Три лика бессонницы

Если вы провели хотя бы одну бессонную ночь в своей жизни и попали в ловушку изощренного механизма безуспешных попыток уснуть, то вы уже точно знаете, что чем сильнее вы стараетесь уснуть, тем вы больше бодрствуете. Если исключить наличие некоторых органических заболеваний: неврологических, сердечно-сосудистых, расстройства пищеварения, острые хронические боли, то бессонница на самом деле имеет чисто психологическое происхождение.

Можно выделить три основных вида бессонницы, три ее лика.

3 вида бессонницы

Первый лик бессонницы.

50% страдающих бессонницей боятся не заснуть, но не осознают этого полностью.

Такие клиенты заявляют, что у них нет мыслей или проблем, которые тревожат. Однако, с наступлением вечера они начинают чувствовать скрытое напряжение, переходящее в беспокойство, по поводу предстоящей долгой и мучительной ночи. Когда вы готовитесь ко сну, мозг «включается» вместо того, чтобы выключаться, мысли накатывают, мышцы напрягаются и вы входите в состояние психофизического возбуждения, а каждая попытка расслабиться и заснуть превращается в дополнительную причину напряжения. Эта спираль достигает своих пиков и проявляется в многочасовой бессоннице. Порой удается заснуть только к утру.

Второй лик бессонницы.

30% засыпают легко, но просыпаются посреди ночи, не имея возможности снова заснуть. Этот тип бессонницы основан не на страхе бессонницы, как предыдущий, а на другом механизме – это постоянный контроль реальности посредством мысли. Пробуждение наступает внезапно, как включение лампочки и сопровождается потоком мыслей о своем рабочем дне или проблемах, с которыми обычно сталкиваются в течении дня. Разум кажется неспособным перестать контролировать, управлять, планировать, и поэтому то, что может показаться функциональным в повседневной жизни, становится опасным ночным механизмом.

Остаток ночи проходит в размышлениях и тревоге о завтрашнем дне. Могут развиться настоящие панические атаки. При этом типе бессонницы нередко употребляют лекарства, в основном анксиолитики. Однако, это дает временный эффект и зачастую приводит к зависимости от снотворного.

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Третий лик бессонницы.

Остальные 20% страдающих бессонницей знают, почему они не спят. Ночь может быть пугающей по разным причинам. С наступлением темноты всплывают пугающие мысли и страхи: страх смерти, воров, землетрясения, призраков, мыслей, физических симптомов.

В этом случае страдающий от бессонницы все больше и больше пытается откладывать время для отхода ко сну. Результат в этом случае очевиден: ночи на диване с включенным светом и телевизором, а на следующее утро вы чувствуете себя совершенно больным и разбитым. В таких ситуациях употребление лекарств встречается реже. В данном случае клиенты понимают почему они не спят и считают бесполезным использование лекарств, которые «не избавят от страха».

Таким образом, во всех трех описанных случаях мы сталкиваемся со специфическими патологическими механизмами, которые не позволяют погрузиться в объятия долгожданного сна. Важно отметить, что стремление выполнять «гигиену сна» в некоторых случаях может даже усугубить бессонницу. Мы наблюдаем настоящую навязчивую ригидность в отношении времени отхода ко сну, еды, ритуальных привычек, предпринимаемых перед сном, которые вместо того, чтобы способствовать сну, еще больше блокируют его.

Работа с бессонницей сосредоточена именно на разблокировании жестких и повторяющихся механизмов, которые поддерживают вынужденное ночное бодрствование. В краткосрочной стратегической психотерапии разработаны специальные протоколы лечения для различных типов бессонницы.опубликовано econet

Автор Олег Сурков

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