ТОП главных женских ошибок

Многие женщины пытаются построить гармоничные отношения с мужчинами, но при этом совершают одни и те же ошибки, которые отталкивают партнеров.
Рассмотрим наиболее распространенные моменты, которые мешают представительницам прекрасного пола стать счастливыми.
Для настоящих женщин это неприемлемо. Поверьте, мужчина может прожить с вами без штампа в паспорте лет десять, а потом внезапно жениться на другой. Сожительство всегда означает нежелание строить серьезные отношения на подсознательном уровне.
Запомните, если женщина будет торопить события, то мужчина попятится назад. Не стоит заставлять мужчину идти в ЗАГС, даже если вам удастся выиграть это сражение, то в основной битве вы точно потерпите поражение. Мужчину никогда нельзя принуждать к чему-либо.
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Если женщина, выходя замуж, ждет, что муж ее осчастливит, она ошибается. Незрелые женщины стремятся получать, а не отдавать любовь. Они ищут от партнера такой же поддержки, как от матери, но это иллюзия. Именно по этой причине многие браки распадаются и женщины говорят, что разлюбили своего партнера, иными словами они не получают такой же любви, как от матери.
Если вступать в брак с таким намерением, то не стоит потом удивляться и обвинять мужчину, что он эгоист и ушел из семьи.
Нельзя добиться того, чтобы мужчина смотрел на мир так же, как женщина. Нельзя перевоспитывать партнера и предъявлять к нему завышенные требования.
Она может проявляться в разном виде – ультиматумы, молчание, истерики. Такие инструменты используют только незрелые женщины.
Запомните, женщина не должна предлагать мужчине помощь, если она ему понадобиться, он попросит. Представительницам прекрасного пола полезнее самим научиться просить о помощи.
Если вы спорите с мужчиной и не желаете идти на компромисс, то активируете мужскую энергию, тогда партнер начинает общаться с вами на равных. Не нужно потом удивляться, что дело доходит до рукоприкладства. Но запомните, что настоящий мужчина никогда не сможет ударить женщину!
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Это происходит, когда женщина живет по принципу «все сама». Мужчине стоит доверять, а не выполнять за него его работу.
Важно понимать, что конкретно нужно мужчине, тогда удастся наладить взаимоотношения с ним.
Представители сильного пола не приемлют унижений и обвинений.
Нельзя сравнивать своего партнера с другими, даже мысленно.
Если постоянно выражать недовольство, не замечать усилия партнера и не уважать его, то не нужно удивляться, что вы не получите от него того, чего ожидаете.
Невозможно построить гармоничные отношения, если изначально выходить замуж с целью родить ребенка, купить машину или квартиру, то есть для решения личных задач.
Настоящие женщины никогда не контролируют мужчин, они им доверяют.
Если постоянно спрашивать мужчину, что он думает о вашем внешнем виде, о ваших взаимоотношениях и прочее, на его языке это означает – «я в себя не верю, может тебе удастся поверить в меня?» Мужчины очень любят женщин, которые знают себе цену.
Женщина должна понимать, кому и сколько времени уделять в первую очередь, чтобы в итоге и муж и дети были счастливы.
Для любого мужчины важна физическая связь с женщиной. Нельзя считать, что сексом должны заниматься только молодые пары.
Запомните, идеальных людей не существует. Где есть идеал – там нет роста. Не нужно придираться к мужчинам и «пилить» их по любому поводу.
Если женщина считает, что должна жертвовать собой ради семьи – это ни к чему хорошему не приведет. Настоящие женщины заботятся в первую очередь о себе, о своем внешнем виде и душевном состоянии.
Это очень плохая привычка. Для такой женщины все мужчины будут плохими, потому что мама намного лучше.
Если женщина будет постоянно показывать мужчине, насколько она самостоятельная и самодостаточная, он будет ощущать свою ненужность.
Помните, что мужчины всегда все делают ради женщин. Если вы не цените поступки своего партнера, то очень быстро найдется та, которая будет это делать с огромным удовольствием.
Женщины, которых волнует только их работа и личные цели теряют свою привлекательность.
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Мужчину нужно благодарить за его поступки, но нужно понимать, что он не обязан делать что-то ради вас.
Женщины, которые жалеют мужчин, будто они настолько слабы и не смогут справиться с проблемой без посторонней помощи, подсознательно начинают играть роль «мамочек».
Если все силы женщины направлены на заработок денег, то со временем ее дом останется без тепла и любви, рядом с такой женщиной никому не будет уютно.
Если думать только о том, как родить и воспитать детей, как купить автомобиль или недвижимость, а не о том, как развивать свою женственность, то есть риск остаться вовсе без всяких благ. К настоящей женщине блага приходят сами и для этого не нужно прикладывать массу усилий.
Запомните, если думать, что вы сможете обойтись без дорогих украшений, то они в вашей жизни никогда не появятся. А есть женщины, которые без них жить не могут, поэтому они у них есть и много чего другого тоже. опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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