Тем, кто травмирован матерью. Компенсации НЕ будет

Взросление связано и с тем, что мы начинаем понимать: не все наши мечты и желания сбываются. И красивая картинка, где мама, склонив голову, просит прощения за то, что сделала, остается почти всегда только продуктом нашего воображения.

У каждого из нас в жизни наступает момент, когда мы понимаем, что травмированы нашими матерями. И эти травмы у кого-то давно превратились в небольшие аккуратные шрамы, у кого-то - кровоточат по сегодняшний день. Кто-то справился самостоятельно, кто-то обратился за помощью к психологу. Как бы Вы ни обходились со старыми травмами, важно понять простую вещь: компенсации не будет. В детстве всем нам читали сказочные истории, в которых торжествовала справедливость. И мы верили в них. Верили, что если мы будем держать спину ровно, есть манную кашу, вежливо разговаривать со взрослыми, делать уроки, то все будет хорошо, и награда найдет своего героя.

Размышления о маме. Компенсации не будет

Но жизнь далека от сказки, где за страдания Золушка получает в мужья Принца, Белоснежка оживает, Аленушку вытаскивают со дна речки, а злая мачеха или ведьма наказаны. Реальность жестока.

Как писал Терри Пратчетт: "Возьми Вселенную, разотри ее в мельчайший порошок, просей через самое маленькое сито и покажи мне атом справедливости или молекулу жалости".

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Но, к сожалению, идея справедливости прочно засела в наших головах, как и идея о том, что зло будет наказано, правда восторжествует, и мама наконец-то поймет, что натворила. Печаль в том, что это - утопия...

Взросление связано и с тем, что мы начинаем понимать: не все наши мечты и желания сбываются. И красивая картинка, где мама, склонив голову, просит прощения за то, что сделала, остается почти всегда только продуктом нашего воображения. Мы - те люди, которые жаждут получить любовь, признание, извинения. И мы - те же самые люди, которые отвечают за этот процесс. Через боль и разочарования, через страдания и надежду мы прозреваем - через год или 20 лет терапии, самоанализа, копания в книгах и чужих душах. Мы прозреваем и понимаем - мама не придет. Она не извинится. Она не поцелует и не скажет: все будет хорошо. Не посадит на колени. Не скажет: "Я горжусь тобой". Не принесет конфет. Не заплачет над нашей судьбой. Не признает свои ошибки.

Этого не будет.

И только пережив всю глубину разочарования, попробовав в стотысячапервый раз поговорить с ней и оставив надежду, мы наконец поворачиваемся лицом к своей жизни. Мы ищем людей, которые будут относится к нам более бережно и нежно, чем мама. Людей, которые способны просить прощения и компенсировать нашу боль. Людей, которые остаются рядом, несмотря на нашу обиду и злость.

И мы меняемся вместе с этими людьми, становимся мудрее, понимаем, что Вселенная с безразличием взирает на нас и наши отношения. И цена за это взросление - отказ от волшебной идеи компенсации, отказ от идеи балансов "давать - брать". Мы ничего не получим за страдания, никто их не конвертирует в Принца, деньги или любовь.Никто, кроме нас самих. опубликовано econet.ru.

Наталья Олифирович

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