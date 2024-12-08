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Техника «Маятник» – получаем ответ от подсознания. Как найти правильное решение

Источник: b17.ru 08 декабря 2024 6878
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Подсознание не менее важно в поведении человека, чем сознание. Еще шире понятие бессознательного - возможно, оно вообще безгранично. Подсознание во многом влияет на наше поведение и мышление. И в этом нет никакой магии.

Техника «Маятник» – получаем ответ от подсознания. Как найти правильное решение

Нам часто говорят «Прислушайтесь к интуиции». Но вы легко вспомните случай, когда вроде бы прислушались к интуиции или внутреннему голосу, но решение оказалось ошибочным. Получается, интуиция врет? Все чуть сложнее. Мы можем легко спутать послание от интуиции с голосом глубокого страха, ограничивающих убеждений, деструктивных сценариев. В нашем сознании все это сливается в гул, за которым мы можем не услышать верного ответа от внутреннего голоса.

Подсознание подскажет ответ

То, что считается интуицией, прозрением, наитием, подсказкой Вселенной, на самом деле – наше бессознательное. Это часть айсберга, спрятанная под водой. В то время как сознание представляет собой лишь крошечную часть этой громадины.

Именно в бессознательном хранится весь опыт предыдущих поколений, анализ и выводы из всей вашей жизни, алгоритмы действий и расчетов, как лучше поступить.

Но все это так сложно и крепко зашифровано, что прорывается на уровень сознания только в виде как будто бы случайных озарений и подсказок интуиции.

Подсознание мгновенно анализирует и просчитывает лучшие варианты. Все, что нам остается – найти способ узнать у него ответ.

Но чем сильнее нас волнует ответ на вопрос, чем более судьбоносное решение мы хотим принять, тем труднее услышать ответ подсознания. Из-за того, что активизируются эмоции, психотравмы, ограничивающие убеждения.

Благодаря современным техникам мы можем обойти этот момент. И обратиться напрямую к подсознанию.

Техника «Маятник» – получаем ответ от подсознания. Как найти правильное решение

Делюсь с вами простой техникой, которая поможет получить у подсознания ответ на вопрос ДА/НЕТ в судьбоносном вопросе.

Важное условие! Перед практикой нужно остаться в одиночестве, чтобы вас ничто не отвлекало. И сделать дыхательные или любые другие упражнения, чтобы гармонизировать физическое и эмоциональное состояние. Проще говоря, у вас не должны дрожать руки и сбиваться дыхание.

Если у вас есть амулет (подвеска, кольцо, серьга), который вызывает позитивные эмоции, то возьмите его. Если нет, то подойдет обычная игла.

  • Проденьте нитку в иголку. Длина нитки примерно 20 сантиметров. Возьмитесь за кончик нитки, чтобы игла висела вниз, как маятник.
  • На выдохе вытяните руку вперед. Дождитесь момента, когда маятник перестанет колебаться.
  • Вслух скажите «Это будет ДА» – запомните, как двигается маятник. Дождитесь, пока он остановится и скажите «Это будет НЕТ» – отметьте различие в движении.
  • Закройте глаза, мысленно погрузитесь в ситуацию, по которой хотите получить ответ. Вслух обратитесь к своему подсознанию. Важно говорить уважительно и с благодарностью. Например, «Благодарю за помощь, мудрое подсознание и прошу дать ответ на вопрос...»
  • Откройте глаза и взгляните на маятник.
  • Получив ответ, поблагодарите еще раз подсознание.

Помните о двух главных условиях:

  • Даже если ответ вас не удовлетворил (хотели ДА, а получили НЕТ и наоборот) не забывайте, что подсознание всегда на вашей стороне. Прислушайтесь к этому совету.
  • Не задавайте подсознанию мелкие вопросы, вроде «Позвонит он сегодня или нет».

В этой технике нет ничего от эзотерики и магии. Вы используете микродвижения тела, чтобы вступить в контакт с подсознанием.

А оно способно на невероятные вещи, нужно лишь попросить у него ресурса и быть готовым получить ответ.опубликовано econet

Автор Наумов Виталий

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Источник: https://econet.by/

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