Ты просто его не зацепила, детка!

Мужчину же ты или цепляешь сразу, или уже никогда. Если была вспышка, тогда он сам все сделает, придумает, додумает, дорисует тебе корону и потащит в ЗАГС.

– Привет! Сколько лет, сколько зим! Где ты? Что ты? – сообщение в одной из социальных сетей от человека, с которым я и правда не общалась лет пять. В последний раз мы переписывались еще по аське, в доскайповую эпоху. И вот тебе раз – нашел меня. Мы познакомились лет десять назад на сайте знакомств. Он был женатым гуленой, циником и повесой. Женщин считал глупыми курицами.

Мужчину ты или цепляешь сразу, или уже никогда

Его фамильярное обращение со мной сразу выписало ему билет в долгий путь, с моей гневной речью вслед. Но он, выйдя из образа «соблазнитель за час» и искренне признав, что заигрался, попросился обратно: «Ух, так меня никто не отшивал. Прикольно!» С тех пор мы и общаемся на просторах интернета, встречаясь в разных социальных сетях и всего один раз за кофе в реале.

Общаемся редко, но в курсе жизни друг друга. Нет, это не друг, а скорее приятель, когда разговоры достаточно откровенны и циничны, но в соблюдении границ комфорта и уважения друг к другу.

– Я сейчас перебрался (и он называет один из спальных районов Москвы).

– Неужели развелся?

– Не в бровь, а в глаз! Вот ты единственная, кто сразу понял причину.

– Ну, опыт не пропьешь. И что, жена наконец-то тебя выперла, узнав о твоих приключениях? Или ты влюбился?

– И то и другое…

И тут он начал взахлеб писать мне о том, какая она прекрасная - его новая женщина: королева красоты, умная, добрая, яркая и самая-самая. Тут же начал слать мне ссылки на ее фото в соцсетях, явно, чтобы похвастаться. Коренная смена образа. Я и не думала, что он так умеет, но было очевидно - это любовь. Мужик горит!

И куда делась вся циничность и высокомерное отношение к «курицам»? Где его привычное спокойствие и усталость от «все у меня в жизни было»? В его речах всё: и надежды, и мечты, и готовность достать звезду с неба. Он рассказывает о ее детях, как о своих, шлет мне фото, где они путешествуют «всей семьей», включая ее собаку.

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Я немного в шоке, зная этого человека с другой стороны. Да! Он влюблен! Я видела такие метаморфозы и их перепутать ни с чем нельзя.

– И что, жениться будешь?

– Конечно! Надо ее быстренько к рукам прибрать, пока никто другой не подсуетился! Но она не такая. Она верная. Она ни с кем не будет, пока меня не пошлет. Но на всякий случай, лучше жениться.

Смотрю фото… Обычная женщина за сорок. Короткая стрижка, крашеные в каштановый цвет волосы, лицо без ботокса и прочих уменьшений возраста, фигура гусеничкой. Но счастливая! Видно, что счастливая рядом с ним. Улыбается, лучится, играет.

Как-то один мудрый мужчина сказал мне такую вещь:

«Лиза, запомни, это женщину можно раскрутить на влюбленность разными способами ухаживания, хорошим отношением к ней, подарками и заботой. Мужчину же ты или цепляешь сразу, или уже никогда. Если была вспышка, тогда он сам все сделает, придумает, додумает, дорисует тебе корону и потащит в ЗАГС. Тогда он будет угадывать все твои желания, сразу возьмет тебя под себя, как свою территорию, и у тебя даже сомнения не будет – ты ЕГО женщина.

Но если этого не произошло, не было искры, ты его не зацепишь уже никогда. Ты можешь ему просто нравиться, быть ему интересна как человек, он будет не прочь с тобой переспать ради разнообразия, он будет принимать твое «хорошее отношение», твой борщ и жилетку на груди. Но он будет ленив, у него будет тысяча отговорок, что он занят, много работает, не готов к серьезным отношениям, у него огромная рана в прошлом, ему нужно уединение и прочее и прочее.

Вы, женщины нас судите по себе и считаете, что если вас можно раскрутить и со временем вызвать чувства, то и нас, мужчин, тоже можно. Никогда не делай этого. Никогда не бегай за мужчиной. Ему будет, конечно, в радость это и льстить его самолюбию, он даже будет неплохо к тебе за это относится. Но "неплохо" - это ничто, по сравнению с тем, как ведет себя по настоящему влюбленный в тебя мужчина, на что он способен и какой потенциал он в себе несет! Это все отговорки, что мы боимся, смущаемся и робеем. Если ты его зацепила, он сможет преодолеть свою робость и смущение. Это же победа над собой. А мы - победители! Поверь, мы это умеем.

Кому-то не нравится – это совсем не значит, что с тобой что-то не так. Ну, бывает такое, что признавая весь список очевидных достоинств, человек не твой. С тобой будет что-то не так на самом деле, если ты будешь искать отношений с мужчинами, которым плевать на тебя, по большому счету».

Тогда я ему не поверила, решив, что не все так однозначно, что мужчины бывают разные и женщины тоже, что жизнь намного разнообразнее и бла-бла-бла. Но с тех пор я сотню раз уже убедилась в правильности его слов. Я видела мужчин, влюбленных в меня. И знаю, что такое «мужик горит», настолько, что с остальными потом тебе холодно. Я видела мужчин, которых я не зацепила, и как они потом влюблялись в других и делали поступки, об их способности на которые я даже не подозревала. Что называется, почувствуете разницу. Поэтому сейчас, видя, что мужчина не прочь, но пассивен, я спокойно отхожу в сторону, принимая: «Просто я его не зацепила!» И иду дальше. Поверьте, так жизнь становится намного проще и радостнее.

У моей подруги был хороший друг. Он рано женился, родил ребенка, потом они с женой прошли долгий период скуки друг с другом, взаимных претензий и пришли к разводу. Через какое-то время он звонит моей подруге и просит сходить с ним в магазин, посоветовать пилочки для ногтей. Удивленная этой просьбой, она соглашается.

При встрече выясняется, что он влюбился. Как то, стоя в пробке, Она, глядя на свои ногти, обронила: «Жаль, что в машине нет пилочки для ногтей. Столько времени в пробках пропадает!» Женские журналы нам твердят, что нельзя при мужчинах даже заикаться о таких процедурах, тем более выполнять их в присутствии мужчины. Но! Это нисколько не смутило Друга, не оттолкнуло его. Даже наоборот - он кинулся покупать пилочки, чтобы положить для Нее в бардачок. «Вот тогда-то я и поняла, что он по-настоящему влюбился!» - сказала мне подруга, рассказывая этот случай, - «Я помню его отношение к жене. Попробовала бы она заикнуться про пилочки и ногти! Высадил бы из машины».

С тех пор, когда кто-то из нас начинает оправдывать мужскую пассивность при знакомстве или в отношениях, наматывать наши женские сопли, что мужчины - ни на что не способные имбицилы и «все сама и сама!», мы ввели условное слово - «Пилочки», как якорь, который возвращает нас на землю: «Успокойся, детка. Ты просто его не зацепила»…опубликовано econet

Автор Елизавета Колобова

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