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Терпеть можно до поры до времени

Источник: facebook.com 03 января 2023 6648
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Иногда можно пренебречь приличиями и прервать разговор. Поставить на место зарвавшегося хама его же словами. Или выйти из контакта, заблокировав его навеки. Это правильно. Правила приличия - это прекрасно. Но есть высшие ценности. Например, наше здоровье и наша жизнь. Наши внутренности, в конце концов. Они важнее светской улыбки в нестерпимых обстоятельствах...

Терпеть можно до поры до времени

Хорошие манеры - это хорошо. Сдержанность, вежливость, деликатность, уважение к чужим чувствам. Только все хорошо в меру. Астроном Тихо Браге был таким воспитанным и так боялся ранить чужие чувства, что не вышел в туалет во время обеда. Он хотел писать. Но вежливо терпел и вежливо вёл беседу. А потом так же вежливо умер от разрыва мочевого пузыря. Дошёл до дома и умер. Сказав на прощанье, что жизнь прошла не напрасно!

Хорошие манеры

Это он правильно сказал. Он много полезного открыл, хотя и полагал, что это солнце крутится вокруг земли, а не наоборот. Если бы он ещё пожил, он бы устранил эту досадную ошибку. Но он действительно жил не напрасно!
Только умер напрасно, к сожалению.

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Поэтому терпеть можно до поры до времени. Иногда надо все же и о себе подумать. Ни сердцу, ни нервной системе, ни мочевому пузырю не обьяснить, что надо терпеть и что нельзя ранить чужие чувства ни в коем случае. Вы же учитель, врач, психолог, философ, продавец, астроном, полицейский, госслужащий или кто там ещё бывает, кто должен терпеть? И улыбаться вежливо в ответ на нападки и несносное хамство? 

Нервная система мало чем отличается от мочевого пузыря - такой же орган. Надо как-то помнить об этом. И вовремя реагировать, если нужна реакция. Потому что можно или описаться, извините. Проявить несдержанность полную. Или пойти домой и там умереть от последствий своей вежливости.

Терпеть можно до поры до времени

И то, и другое совершенно излишне. Поэтому иногда можно пренебречь приличиями и прервать разговор. Поставить на место зарвавшегося хама его же словами. Или выйти из контакта, заблокировав его навеки. 
Это правильно. Правила приличия - это прекрасно. Но есть высшие ценности. Например, наше здоровье и наша жизнь. Наши внутренности, в конце концов. Они важнее светской улыбки в нестерпимых обстоятельствах...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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