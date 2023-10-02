Тревога: лекарство или яд?

Чувство тревоги не такое уж деструктивное, как может показаться. Тревога оберегает нас от опрометчивых шагов, поспешных решений и неприятностей. Но когда беспокойство приобретает угрожающие размеры, наша жизнь может превратиться в ад. Патологической формой тревоги является тревожное расстройство.

Тревога - это очень интересный феномен, который можно рассматривать с разных сторон. Сама по себе она представляет мобилизацию психических и физических сил организма в ответ на угрозу существования. Существования не только биологического - поддержание жизни в теле, но и духовного - наши ценности и мировоззрение.

Тревога помогает жить

Тревога помогает нам жить, адаптироваться к новым условиям, развиваться, в конечном счёте - эволюционировать. Вспомните, когда ваша тревога помогла вам справиться с жизненной задачей. Возможно, она уберегла вас от поспешного решения, неправильного выбора, способствовала вашей продуктивности, установлению новых отношений.

Однако, когда сигнал тревоги срабатывает очень часто, на ситуации, не угрожающие нашему бытию, равновесие в организме нарушается. «Всё есть яд и всё есть лекарство», главное соблюсти пропорции. Частая и сильная тревога приводит к ухудшению качества жизни. Появляются беспокойство, нервозность, страх, навязчивые мысли/движения, вспышки агрессии, перепады настроения, ощущение бессилия, неуверенность. Организм реагирует на тревогу плохим сном, проблемами с жкт, болями различного характера, нехваткой воздуха, повышенным сердцебиением и прочими симптомами. Согласитесь, это заметно вносит коррективы в жизнь.

При этом, стоит отметить, что частое переживание тревоги формирует тревожность, как устойчивую характеристику личности. Также на уровень личностной тревожности влияет и наша биология, а именно особенности центральной нервной системы, наследственность.

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Повышенная тревога поддается психологической коррекции, однако это не быстрый процесс. Придется обнаружить источники и ситуации, которые вызывают вашу тревогу. Отказаться от типичных способов реагирования на тревогу, которые уже не справляются, изменить мышление и сформировать новые формы поведения.

Тревога может приобретать и патологическую форму, в виде тревожных расстройств. Когда тревога встала у руля и подчинила вашу жизнь себе, стоит обратиться за помощью к врачу-психиатру или врачу-психотерапевту.опубликовано econet

Автор Бочарова Любовь

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