Есть люди, общение с которыми приносит отрицательные эмоции, портит настроение и даже может плохо отразиться на вашем самочувствии. Как распознать токсичного человека в своем окружении, чтобы вовремя удалить его на безопасеное расстояние? Вот характерные черты таких личностей.
Токсичные люди вносят в нашу жизнь негативные чувства и переживания. Они отнимают наше время, создают ненужные проблемы и даже могут спровоцировать у нас нервные отклонения. Как можно распознавать их вовремя и свести к минимуму нежелательное общение с такими персонами.
Подобная личность всегда не удовлетворена, во всем видит только темную сторону. Токсичный человек буквально излучает негатив и транслирует его окружающим, он язвителен и недобр. Одновременно он может ощущать себя «жертвой», но иметь вид «агрессора».
Токсичный человек слышит и воспринимает исключительно себя. Дело может дойти до откровенного игнорирования. Он не может вести диалог, давит, «подлавливает», высмеивает. С ним невозможно вести нормальную дискуссию.
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Общаясь с токсичной персоной, будьте готовы к неадекватной реакции на сказанное, к нарушению ваших личных границ. Вспыльчивость, нетерпимость и непредсказуемость – вот его характерные черты.
Такой человек будет использовать вас как жилетку, в которую можно поплакаться. Он станет требовать внимания, помощи, сочувствия, совершенно не считаясь с вашими личными планами и интересами. При этом вы не получите от него взамен ничего.
Токсичный человек существует в атмосфере конфликтов и истерик. Любая ситуация рядом с может стать стрессовой. Он намеренно злит окружающих и упивается созданным вокруг напряжением. Это подпитывает его энергию.
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Конструктивная критика – это не про токсичного человека. Он любым способом стремится заставить вас оправдываться и краснеть. При этом нападает настолько неожиданно, что его собеседник теряется и не знает, как дать отпор. Такой человек обожает контролировать других. Это касается любой сферы жизни.
Наврать, чтобы выставить себя в выгодном свете? Запросто! Его любимое дело – «перемывать косточки» всем подряд, осуждать других за спиной, сплетничать.
Токсичный человек с трудом скрывает свое равнодушие к окружающим. Он считает себя центром Вселенной и уверен, что все внимание должно быть обращено на него. При этом вас перебивают, обесценивают ваши переживания и проблемы.
Токсичный человек позволяет себе нагрубить, нахамить кому-то. Для него главное – его интересы. Если что-то идет вразрез этому, этот субъект становится агрессивным, патологически обидчивым и грубым.опубликовано econet.ru
Иллюстрации ©Igor Morski
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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