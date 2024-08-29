Ты не так понял! Выражения, которых стоит избегать, если хотите сохранить отношения

Является ли прямое выражение агрессии в контакте неизбежным и развивающим отношения компонентом? Что же в итоге разъедает контакт, а что, напротив – укрепляет, пусть даже через неприятные ощущения.

Я хорошо осознаю и пропагандирую важность прямого выражения агрессии в контакте, как о неизбежном и развивающем отношения компоненте. Но всякая ли агрессия будет конструктивной? Конечно, нет. Довольно часто есть потребность что-то выделить в контакте, чтобы восстановить баланс, но это необходимо делать экологично, если нет охоты эти отношения разрушать. Итак. Давайте рассмотрим какие интенции, в итоге, разъедают контакт, а какие, напротив – укрепляют, пусть даже через неприятные ощущения.

Разрушение и созидание

Известно, что суть и смысл психологической работы, по сути, в обеспечении для клиента одной простой вещи – проживания его чувств. Чтобы по-настоящему, качественно прожить чувства, необходимо их осознать и назвать. "Я плачу, потому что мне так больно!.." "Мне стыдно и страшно среди этих людей". "Мне грустно, что этого больше нет между нами"… Называть свои переживания это базовый навык, без которого невозможен диалог в принципе. То же касается и агрессии.

Если она уже возникла в отношениях, то ее необходимо легализовать и разместить, желательно, "по-свежим следам", не дожидаясь накопления и превращения ее в токсические формы. Самый лучший способ это сделать – это сообщить о своих переживаниях, прямо и понятным языком. Всё! Так просто, но и так сложно, в то же самое время… Сложно потому, что человек в момент раскрытия своих чувств становится максимально уязвимым, теряет защиту. Кроме того, к сожалению, мало кто владеет этим навыком, многим это даже в голову не приходит, ведь нас "учат" на других примерах…

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Привычно мы сталкиваемся с более изощренными, и от того более разрушительными, формами выражения своей злости, зависти, накопленного раздражения, неудовлетворенности и прочих приятных переживаний, которые могут – увы – могут возникать в контакте.

Вот наиболее распространенные из таких форм, которых как раз стоит избегать:

1. Непрямые (двойные послания).

Это когда выражение агрессии завуалировано и, якобы, может быть истолковано по-своему. Таким образом, появляется возможность спихнуть на "ты не так понял" и "я пошутила", но это злит вдвойне, ведь тебя по сути обманывают. В результате подмывается доверие и безопасность в контакте.

2. Обвинение.

Послания, центрированные на местоимении "ты", по своей сути, всегда обвинительны, хотя с виду могут так не выглядеть. Это могут быть и вопросы, и утверждения, и даже пожелания, но если они исходят из ядра "ты не такой" – это обвиняющие послания, или так называемые, упреки.

3. Переход на личности, или удар по слабым местам.

Когда в коммуникацию привлекаются сведения о человеке, которые не имеют прямого отношения к этому конфликту. Например, объединение данной ситуации с какой-то наблюдаемой ранее, там и тогда. Типа "ты так со мной обращаешься, как со своей мамой". Следующий уровень разрушения, для продвинутых – это "несанкционированный психоанализ", когда свою личную уязвленность человек облекает в "диагноз" для своего обидчика. Это особенно больно в близких отношениях, когда человек использует против тебя твои же интимные слабости.

4. Эффект переноса.

Это форма сравнения человека с кем-то, или с каким-то прежним негативным опытом. Обобщения, думаю, в ту же кассу, типа "все мужики…" Это очень обидно. И даже как-то унизительно потом доказывать что "ты не верблюд".

5. Токсическая помощь, то есть, когда не просят.

Это тоже такая разновидность двойного послания, что ты, мол, не способен, не справишься.

6. Обесценивание.

Ну, это уже "тяжелая артиллерия", на поражение. Это может быть откровенная неконструктивная критика типа "ты отстой", но также обесценивание может быть завернуто и в более изощренную форму, даже в виде похвалы. "Я от тебя большего и не жду, я смирилась и горжусь тем, что есть", "А, ну для тебя же это круто, я помню" – знакомые мотивы, правда?

Как можно заметить, все эти формы нередко переплетаются между собой, но общим для всех будет чувство злости, и даже ярости, которое поднимается в ответ, или неприятное послевкусие в постконтакте (как в душу нагадили).

Выражение же прямой агрессии, основанной на актуальных переживаниях, когда человек говорит (или дает понять невербально) о своих чувствах, никогда не бывает разрушительно. Иной раз даже послать – это как сказать "люблю", как ни парадоксально. Открытая злость сообщает о важности этого человека в вашей жизни, а также о доверии самому контакту, что мол эта лодка выдержит любой шторм.опубликовано econet

Автор: Татьяна Мартыненко

фото ©Paloma Rincon

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