Как понять, вредит ли дружба? Как определить, является ли друг/ подруга токсичным человеком?

Приведу несколько примеров из практики и личной жизни:

«Моя подруга недавно рассталась с молодым человеком, и я решила позвать ее в одну компанию для того, чтобы она смогла отвлечься и переключиться. То, что происходило дальше, шокировало меня. Она заигрывала с моим молодым человеком, зная о моих чувствах к нему, грубила мне, сказала пару фраз, которые из головы не выходят (когда мы накрывали на стол, она сказала со злостью: «ты еще и посуду после этого мыть будешь»). После этого случая я стала часто замечать за ней похожее поведение. Я не понимаю, в чем виновата перед ней, почему такое отношение?»

Токсичная дружба

«Недавно я задумалась, почему в моих отношениях с лучшим другом я постоянно чувствую напряжение и раздражение. Он стал говорить мне, что у нас разные жизни, разные интересы. Раньше я не придавала этому значение, но потом поняла, что ему доставляет удовольствие при каждой возможности подчеркивать эту разность, отсутствие чего-то общего. Я запуталась, плохо себя чувствую и вообще не понимаю, нужны ли мне эти отношения».

«Ты доверяешь человеку, и в один момент все ломается как карточный домик. Ты узнаешь, что за твоей спиной она распускала сплетни про тебя, унижала, говорила такие вещи, что даже вслух назвать их стыдно… Это безумно больно. Я не понимаю, почему она это сделала».

У этих историй есть нечто общее. Это токсичный друг.

Какие могут быть признаки токсичного друга?

он манипулирует вами, чтобы контролировать ваше поведение

принимает за вас решения

постоянно оскорбляет, критикует, относится свысока, проявляет надменность (иногда это делает в присутствии других людей)

не поддерживает вас в сложные периоды жизни, не проявляет эмпатии к вашим трудностям, эмоциям

обвиняет вас в своих проблемах

использует для удовлетворения своих потребностей

сильно ревнует вас к другим друзьям, близким людям

агрессивен по отношению к вам.

Безусловно, для другого человека это не проходит даром. Это может вызвать:

стыд и вину

неуверенность в себе

злость и раздражение

тревогу

напряжение

страх

депрессию

психосоматические заболевания

симптом «выжатого лимона»

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Из таких токсичных отношений сложно выйти по ряду причин, одной из которых является эмоциональная зависимость. Но выход все же есть. Вот несколько рекомендаций:

1. Установите границы приемлемого для вас. Вы вправе выбирать, как с вами должны обращаться. Помните, что вы достойны уважения. Вы достойны чувствовать себя в безопасности и быть счастливыми.

2. Честно говорите о своих потребностях в отношениях, о своих ожиданиях. Учитесь отстаивать свое мнение.

3. Помните, что испытывать злость, раздражение, вину, страх, сомнения – это нормально. Дайте себе волю прожить эти эмоции, не держите их в себе, иначе это приведет к привыканию. Не будьте «лягушкой в кипятке», которая сидит до последнего в кастрюле, в надежде на то, что сможет всегда выпрыгнуть. Но силы уходят, и она уже не может это сделать. Так же и человек. Когда что-то плохое происходит в его дружеских отношениях, он начинает оправдывать другого человека, его отравляющие поступки, от которых плохо. Он не замечает тех звоночков, которые говорят о том, что нужно выходить из этих отношений.

4. Ограничивайте время, проводимое вместе. Это поможет вам отвлекаться, переключаться на других людей, свои увлечения.

5. Ищите поддержку среди близких людей.

6. Если все вышеназванное не помогает, уходите из этих отношений без сожалений. Пусть вас не держат ни годы дружбы, ни общие воспоминания, ни надежда на то, что человек изменится.

Общение должно приносить удовольствие, быть комфортным. Помните о том, что у вас всегда есть выбор!опубликовано econet

Автор Анастасия Рагулина

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