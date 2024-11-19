Терпение - очень опасная вещь

«Ну, потерпите. Промолчите. Сделайте, как им надо - к чему ссориться?", - все верно и правильно. Ссориться действительно ни к чему. Только умереть можно, а ссориться не надо. Это плохо - ссора. Но любое приспособление, как писал мудрый Фрейд, - это маленькая смерть.

Каждый раз, когда приходится терпеть что-то, что противоречит вашим внутренним ориентирам и ценностям, погибает маленькая часть личности. Происходит маленькая психологическая смерть.

А формула проста: сначала психологическая смерть, потом - социальная, потом - биологическая. Эмоции никуда не исчезают, они остаются внутри и убивают нас. Хотя мы улыбаемся и любезно разговариваем с человеком, чьи идеи, поступки и речи полностью противоречат нам.

Но приходится стоять рядом с подносом и салфеткой, угодливо улыбаться и кивать в расчете на чаевые. Хотя чаевые сомнительны - это всего лишь отсутствие ссоры. И возможность оставаться приятным человеком в глазах неприятного человека. Никакой другой выгоды, как правило, нет. А расплата ужасна.

Каждое приспособление - маленькая смерть. Может, нейроны мозга умирают, может быть, кусочек души засыхает и гибнет, но опасное это дело и вредное - приспосабливаться постоянно и улыбаться. И стоять в лакейской позе у стола, ожидая заказа...

Дипломатия - это другое. Это наука о том, как на равных выстраивать отношения, получая взаимную пользу и сохраняя мир. А приспособление и терпение - опасные вещи. Не надо делать, как им надо, если нам этого не надо. И молчать не надо, если следует ответить.

Жизнь дороже, знаете ли. И здоровье не купишь на чаевые. И приспосабливаться надо не к самодурам с завышенной самооценкой, а к жизни. Чтобы выжить, жить и радовать других плодами своих трудов. опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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