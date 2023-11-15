Токсичные люди или токсичные контакты? Если вы в токсичных отношениях с близкими людьми - эта статья для вас...

Токсичных людей НЕ существует! А когда после общения чувствуешь себя выжженой пустыней, раздавленным червем, выжатым лимоном и вообще пылью под ногами - это что? - возникает встречный вопрос. А это - токсические контакты. Один и тот же человек может подавлять одного и вдохновлять другого. Потому токсичность - не качество человека. Токсичность - качество и характеристика контакта двух конкретных людей.

Токсичные люди или токсичные контакты?

Какая разница, как назвать такую прелесть? Лягушка останется лягушкой, сколько ее принцессой не называй! Вроде логично, но не в этом случае.

Если определить человека как токсичного, он автоматически попадает в категорию "враг, опасно": от него нужно защищаться и избавляться.

Чаще всего люди, которые сильно влияют на нас, - наши близкие или коллеги, т.е. те, кого нельзя просто взять и вычеркнуть из жизни, как случайного попутчика. И к имеющимся проблемам добавляется внутренний конфликт между желанием защитить себя и желанием быть с близкими людьми или на привычном месте (работы, проживания). В случае с родней еще и социальный пресс в голове включается - как же я откажусь от родной матери, отца, сестры, брата, бабушки?

Это во-первых.

Во-вторых, признавая человека токсичным, его партнер по контакту сваливается либо в Жертву (бедный несчастный страдалец), либо в Преследователя (отольются кошке мышкины слезки). И еще надолго остается в треугольнике Карпмана.

Если же признать, что контакты с определенными людьми токсичны, то перед человеком стоит совсем другая задача - не воевать с врагом, не отказываться от близких, а что-то делать с контактами. А контакты можно попытаться изменить качественно, а если не получится - минимизировать, ограничить и даже прекратить с гораздо меньшими внутренними переживаниями и затратами.

Во-вторых, признавая контакт токсичным, мы берем на себя свою часть ответственности за его качество. Многие терпеть не могут этого понятия "брать ответственность" и в этом месте начинают поминать виктимблейминг. И совершенно напрасно, потому что признать свой вклад в эти отношения - это не значит посыпать голову пеплом "я тоже в этом виноват". Это значит дать себе разрешение влиять на сложившуюся ситуацию, потому что повлиять можно только на то, что от нас хоть в какой-то мере зависит.

Если во всем виноват другой, я не могу ничего изменить, могу только убежать. Вроде неплохой вариант. Но именно вроде. Потому что убегая, мы расписываемся в своей немощности в своих же глазах.

Нет ничего плохого в признании своей слабости. Но согласитесь, "Ты сильнее меня, я не могу справиться с твоим влиянием и потому убегаю" - воспринимается совсем не так, как

"Я приложил все усилия, чтобы наладить наш контакт таким образом, чтобы он удоволетворял нас обоих. Однако результат меня не устраивает, потому я выбираю прекратить общение сейчас".

Не жертва спаслась убежав, а человек-хозяин своей жизни принял решение и позаботился о себе!

Токсичные отношения с близкими - ранят особенно глубоко, потому что в них есть любовь. И чтобы спастись от агрессора, нужно забить эти ростки любви, чтобы меньше болело. Потому часто вместо них взращивается ненависть. Это обезбаливает, но энергозатратно, потому что постоянно приходится тушить пожар внутри.

Прекращая контакты мы не отвергаем человека - позволяем себе продолжать его любить, но на безопасном для себя расстоянии. Не сжигаем мосты, а оставляем возможность когда-то, когда внутри будет достаточно силы, чтобы не обжигаться о слова другого, снова наладить контакт уже из позиции не страдающего ребенка, а уверенного в себе взрослого. Слова имеют значение.опубликовано econet

Автор Наталия Андрушко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet