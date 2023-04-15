Теплые и холодные люди. Как определить, подходит ли нам человек

По ощущению ТЕПЛА или ХОЛОДА мы определяем, благоприятны ли наши отношения с тем или иным человеком. Испытывает ли он к нам положительные эмоции и способен ли иметь добрые чувства?

"Он ко мне охладел", "это холодный человек", "в отношениях началось охлаждение", - так говорят. Как будто у отношений или у эмоций есть температура. Она есть - в метафорическом смысле и даже в физическом. И по ощущению тепла или холода можно понять, благоприятны ли отношения с человеком, испытывает ли он к нам благожелательность, симпатию, вообще - способен ли он испытывать эти чувства?

Есть ли температура у отношений и эмоций

Это физическая реакция организма, можно ее представить, вспомнив опыты психолога В.Райха. В благоприятной питательной среде гидра, такое маленькое водяное существо, расслаблялась и увеличивалась в размерах. В ядовитом растворе - сжималась в комочек... В тепле и в холоде происходят сходные реакции.

Когда человек благоприятен для нас, мы это мгновенно чувствуем, еще не успев осознать. Сосуды расширяются, появляется ощущение приятного тепла. Мы расслаблены, кровь отлично циркулирует по организму и снабжает органы кислородом. В присутствии негативного человека или просто отстраненного сосуды сжимаются. Возникает ощущение холода. Хочется сжаться и поежиться, нам неуютно и неудобно, как в ледяном чуме...

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Некоторые опыты показывали снижение или повышение температуры в помещении в присутствии определенных людей. Стоит какому-то человеку прийти в веселую компанию добрых друзей, как все умолкают и чувствуют дуновение холодного ветра. И в жизни мы встречаемся с человеком, от которого веет холодом, несмотря на его любезность и улыбку. Мы ощущаем телесно, по температуре, - это "не наш" человек. Несмотря на его ледяную вежливость и холодную приветливость... Так в одной семье отказали от места сиделке, которая отлично выполняла свои обязанности. С ледяным спокойствием и холодной вежливостью. Но больному становилось все хуже и хуже. Он уже погибал. Когда пригласили мягкую, добрую, теплую женщину, немного безалаберную и болтливую, но искренне привязавшуюся к пациенту, больной пошел на поправку. А "холодную" даму пригласили работать администратором в свою фирму. И она отлично справилась с обязанностями, очень ей эта работа подошла.

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Так можно понять, что в отношениях с близким что-то не так; нам становится холодно рядом с ним. Все холоднее и холоднее, хотя вроде бы все по-прежнему, как раньше. Но вот холодно, и все тут. И мы понимаем, что любимый человек или старый друг отдаляется от нас в душе, меняет к нам отношение, мы уже не так нужны ему, как раньше. Он больше не хочет или не может нас согревать...

Если есть ощущение тепла от человека - он нам полезен и нужен. Мы потянулись к нему, как к теплому солнечному лучу, это "положительно заряженный человек", причем - именно для нас. Только вот это субъективное ощущение тепла или холода может моментально подсказать, что на уме у того, с кем нас свела судьба. Что у него в душе. И хорошо ли сложатся наши дальнейшие отношения. Если порозовели щеки, если стало тепло и комфортно, если мы расслабились в этом тепле, - это хорошо. А если "кидает в жар" или есть ощущение "электрического тока", - перед нами особенно значимый человек. Так начинается иногда любовь с первого взгляда, недаром французы называют это чувство "солнечный удар".

По теплу, исходящему от фотографий, люди с сверхсильной чувствительностью определяют, жив человек или мертв. Это трудно доказать, ведь ощущения субъективны, - как можно доказать, что вам весело, грустно, что вам прохладно или слишком жарко, если речь о личных ощущениях? Но так говорят многие. И часто от человека, который заболел серьезно или находится в депрессии, тоже возникает ощущение холода. Холод и пустота, символизирующая небытие, связаны друг с другом, - "вечная мерзлота" символизирует смерть. Поэтому на свои ощущения надо обратить самое серьезное внимание.

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"Градус отношений" меняется, его можно поднять, подложив дров в огонь, проявив внимание, доброту, сердечность, искренность. И "холодного" человека можно заставить растаять иногда. Ничего непоправимого в холодности нет, как правило. Но вот ощущение холода от человека, которому грозит опасность, - это немного другое. Если этот человек дорог вам, надо искать причины как можно скорее. Потому что ощущения - это сигналы. В этом случае холод - сигнал незаметного разрушения.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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