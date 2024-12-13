Топ-5 женских ожиданий относительно мужчин. Мужчинам читать!

Женщина генетически запрограммирована на эти ожидания. Так складывалось на протяжении всей истории человечества: мужчина - сильный, смелый добытчик, а женщина - хранительница семейного очага, слабая и нежная. Как сейчас обстоит дело с распределением функций в паре?

У каждой женщины есть так называемый "лист ожиданий", список того, что она ждёт от близкого мужчины. Обусловлены эти ожидания вовсе не ее "взбалмошным" характером, а природой. Мужчинам было бы полезным знать то, чего на самом деле ждут от них женщины. А женщинам не помешает лишний раз "сверить часы". А вдруг что-то упущено из виду?

Список главных женских ожиданий

1. Что он будет ее защищать

Уже давно на улицах наших городов и сел можно безбоязненно ходить не только днем, но и поздним вечером. Но женщина, как и и тридцать, и тысячу лет назад хочет чувствовать себя защищенной. От хулиганов, хамов, насильников, мужчин с недвусмысленными предложениями и от других нехороших "человеков".

Защитить ее от всякой "нечисти" должен её мужчина. И она не будет против, если он "набьет морду" обидчику.

Если мужчина отмахнется на жалобу жены и скажет "ты сама виновата, что он приставал к тебе", то это будет последнее, чем она с ним делится. Дальше или развод или бойкот. И неизвестно, что для него будет худшим вариантом.

2. Что он будет с ней рядом в трудную минуту

Болезнь, горе, банкротство, предательство. Всё это можно перенести, если рядом с ней в трудную минуту будет мужчина. Тот, кто не станет много говорить, но сделает для неё все возможное и невозможное.

Одна моя знакомая подала на развод после истории, в которой её муж не вступился за неё. Нет, ей не грозила опасность. Но в тот момент она почувствовала себя преданной.

3. Что он сможет обеспечивать её саму и их детей

Женщина запрограммирована природой на то, чтобы видеть в своем мужчине добытчика.

Иначе она не станет хотеть от него детей. И это тоже запрограммировано природой.

Поэтому, мужчины, внимание! Если вы возмущены женской меркантильностью, то тогда не удивляйтесь её фригидности.

4. Что он будет ей верен

И это тоже природный "фокус". Женщина должна быть уверена, что её любимый "самец" не увлечется другой самкой и не бросит её с детьми.

Это только в последние сто лет женщина может выжить, оставшись одна с детьми. Раньше без помощи родственников она была бы вынуждена пойти помиру (то есть просить милостыню).

5. Что он будет понимать её

Это пункт должен быть первым в силу того, что он базовый. Без него невозможны все остальные.

Нам кажется, что для того чтобы понимать, есть подруги. Но, нет, женщины ждут понимания от своего мужчины!

Если мужчина понимает свою женщину, то он сможет соответствовать её четырем предыдущим ожиданиям: защиты, поддержки, добытчика, верного друга!

Как вы можете видеть, в этом списке отсутствуют шубы, бриллианты и квартиры.

Если у вас жена не просит, но требует шубу, это весомый повод усомниться в том, что вы соответствуете пяти её ожиданиям!

Чего, конечно же, я вам не желаю!опубликовано econet

Автор Федосеева Ольга

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