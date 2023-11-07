Тревожный невроз – как с вами говорит бессознательное

✅ Что означают спонтанные мысли, их смысл и предназначение.

Есть особенность, которую важно знать о своем бессознательном и о своих спонтанных мыслях. Большинство тех, кто сталкивается со спонтанными мыслями, сильно пугается, когда анализирует их значение, смысл или происхождение!

Спонтанные мысли: смысл и происхождение

Например, если вам в голову приходят мысли:

а если я сейчас умру

а если у меня случится инсульт

а если я сойду с ума

а если надо мной будут смеяться

а если я не смогу справиться со своим состоянием никогда

Что вы можете начать делать? Вы можете начать думать о том, как избежать того, что прописано в сути мысли. Вы можете пытаться держать себя в руках. Вы можете судорожно искать помощь. Вы можете думать о том, откуда и почему эти мысли приходят вам в голову. Но!

Суть спонтанных (автоматических) мыслей не имеет НИКАКОГО значения.

Ведь спонтанные мысли - это не продукт вашего сознания, это продукт вашего бессознательного. И тут важно помнить о такой особенности:

Наше бессознательное не может общаться с нашим сознанием напрямую, прямым текстом. Конкретный пример – это сны. У вас часто бывает так, что ночью во сне вам приходит послания с стиле:

завтра в 11.55 тебе нужно позвонить такому-то человек и попросить у него прощения …

вчера во время ссоры ты неэффективно выражала свою злость, запиши другую формулировку для следующего раза …

Ничего подобного. Вместо точных формулировок у нас в голове творятся сны. Непоследовательные, образные, хаотические. Да, где-то их наполнение пересекается с нашими жизненными событиями. Но это не прямой текст – это метафора!

То есть к спонтанным мыслям имеет смысл относиться именно как к метафорам.

Не более того! Конкретно – как к метафорам тревоги, эмоционального напряжения, от которого подсознание хочет избавиться, и шлет вам приветы в виде спонтанных мыслей.

Посему! Возникают у вас спонтанные мысли – заботьтесь о своей эмоциональной разрядке!опубликовано econet

Автор Александр Кузьмичев

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