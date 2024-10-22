Техника эмоциональной свободы: отпустите разрушающие эмоции

Представляем «Emotional Freedom Techniques» - методику самостоятельной балансировки своей энергетической системы. Применяя EFT, вы без помощи специалистов сможете восстановить собственные внутренние энергетические ресурсы и вернуть душевное равновесие.

Каждый из нас может «застрять» каком-либо из не ресурсных состояний. Это, например, назойливое прокручивание одного и того же момента; запоздалое раздражение после случившегося вчера конфликта; переживания из-за ошибок прошлого, невроз. Избавиться от подобного состояния бывает довольно сложно, и мы живем так годами. Получается, что нам практически постоянно досаждает чувство эмоциональной несвободы.

Как же быть? Можно ли обрести покой и душевное равновесие? Как победить деструктивное состояние тревоги, вернуть ресурсное состояние и жить полноценной, активной жизнью?

Emotional Freedom Techniques - отпустить негатив

Сценариев решения проблемы немало. Главное - сфокусироваться на решении.

Предлагаем технику под названием «Emotional Freedom Techniques» эмоциональной свободы, автором которой является Г. Крэг.

Немного о «Emotional Freedom Techniques» (EFT)

EFT - это результативная методика балансировки нашей персональной энергосистемы. Применяя EFT, вы сами восстанавливаете свои внутренние энергетические ресурсы и естественным образом поставляете для мозга и тела возможности для их выздоровления. Что важно, EFT работает «здесь и сейчас», и дает вам возможность за 2-3 минуты выйти из состояния тревожности, вернуться в ресурсное состояние и победить конкретные проблемы.



EFT применяют:

в целях проработки отрицательных убеждений;

при депрессивных состояниях, неврозах;

при панических атаках;

при переживаниях относительно прошлого;

при проработке отрицательных переживаний.

Данная методика имеет еще одно простое название, отражающее ее суть, - «простукивание».

Этап №1. Определение состояния.

Необходимо:

Задать себе вопрос: «Что я сейчас ощущаю/делаю?» Определить собственное эмоциональное состояние. К примеру: «В данный момент я переживаю из-за того, что вчера в разговоре наболтал лишнего и выставил себя в неблагоприятном свете. Я ощущаю, что у меня по этой причине болит голова. Я беспокоюсь.».

Описать указанное состояние на уровне чувств в организме, где данное чувство размещается, как выражается.

Постараться идентифицировать указанное состояние по десятибальной шкале: определить таким образом силу переживания. «0» означает «я совершенно» спокоен, «10» - «эти переживания довели меня до предела»

Попробовать управлять обозначенным чувством, немного усилить, затем ослабить, понаблюдать за процессом.

Этап №2. Формирование намерения

Необходимо:

задать себе вопрос: что я желаю чувствовать вместо всего этого?

К примеру: «Мне хочется чувствовать себя расслабленным и уравновешенным».

Этап №3. Отпускание

1. закрыть глаза и глубоко вдохнуть;

2. начать «простукивание».

Локализация и последовательность точек для «простукивания» показаны на изображении:

угол брови от внутреннего угла глаза, сказать: «я отпускаю …»;

внешний угол глаза, на косточке, сказать: «я отпускаю …»;

на косточке под глазом ниже центра, сказать: «я отпускаю …»;

на ключице, сказать: «я отпускаю …»;

глубоко вдохнуть и выдохнуть;

охватитть запястье, сказать: «покой».

Этап №4. Диагностика:

Важно определить, что осталось, имеется ли определенное ощущение?

Идентифицировать силу оставшегося ощущения по десяти бальной шкале от «0» до «10»;

Отметить для себя, каким образом переменились указанные воспоминания, связанные с этим чувством (к примеру, стали тусклее и менее эмоциональными);

Описать состояние, оставшееся на уровне чувств в теле, где данное чувство локализуется, каким образом проявляется?

Повторить этап №3 «отпускание».

Этап №5. Проверка

Необходимо:

мысленно пройти этапы №№3,4;

удостовериться, что вы все делаете посредством собственного мышления;

осознать, что разум и тело представляют собой части единой системы, и посредством мысли реально управлять собственным состоянием;

понаблюдать за своим состоянием покоя, дыхание при этом сохраняется ровным и глубоким.

Итог:

Попрактиковав данную технику, вы заметите, что владеть ситуацией легче, чем это может показаться. Люди в своих мыслях сами культивируют тревожность, страхи и неуверенность.

Если спросить себя «что я в данный момент делаю?», возникает возможность управлять собственным состоянием. То есть изменить то, что вам мешает, отнимает энергию и доставляет негативные переживания. Все в ваших руках. Главное – попробовать эту технику и следовать рекомендациям.опубликовано econet

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