Токсичная мама – горе семье

Ситуация, когда мать токсична, полна трагизма. Хотя бы потому что до определенного возраста ребенок полностью зависит от мамы. От ее ухода, внимания, заботы. Как мать-абьюзер наносит непопровимый психологический урон своим детям и каковы последствия ее воспитания?

Любимые мамочки в накрахмаленных воротничках, с улыбкой на половину лица, с подносом персиков - стабильный образ в рекламных роликах вот уже много лет. В реальности, в которой мы все с вами живем, даже милые накрахмаленные мамочки имеют массу неудовлетворенных потребностей, нереализованных желаний, неисполненных мечт. И это чистейшая удача, если ваша мама действительно понимающая, добрая и принимающая женщина (хотя бы временами).

Мать - абьюзер

А иногда мамочки и вовсе ненакрахмалены, у них нет подноса со спелыми персиками, а в глазах боль, надменность, обида и страх. Такие мамочки часто называются нарциссическими. Такие мамочки почти всегда - абьюзеры. О них мы и будет говорить.

Вспомним неологизм "абьюзер". Он обозначает человека, который эмоционально насилует других людей. Как можно эмоционально насиловать? Например, унижать, подавлять, вытравлять из коллектива, принижать достоинства, издеваться, обесценивать...и т.д. Теперь переведем фокус внимания на семью.

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Мамы - абьюзеры - это нарциссичные женщины, или женщины с истерическими чертами. Или то и другое вместе. Они - властные (точнее, хотят ими быть), самодостаточные (точнее, хотят ими казаться), важные (хотят соответствовать этому).

"Ямать, я тебя вырастила, я лучше тебя знаю, я все делаю для тебя, я всю себя отдала тебе" и т.д... - частый спич матерей-абьюзеров в результате практически любого диалога со своими детьми.

Признаки матери-абьюзера:

Такая мама унижает, бьет, словесно оскорбляет своего ребенка (даже, если ему уже 40+).

"Я же тебя просила купить горошек. Снова забыла?! Сколько можно тебя учить одному и тому же?! Как была невнимательной дурой, так и осталась! Что мне с тобой делать? Убить тебя мало!"

Такая мама оскорбляет и сравнивает с другими детьми (да, теми самыми, которые родились у ее подруг).

"Что ты намазалась как макака? Думаешь это красиво? ВОн, посмотри на Наташку, она такая утонченная, женственная. А ты как рухлядь ходишь. Напялишь на себя балахон, намажешься как..." (подставь любое животное).

Такая мама проявляет гиперопеку, гипоопеку, сверхконтроль. Все это преподносит под соусом заботы.

"Вы бы сходили куда-нибудь погуляли, что дома как сычи сидите?" "Я тут убираюсь, стираю, продыху мне нет, а они шляются где-то! Неблагодарные!".

Такая мама манипулирует.

"Почему ты не берешь трубку, когда я тебе звоню? Ты хочешь, чтобы мое сердце вообще остановилось? Тебе меня не жалко совсем?"

Такая мама любит воспитывать и приказывать.

"Я тысячу раз говорила, чтобы ребенок ходил в шапке. Я мать. Я знаю как надо делать, если вы оба дебилы, не соображаете, как воспитывать ребенка".

Такая мама сеет пророчества и панику.

"Не надо никуда лететь. Ты невнимательный, тебя обворуют и убьют. Жена твоя найдет там себе хахаля другого. Останешься один с кучей проблем".

Как определить, что ваша мама - абьюзер? Очень просто. Зеркалят все эти фразы? Значит, абьюзер. Вам с ней нестерпимо плохо, хочется сбежать, хочется сжаться, провалиться? Абьюзер. Что делать? Изменить маму не получится. Но можно изменить отношение к ней и к ее поведению.

Последствия воспитания токсичной мамой

Давайте попробуем представить, что такая мама воспитывает свое чадо и спустя пару десятков лет оно собирается улететь из гнезда, чтобы "отделаться" от ее гипер (гипо-) и другого рода опеки. Не всегда такие детки становятся самостоятельными взрослыми и, даже если они не возвращаются в отчий дом, жизнь их складывается не самым удачным образом. А как?

Зависимости (алкоголизм, наркомания, фанатизмы разного рода и проч.)

Иногда и уезжать никуда не надо, чтобы убежать от реальности, созданной семьей. Можно пить дома на диване. Мама сбережет, супчик приготовит, скажет, что нужно делать. Инфантильный и несамостоятельный ребенок под руководством своей токсичной матери с удовольствием сбежит в какую-нибудь зависимость. А матери, склонные к созависимости, еще и сами это все организуют.

Болезни

Дети мамы-абьюзера почти всегда страдают психосоматическими заболеваниями или просто часто чем-нибудь болеют. Иногда заболевание выступает как защита от матери, а иногда как метод привлечения ее внимания. В некоторых случаях запускают этот процесс "боли-лечения" сами мамочки, выдумывая у своего ребенка болезнь, таская его по врачам, чтобы в конечном итоге удушить его заботой. Такие дети сидят на антибиотиках, постоянно в очередях в кабинет к какому-нибудь -ологу и прочим. В результате проседает учеба в школе, потребности не реализуются. В один момент такие детки вырастают и не могут прожить без мамы ни дня, потому что все, что у них есть - ее забота, лишившись которой они, как им кажется, умрут.

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Сложности в отношениях

Вообще, сложности не только в отношениях с близкими, но и с общением в социуме. Дети матерей-абьюзеров абсолютно несамостоятельные, инфантильные и безответственные. Частая ошибка таких детей - поиск материнской любви. И, как правило, они строят свои отношения с теми, кто обратил на них свое внимание, не вникая в остальные качества. Потому что ждут, что этот человек даст родительскую любовь (но так не бывает). Так мы получаем жен алкоголиков, абьюзеров, газлайтеров (подставь сюда любое модное слово, обозначающего "плохого парня").

Этот список проблем не полон без самой главной проблемы, которая красной нитью идет через всю жизнь таких детей: всепоглощающее чувство вины перед своей матерью. Возникшее еще на заре: "В кого ты уродился такой?" и "Что теперь с тобой делать?" и совсем абьюзерское: "Лучше бы я тебя не рожала". Такой ребенок будет всю жизнь испытывать чувство вины только лишь по той причине, что он никогда не найдет оправдание за свое собственное рождение. И всю свою жизнь обречен доказывать смысл своего существования матери, либо убивать себя, чтобы избавить ее от страданий.опубликовано econet.ru

Автор Юлия Яковкина

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