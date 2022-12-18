Тотальная Благодарность: волшебная техника, меняющая жизнь

Люди, с которыми нас сводит судьба, вносят неоценимый вклад в нашу жизнь. Они поддерживают, помогают, дарят ценный опыт. Даже присутстсвие врагов имеет свой смысл в нашем существовании. Родители, учителя, помощники, Вселенная - наша благодарность должна распространяться на всех и всё.

Как работать с родовой системой, так чтобы это было быстро (экспресс-метод) и очень действенно? Используйте Тотальную Благодарность или Благодарность на 360 градусов. Это поистине великолепный приём.

Благодарность на 360 градусов

Вариант первый. Родители

Представьте своих родителей в тот момент, когда вы родились. Папа встречает маму с вопящим кульком в роддоме. Просто представьте в своём воображении, насколько они счастливы.

Взгляните им в глаза и скажите: «Дорогие мои родители! Спасибо! Жизнь – классный подарок! Принимаю! Сделаю из этой своей жизни что-то очень хорошее всем на радость!»

Вариант второй. Учителя

Вспомните кого-то, кто научил вас чему-то очень ценному: стрелять из рогатки или зарабатывать деньги… Или научил внимательно вслушиваться в сигналы окружающей вас Вселенной и расшифровывать её тайные послания. А может много лет назад это человек дал толчок в профессии, которая до сих пор вам интересна.

Представьте этого человека перед мысленным взором, загляните в его глаза и скажите: «Спасибо за науку. Спасибо за подсказку. Спасибо за опыт. То, что вы мне дали, стало и профессией и моей судьбой на долгие годы. Но главное, что вы передали мне своим личным примером – вы заразили меня своим интересом к жизни. Это для меня величайшая ценность – смотреть на жизнь, на мир, на себя и людей с интересом. Благодарю вас за это!»

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Вариант третий. Помощники

Помощники могут быть разные. Кто-то дал списать на экзамене, а кто-то выручил деньгами в трудный момент. Кто-то подсказал решение проблемы, а кто-то просто утешил. А иногда помощник – это тот, кто не бил и топтал вас, когда все остальные били и топтали. Иногда обычные простые слова поддержки намного важнее всего остального. Я ведь люблю петь себе под нос, но кто-то морщит нос от моей неправильности, а кто-то просто скажет: «Ты попал в половину нот. Это просто здорово!»

Представьте одного или нескольких из своих помощников перед мысленным взором, загляните им глаза и скажите: «Спасибо. С вашей помощью я сделал в жизни намного больше, я достиг очень важных вещей. И самое главное, ваше присутствие в моей жизни подарило мне уверенность в том, что мир добр ко мне. И мне от этого очень хорошо. Я уверен. Я доверяю. Благодарю».

Вариант четвертый. Враги

Враги тоже бывают разные. Но если посмотреть на каждого из них с высоты божественного замысла, с точки зрения задач нашего воплощения на этой земле, то в большинстве случаев окажется, что наши враги вроде бы из кожи лезут вон, чтобы нам напакостить, а на самом деле нас закаляют, делают сильнее и вдохновляют на развитие и совершенствование.

Представьте одного из своих врагов и скажите ему: «Спасибо! Ты приложил массу усилий, ты постарался, ты сделал меня сильнее. Благодарю!»

Вариант пятый. Универсальный

Если вы хотите за единицу времени сделать максимум пользы для себя, тогда сделайте следующее.

Представьте себя наедине со Вселенной. И вспомните сколько ресурсов, сколько волшебных даров вы получали, получаете и будете получать каждый день. И крышу над головой и пищу на каждый день, и приключения и впечатления, и обучение и развитие, и любовь и вдохновение. И родителей и друзей. И врагов и покровителей. И дни испытаний на прочность, и дни отдыха и расслабления. И всё это в совершенно неповторимом, совершенно уникальном сочетании.

Просто восторг! Это просто праздник какой-то! Это чудо! Это волшебство!

В этот самый момент своего глубокого осознания щедрости Вселенной скажите ей: «Вселенная я благодарю тебя та всё, что было, есть и будет!»

А что потом? А что дальше?

А дальше просто живите, дни жизни творите, слушайте и говорите, землю свою любите. Любите вокруг любого, близкого и родного. Любите вокруг красоту, творите вокруг чистоту, храните сердец доброту.

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И вырастет ваша репка большая пребольшая. Урожай будет знатный. Не всем понятный. Спросят другие: «Отколь, Ваня, у тебя такое богайство?»

А вы то знаете твёрдо. Корень успеха и счастья и здоровья и удачи в согласии, в созвучии, в принятии, в благодарности великой к жизни, к миру, к себе и всем вокруг.

Благодарность – ключ к позитивному восприятию себя и мира.

Пользуйтесь на здоровье. опубликовано econet

Автор Юрий Карпенков

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