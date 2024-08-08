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Типология характера

Источник: kak-bog.ru 08 августа 2024 5878
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Сочетания личностных черт, психических особенностей и устойчивых поведенческих факторов человека – это и есть характер человека. По основным признакам и качествам личность можно отнести к определенному типу характера.

Типология характера

Сочетания личностных черт, психических особенностей и устойчивых поведенческих факторов человека – это и есть характер человека. По основным признакам и качествам личность можно отнести к определенному типу характера. Попытки группировать типы личностей человека производились с самого зарождения психологии как науки. Наиболее точная и подробная типология характера сформирована немецким психиатром К. Леонгардом в монографии «Акцентуированные личности». Данный труд состоит из двух частей. Первая часть включает в себя подробный психологический и клинический анализ всех типов характера. Вторая часть иллюстрирует аналитический разбор на примере литературных героев классической литературы, созданных признанными писателями мира.

Типология характера в психологии

В вышеназванной типологии характера и личности представлены 10 канонических типов и ряд промежуточных. Основные типологии характера разделены на три группы:

  • врожденный темперамент;
  • социальная обусловленность;
  • личностные уровень.

К группе природного темперамента относятся такие типы:

  • Гипертимный–деятельный, яркий, энергичный, оптимистичный, требующий сильных переживаний и стремящийся к успеху.
  • Дистимический – вялый, осторожный, заторможенный, настроенный на этические принципы, не стремящийся к признанию.
  • Аффективно-лабильный – смешанный тип, под воздействием внешних раздражителей проявляющий черты присущие гипертимным и дистимическим состояниям.
  • Тревожный – слабый, робкий, нерешительный, малообщительный, апатичный и покорный обстоятельствам.
  • Аффективно-экзальтированный – сверх эмоциональный, склонный к возвышенным чувствам, часто оторван и беспомощен в бытовых реалиях.
  • Эмотивный – мягкий, добрый, ранимый, отзывчивый, из-за излишней чувствительности часто склонный к депрессиям.

Типология характера

К социально обусловленным типам личности причислены:

  • Демонстративный – тщеславный, эгоистичный, требующий признания.
  • Педантичный – пунктуальный, занудный, плохо воспринимающий перемены и нововведения, не склонный к лидерству.
  • Застревающий – переменчивый, обидчивый, подозрительный, тщеславный.
  • Возбудимый – вспыльчивый, неуравновешенный, ориентированный на инстинктивное поведение.

Типология характера

Личностный уровень разделен на две категории – экстраверт и интроверт. Первый тип ориентирован на внешние проявления, эмоционален, открыт к общению, слегка поверхностный. Второй тип личности ориентирован на внутренний мир и творчество, тщательно выбирает круг общения.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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личность характер психология сознание

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