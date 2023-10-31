Тяга к сладкому. Как от нее избавиться

Любить сладкое – в природе человека. Но пользы от этой привычки мало: организм активно превращает сахар в отложения жира, а повышенный уровень сахара в крови разрушает стенки сосудов и ткани. Если любовь к сладкому рассматривать как усвоенное поведение, тогда решать эту проблему можно с помощью методов поведенческих наук.

В организме сахар повышает содержание дофамина - «гормона счастья». Но сахар может нанести вред здоровью. Организм делает запасы, превращая сахар в жир. Избыток глюкозы в крови начинает разрушать стенки сосудов. А это чревато развитием атеросклероза и кардио-сосудистых проблем.

Как ограничить потребление сладкого?

Поведенческие методы

Выявляем триггеры. Привычка - это выработанная реакция на стимул . В каких случаях ваша рука тянется за эклером или шоколадкой? Попробуйте проследить повторяющуюся последовательность событий и отметьте их для себя письменно. Триггером может стать любая ситуация, эмоция (и необязательно негативная).

. В каких случаях ваша рука тянется за эклером или шоколадкой? Попробуйте проследить повторяющуюся последовательность событий и отметьте их для себя письменно. Триггером может стать любая ситуация, эмоция (и необязательно негативная). Имеем план. Если триггеры установлены, необходим план — альтернативные варианты поведения, когда привычка в очередной раз заявит о себе . Суть в том, что противостоять привычкам будет проще, если есть заранее разработанный план: заработал триггер – выполняем действия, которые заменят «заедание» сладким. Чем чаще ваш план реализовывается, тем быстрее выработается новое автоматическое поведение, которое даст устранить старое. Что это может быть? Любые действия, которые подарят чувство заботы о себе: насладиться чашкой ароматного чая, поиграть с котом, выполнить дыхательную гимнастику, поболтать с подругой.

. Суть в том, что противостоять привычкам будет проще, если есть заранее разработанный план: заработал триггер – выполняем действия, которые заменят «заедание» сладким. Чем чаще ваш план реализовывается, тем быстрее выработается новое автоматическое поведение, которое даст устранить старое. Что это может быть? Любые действия, которые подарят чувство заботы о себе: насладиться чашкой ароматного чая, поиграть с котом, выполнить дыхательную гимнастику, поболтать с подругой. Спорим с мыслями. Поведение в большой мере управляется вербально - способом мысленного проговаривания. Это же относится и к проблемам с едой. Важно преодолеть автоматизм привычки. Итак, устанавливаем триггер, иррациональные убеждения, которые стимулируют нас съесть что-нибудь сладенькое, и последствия.

Можно выписать аргументы, оспаривающие ваши убеждения. Считаете, что единственный вариант обрести душевное равновесие - съесть конфетку или кусочек торта? Этому убеждению можно противопоставить: «Сладкое никак не связано с данной ситуацией»; «Я просто нахожу повод полакомиться»; «Почему я должен идти на поводу у своих желаний?»; «Стресс можно снять пробежкой».

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Разбираемся с эмоциями

За эмоциональным голодом кроется эмоциональное избегание: шоколад и мармелад дают отвлечься и не уходить от негативных переживаний. Важно перестать их избегать. Принятие эмоций позволит легче переносить дискомфорт - причину злоупотребления сладким.

Называем эмоцию. Чтобы понять, какие чувства кроются за увлечение сладким, воспользуемся техникой визуализации. Садимся удобно, закрываем глаза и вспоминаем минуту, когда мы расправились с вазочкой конфет. Представляем, что съели всего одну конфету и остановились. Какие мысли и чувства мы при этом испытываем? Когда на ум придет нужное определение, записываем его. Это снизит силу эмоции.

Чтобы понять, какие чувства кроются за увлечение сладким, воспользуемся техникой визуализации. Садимся удобно, закрываем глаза и вспоминаем минуту, когда мы расправились с вазочкой конфет. Представляем, что съели всего одну конфету и остановились. Какие мысли и чувства мы при этом испытываем? Когда на ум придет нужное определение, записываем его. Это снизит силу эмоции. Берем паузу. Когда возникло стремление заесть эмоции плиткой шоколада, задаем себе вопрос: можно ли сделать это потом? Если вы в состоянии потерпеть 10-20 минут и заняться другим делом, так и сделайте. После этого спросите себя: хочу ли я шоколадку? Или уже нет? Если желание не пропало, берем шоколад и без зазрения совести лакомимся. Наша цель - не исключить сладкое, а научиться переносить беспокойство.

Когда возникло стремление заесть эмоции плиткой шоколада, задаем себе вопрос: можно ли сделать это потом? Если вы в состоянии потерпеть 10-20 минут и заняться другим делом, так и сделайте. После этого спросите себя: хочу ли я шоколадку? Или уже нет? Если желание не пропало, берем шоколад и без зазрения совести лакомимся. Наша цель - не исключить сладкое, а научиться переносить беспокойство. Сосредоточимся на проблемных чувствах. Можно не пытаться держать под контролем свои эмоции, а скользить по ним как серфингист по поверхности океана. Закрываем глаза и концентрируемся на переживании, которое вынуждает съесть сахар. Не пытаемся как-то его изменить. Просто наблюдаем при этом ощущения в своем теле. Оказывается, интенсивность переживания меняется: чувства достигают пиков болезненности, то накал снижается до штиля. Скользим по ним как по воде. Пиковые моменты станут короче, и вы справитесь с переживаниями и без лакомства.опубликовано econet

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