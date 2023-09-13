Тошнота - симптом невроза

Тошнота может быть симптомов невроза. С ней связаны такие невротические реакции как избегание, негативные ожидания, сомнения, усиленный контроль телесных ощущений. Невротическая тошнота всегда сопровождается избыточной тревогой или раздражительностью. Как лечить это состояние?

Тошнота — это один из самых тяжелых симптомов невроза. Хотя внешне он никак не тянет на что-то опасное. Но это как раз тот случай, когда что-то неприятное оказывается тяжелей чего-то опасного. Ведь недаром именно при тошноте психиатры чаще, чем при любом другом психосоматическом симптоме назначают нейролептики. А это, на секунду, самые сильные препараты в психиатрии (пусть именно при тошноте и назначается условно мягкие варианты нейролептиков).

Тошнота как психологический симптом

Так вот. Тошнота - это "всего лишь” ощущении выраженного дискомфорта сразу в нескольких областях тела - в области живота, груди, горла.

Ощущение всегда тягостное, известное практически каждому. Сложность этого ощущения заключается в том, что оно часто предшествует рефлекторной очищающей рвоте. Ничего опасного в ней нет. Но! Рвота — это пример неконтролируемой реакции тела, она возникает после тошноты, но неизвестно когда именно она возникнет. Плюс, это яркая реакция, мягко скажем неуместная тогда, когда она происходит, например, на людях. А еще это пример реакции, которую не удается остановить просто усилием воли.

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Именно поэтому такое ощущение часто запускает невротические реакции:

избегание = когда вы пытаетесь избегать физической активности, определенной работы, психической нагрузки или выхода из дома, выхода на люди;

гиперконтроль ощущений в теле = когда вы тщательно прислушиваетесь к интенсивности тошноты в теле, чтобы ни в коем случае не пропустить того момента, когда “начнется” рвота;

негативные ожидания = когда вы начинаете “предсказывать”, что именно сегодня тошнота может помещать в тех или иных делах, или может привести к определённому эксцессу (в присутствии других людей или просто вне дома);

мучительные сомнения = когда вы не знаете, произойдет ли что-то именно сегодня и помешает или тошнота именно сегодня. А также стоит ли именно сегодня что-то делать, или лучше поберечь себя;

сдержанность = когда вы стараетесь проявлять поменьше эмоций, ведь каждая эмоция — это реакция тела, а субъективное суммирование разных реакций тела как бы предвещает усиление тошноты и возможности рвоты.

На выходе из таких невротических реакций вы получаете возможность тревожного расстройства, соматоформного расстройства, ипохондрии, невроза навязчивых состояний, неврастении. То есть можно получить целый букет самых разных расстройств.

Да, стоит уточнить, что невротическая тошнота — это всегда что-то продолжительное и упорное, всегда сопровождающееся избыточной тревогой или раздражительностью (на внешнем уровне) и невротическими реакциями (на внутреннем уровне). Но точно так же часто тошнота может сопровождать самые различные состояния (беременность, переезды/перелеты) и расстройства (проблемы с ЖКТ, гормонами, рак).опубликовано econet

Автор Кузьмичев Александр

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