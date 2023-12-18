У меня нервный срыв: что делать?

Иногда эмоциональное либо умственное напряжение может быть настолько сильным, что организм не справляется и происходит нервный срыв. Медики называют такое состояние обострением невроза, возникнуть оно может по совершенно разным причинам. Какие симптомы указывают на нервный срыв, почему он возникает, каковы последствия этого состояния и как с ним бороться? Ответы на все вопросы вы найдете в этой статье.
Невроз зачастую возникает при:
Все это примеры негативных ситуаций, но на самом деле спровоцировать нервный срыв может любая перемена в жизни, даже вступление в брак или рождение первенца. Особенно срывам подвержены люди, которые:
Срыв не возникает неожиданно, это затяжной процесс, разделенный на три стадии.
1. Человек может чувствовать себя хорошо, быть оптимистично настроенным и проявлять работоспособность, но при этом постоянно чувствовать тревогу, страдать бессонницей и ощущать повышенную температуру тела.
2. Наблюдается физическое либо нервное истощение, возникшее по причине слишком активной деятельности. Если сначала человек думает, что стоит еще чуть потрудиться и удастся решить все проблемы, то в итоге он чувствует разочарование. В этот период человек может быть раздражительным, у него ускоряется сердцебиение, часто возникают головные боли, нарушается сон и случаются приступы панической атаки.
3. Человек понимает, что зря старается изменить ситуацию, его самооценка снижается, он перестает радоваться жизни и чувствует апатию. Основные симптомы на данном этапе – частое сердцебиение, высокое давление, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, снижение сексуального влечения, у женщин наблюдается нарушение менструального цикла.
Специалисты советуют осознанно оценить свое состояние и предотвратить возникновение срыва, поскольку он в любом случае не пройдет бесследно.
После нервного срыва зачастую требуется длительная реабилитация. Люди, которые хотя бы раз в жизни пережили это состояние, впоследствии часто испытывают головные боли, у них развивается гипертония и хроническая бессонница. В состоянии срыва люди совершают необдуманные действия, ведут себя по отношению к окружающим равнодушно или, напротив, агрессивно, любые недовольства они воспринимают на свой счет и реагируют очень бурно.
Любой срыв возникает в результате длительного нахождения в стрессовой ситуации и чтобы не усугубить состояние лучше обратиться за помощью к психотерапевту или сделать все возможное, чтобы снизить риск срыва:
Облегчить состояние во время нервного срыва помогают медикаментозные препараты:
С незначительным седативным действием – улучшают концентрацию внимания и память. Успокоить нервную систему поможет глицин, а нормализовать сердцебиение – Корвалол;
Антистрессовые на растительной основе – успокаивают и быстро снимают напряжение. Полезно принимать валерьяну либо препараты с пустырником, шалфеем, мелиссой или ромашкой в составе;
Рецептурные – снимают напряжение, повышают работоспособность, улучшают настроение и память, нормализуют сон. Наиболее распространенным препаратом является Афобазол.
Если близкий для вас человек находится на грани срыва, вы можете помочь ему, используя следующую технику:
1. Внимательно выслушайте его и постарайтесь понять его состояние.
2. Если человек вам доверяет, предложите свою помощь и постарайтесь снизить напряжение, не говорите о том, что его негативные эмоции неоправданны или беспричинны.
3. Поддержите его и скажите, что верите в его силы, что он справиться с любой проблемой и если нужно, вы всегда будете рядом.
Помните, что разработать эффективную схему лечения может только специалист, поэтому при наличии тревожных симптомов стоит обратиться к неврологу, психиатру или психотерапевту.опубликовано econet
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