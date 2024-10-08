Техника поднятия самооценки

Хотите поднять самооценку? В статье Елена Тарарина познакомит читателей с техникой, которая поможет это сделать.

Хочется поделиться с Вами техникой, скомпилированной мной на основе методов НЛП и когнитивной психологии. Техника хорошо подходит для дистанционной работы, при этом она сочетает в себе трансовую работу бессознательного с сознательным анализом. Метод проверен в дистанционном консультировании. Желаю Вам приятного знакомства с собой.

Как поднять самооценку? Техника

1) Часто мы не хотим принимать какие-то части своей личности, а потому наши сильные стороны мы знаем только со слабой стороны.

Выпишите те Ваши качества (слабости), с которыми вы пытаетесь совладать. Не торопитесь - возьмите на это время. А затем к каждому пункту - противоположности этих качеств.

2) Дальше предлагаю Вам проранжировать этот список противоположностей по важности для Вас.

Для этого есть простой способ: каждый пункт из списка противоположностей выписываете на отдельную бумажку. Затем небольшой ритуал - не торопясь рвите каждую бумажку, осознавая - что рвя ее - Вы отказываетесь иметь этот пункт в своей жизни.

Отследите - какие из бумажек рука не поднимется порвать.

P.S. - постарайся быть честными с собой - оставьте нетронутыми только те бумажки, которые действительно будет тяжело порвать.

3) Отслеживайте ощущения Вашего тела при выполнении упражнения.

4) Чуть теории: Мы много очень тратим энергии на созидание в себе того, что является социальнонавеянным (чужеродным на конкретном жизненном этапе для нашей личности, но при этом распространенном и культивируемом в окружающем нас социуме).

Мы уникальны своей неповторимой сочетаемостью сильных и слабых сторон нашей личности, причем, мое ничем пока не опровергнутое наблюдение, первое с чего начинается гармонизация человека и совладание с трудными жизненными ситуациями - с принятия себя. Если выразить одной фразой: "В наших слабостях - наша сила". Конец теории.

Следующая (предпоследняя) часть упражнения (по тому списку, на который РУКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ.

5) Описательный портрет той девушки, которая с уважением и любовью приняла эти свои потребности - противоположности, на которые рука не поднялась и делает все, для того чтобы они удовлетворялись. Описательный портрет делается от третьего лица (как бы глядя со стороны).

P.S. Я привожу женский вариант техники (используя вопросы по лексической форме адресованные к женщине, но все написанное верно и для мужчин).

Прежде чем составлять описательный портрет несколько важных моментов:

Он только для Вас (делиться им не надо, но можно - для усиления эффекта принятия, причем только когда Вы будете готовы им поделиться и не раньше).

Отвечайте на все вопросы честно - с позиции той девушки, у которой есть возможность быть самой собой и делать то, что ей хочется, реагировать так, как ей хочется.

Все вопросы существенны - ответы на них обязательны, чем полнее - тем лучше. Необходимое время - не меньше часа. По большому счету - это запустит процесс, но я бы рекомендовала взять целый день для обдумывания и честного ответа.

1) Как зовут ее

2) Кем ей нравится работать; любит ли она работать одна, в коллективе, из дома, с начальником или без

3) Чем она любит заниматься в свободное время, как она его проводит

4) В каких местах ей нравится бывать

5) С людьми какого склада характера ей нравится общаться

6) Сколько времени она уделяет сну, отдыху

7) Каковы ее хобби, увлечения

8) В какую одежду ей нравится одеваться

9) Какие цвета она предпочитает

10) Какую обстановку и интерьер она любит

11) Как она любит выражать свои чувства и эмоции

12) Какие предпочитает способы обучения новому, чему она хочет учиться, чему она любит учиться

13) Какой ей нравится секс и какие мужчины

14) Как она относится к деньгам; сколько ей нужно денег, чтобы хорошо себя чувствовать

15) Что она предпочитает: стабильность или перемены

16) Любит ли она делать или получать подарки; предпочитает слушать или говорить комплименты

17) Какие занятия предпочитает: активные или пассивные; созерцательные или созидательные. Любит ли она комбинировать.

18) Какие косметические процедуры и процедуры для здоровья ей нравятся

19) Какую музыку она любит слушать, какие книги читать, какие фильмы смотреть

20) Чего она позволяет себе не делать

21) От чего она позволит и разрешит себе сбежать

22) Каким своим недостаткам она дает поблажку

23) Как она реагирует, когда ей предоставлено одиночество; как им воспользуется

24) Как она реагирует, когда ей предоставлена полная свобода; как ей воспользуется

25) Как она разрешает себе реагировать на несправедливость

26) Кому она разрешит себе не доверять, а к кому позволит себе испытывать доверие

27) Как она позволяет себе переносить боль, обиду, страх

28) Какие эмоции она себе разрешает

29) Чего она боится

30) Что для нее важнее всего в людях

31) Во что она верит

32) Что ее поддерживает и укрепляет

33) До скольких лет она хочет дожить

34) Что ее ждет после смерти

35) В чем для нее смысл жизни

36) Во что ей очень хочется поверить

37) Чего она попросила бы у Высших сил

38) Что она выбросила бы из своей жизни: каких людей, какие вещи, какие события

39) Что она хранила бы и берегла в своей жизни: каких людей, какие вещи, какие события

40) Какой персонаж (кино, книги) на нее вышеописанную похож больше всего

Хочется добавить, если при выполнении задания захочется погрустить, поплакать или пожалеть себя - это нормально. Можно смело себе это позволить и не испытывать при этом угрызений совести. Принимать свои эмоции и разрешать им быть - один из очень важных моментов здоровой психики. У Вас есть огромный потенциал, но он очень индивидуален и точно не будет похож на потенциал другого человека. И это касается всех.

Можете не торопиться - возьмите времени столько, сколько нужно.

6) Итак: заключительная часть упражнения.

Называется она - послание самой себе:

У Вас есть описание той части Вас, от которой Вы не смогли отказаться - порвать. И это очень хорошо!!!

В тишине и покое найдите для себя возможность написать этой части себя письмо. Эмоции можно переживать любые, в том числе поплакать или наоборот испытать облегчение.

Содержание может подчиняться порыву души, но приведу например:

Дорогая моя, /имя/! Спасибо тебе, что ты у меня есть и делаешь для меня такую важную работу, которая позволяет мне сохранять мою уникальность и неповторимость. Я разрешаю тебе иметь свои слабости и недостатки и в то же время ценю такие твои сильные стороны как перечисляешь то, что самое ценное есть в этой части Я очень хочу подружиться с тобой, для того чтобы позволить раскрыться всем твоим самым лучшим качествам. Я готова сотрудничать с тобой и принимать тебя во всем твоем многообразии и разрешаю себе и тебе быть несовершенными, совершать ошибки, учиться на них и получать от этого сотрудничества удовольствие и видеть в нем потенциал к развитию и самореализации. С любовью и уважением отношусь к тебе имя, так как ты помогла мне преодолеть многие жизненные ситуации. Нуждаюсь в тех ресурсах, которые сокрыты в тебе и прошу о сотрудничестве для улучшения качества моей жизни и сохранения моей уникальности.... далее в том же ключе Я верю, что ты будешь развиваться вместе со мной и придавать мне силу, будешь моим ангелом-хранителем, оберегающим и защищающим меня, поддерживающим меня в трудную минуту.

Очень важно подобрать искренние и резонирующие в Вас слова.

Для того, чтобы поблагодарить эту часть Вас, разрешить ей и себе быть самими собой, попросить ее о сотрудничестве, содействии и ресурсах. В ней скрыт доступ к самым мощным Вашим ресурсам, возможностям, к Вашей уникальности и идентичности. Создать с ней ситуацию диалога, сделать ее Вашим помощником и ангелом-хранителем.

Это послание сохраните, во-первых - это будет для Вас ресурсом, во-вторых, диалог можно будет продолжить.

Послесловие:

Через шаги этой техники мы получаем доступ к неосознаваемому пласту наших устремлений (шаги 1-3). Далее мы обучаем свое сознание налаживанию контакта с той частью нашего внутреннего разума, который независимо от Вашего желания, стремится реализовать эти Ваши потребности, правда часто не самым лучшим образом. В этих потребностях скрывается мощный запас энергии и мотивации, к которому мы и обращаемся на шаге 6 техники.опубликовано econet

Автор Елена Тарарина

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