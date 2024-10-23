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Токсичная любовь: 6 признаков

Автор: Econet 23 октября 2024 6834
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Токсичная любовь имеет свои неприглядные стороны. В таких отношениях может даже присутствовать физическое насилие. Вы боитесь потерять партнера, отдаляетесь от друзей, живете в мире иллюзий, которые рано или поздно растают. Ничего, кроме страданий, такая любовь дать не может.

Токсичная любовь: 6 признаков

Одна из отличительных черт токсичной любви заключается в том, что она вынуждает нас оставить за бортом наши дружеские привязанности. А вдруг отношения закончатся? И что тогда? Мы в итоге останемся одни, а наши друзья испарятся.

Токсичная любовь – какая она?

Токсичная любовь – явление распространенное. И она ведет нас в никуда. Кто нас научил такой любви? Это последствия заблуждений, страхов и надежд, которые мы долго носили в себе. Токсичная любовь не позволяет человеку ощущать себя счастливым и гармоничным в отношениях.

Токсичная любовь: стремление изменить партнера

Такая любовь характерна для человека, который стремится изменить партнера. Он хочет подогнать возлюбленного под придуманный, несуществующий образ. И в результате не способен принимать партнера и его чувства такими, какие они есть. Это ведет к разочарованиям, ведь изменить другого человека – трудная задача.

Токсичная любовь связана с эмоциональной зависимостью

Страх одиночества – распространенная проблема современности. Мы привязываемся к партнеру и становимся эмоционально зависимыми о него. Немаловажную роль могут играть детские психологические травмы, не позволяющие нам во взрослой жизни строить полноценные отношения. Бывает просто спутать любовь и зависимость.

Токсичная любовь: 6 признаков

Владеть или любить?

Желание обладать мешает жить, давит, загоняет в строгие рамки. Но это не любовь, а неуверенность, страх потерять близкого человека.

За стремлением к обладанию кроется недоверие к возлюбленному, страх измены. На глубинном уровне это все та же неуверенность в себе.

Физическое насилие

Это яркие признак токсичной любви. Рукоприкладство, унижение, причинение боли не могут быть связаны с нормальными отношениями.

Если партнер хотя бы раз поднял на вас руку – он сделает это снова и снова. После насилия он, возможно, станет каяться, страдать и просить прощения. Но практика показывает, что человек, хоть раз применивший насилие, обязательно это повторит.

Отдаление от друзей

В начале отношений, когда так ярко ощущение новизны, вас захлестывают эмоции, друзья отходят на второй план. Вам вполне достаточно общества возлюбленного. И вы не замечаете, что он намеренно изолирует вас от привычного круга общения. Но невозможно провести всю жизнь, общаясь с одним человеком. Не забывайте о друзьях, не отворачивайтесь от них.

Иллюзии токсичной любви

Розовые очки романтических отношений заставляют видеть все в позитивном свете. Вы идеализируете партнера, не видите его недостатков. Но реальность упряма, она рано или поздно заставит вас посмотреть правде в глаза и увидеть все изъяны и недостатки возлюбленного. Отношения теряют свою прелесть, возникают шероховатости, ссоры. 

Избегайте токсичной любви, стройте отношения разумно, пусть они основываются на равноправии и взаимопонимании.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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