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Технический мануал: Что делать, если ваша любовь не взаимна

Источник: juliarubleva.ru 04 ноября 2024 7112
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Что может быть печальнее безответной любви? Влюбленный человек страдает, мучается из-за того, что его чувства не разделяют. Ему кажется, что он погибнет без объекта своих мечтаний. Как вести себя, если вы влюблены без взаимности?

Технический мануал: Что делать, если ваша любовь не взаимна

«Я не ем, не сплю. Лежу, свернувшись калачиком. Он меня не любит». «Я заедаю свой неудачный роман по вечерам, роняя слезы в тарелку с макаронами. Он не звонит и не пишет больше. Я чувствую себя отверженной, ненужной, недостойной любви».

Безответная любовь. Как себе помочь?

«Я от него завишу. Если у него хорошее настроение, у меня тоже. Когда наше общение сходит на нет, меня словно гасят изнутри». Скажу сразу, что сейчас речь пойдет не о разрывах отношений, ссорах и потерях. Речь пойдет о невзаимности. Когда ваши протянутые руки, губы и сердце не нужны.

Моя аудитория в основном женщины, поэтому пишу для них. Но с мужчинами (с небольшими нюансами) случается то же самое.

Что происходит?

  • Ваша самооценка крепким морским узлом привязана к поведению и выборам другого человека. Больно в безответной любви не только от того, что любимого нет рядом. Больно еще от мысли «я недостаточно хороша, раз он выбрал не меня»
  • Все смыслы сложены в его присутствие, как в чемодан. Смотрит на другую – унес чемодан. Улыбнулся – принес чемодан. Что такое смысл? Это сочетание вдохновения и радости.
  • Рассматривается только одна форма партнерства с объектом любви: романтическая. Все другие формы признаются негодными. Остальные мужчины во френдзоне, и дружба с ними признана вторым сортом отношений.
  • Вся остальная жизнь идет фоном, всем событиям назначается второстепенная роль. Самое важное исходит «от него».
  • Есть некоторое количество замещающих объектов: психолог, подруга и старые друзья. Когда объект невзаимной любви отсутствует, связи с ними крепнут. Мы регулярно ходим к психологу, изливаем душу подруге, встречаемся со старыми друзьями. Как только «он» появляется на горизонте, все остальные формы жизни отменяются, прерываются, одновременно обесцениваясь.
  • Мы попадаем в вилку: я ему не нужна, но без него не могу. В ход идут манипуляции, от обольщения до приворота. Убедившись, что ничего не работает, мы испытываем отчаяние, одиночество, горе и пустоту. Иногда ярость. И так по кругу. Мы живые, чувствующие, романтичные, но… не продуктивные.

Технический мануал: Что делать, если ваша любовь не взаимна

Технический мануал по выходу из невзаимности

  • Убедитесь, что у вас нет депрессивного расстройства, обратившись к психологу или психиатру. В депрессии ломается «переключатель», который отвечает за переключение из одного состояния в другое. Мы становимся вязкими, застревая в одной эмоции. Если вам ее поставили, возможно, вам помогут антидепрессанты и вы «протрезвеете» в свою пользу.
  • Если по пункту 1 все ок, идем дальше. Один раз в неделю физическая активность любого порядка вне дома, второй раз принудительное общение с друзьями, третий – новое место или занятие с новыми людьми. Остальные 4 вечера делайте, что хотите. Все невзаимно влюбленные боятся вечеров и выходных. Поэтому пустые лакуны должны быть заняты действием, а не чувствами.
  • Представьте себе весы: на одной чаше стоит увесистая гиря «моя несчастная любовь», на второй — ничего. Она то и дело со звоном ударяется об пол. Задача заполнить вторую чашу планами и событиями так, чтобы весы уравновесились.
  • Не пить. Меня пугает та легкость, с которой нынче дамы каждый вечер выпивают бокал вина. Алкоголь — депрессант, а вы и так психологически «пьяны» и не в контакте с реальностью. Посмотрите, в каком состоянии у вас другие сферы жизни: если вы не можете работать, заниматься детьми или собой, в эту воронку уже втягиваются и разрушаются социальные сферы.
  • «Млявность», как говорила моя бывшая подруга, то есть переход от слез к сладким надеждам, должна быть по расписанию. Ежедневно, не отлынивая, вы должны знать, что наступит вечер, вы вернетесь с принудительной встречи с подругами и должны будете поплакать о несбывшемся. Отлынивать нельзя, отвести на эту процедуру следует не менее часа. Ведите дневник: плакала/не плакала, если не плакалось, на завтра штраф: двойная порция.
  • Развязывайте узлы. Физически. Реальные. Запутавшиеся шнурки и цепочки, пояса. Привяжите пояс халата или шарфик к ножке стула: стул это ваш любимый, а пояс — ваша самооценка. Подвигайте стул. Посмотрите, что при этом делает пояс и вы поймете, почему про некоторых кавалеров говорили слово «волочится».
  • А потом отвяжите. И подвигайте стул отдельно. Потом гляньте на пояс — он остался у вас в руках. Это не ваша драгоценная привязанность отвязалась, это вы оставили собственную ценность при себе и не даете ей валяться на полу. (Девять человек из десяти сделают это умозрительно, но один – попробует реально, и у него сработает и на других уровнях).
  • Не трогайте объект. При невзаимной любви у вас нет возможности его реального узнать, даже если вы с ним работаете 24/7. Он вам не раскрывается. Поэтому он, строго говоря, симулякр, фейк, шоколад с неизвестной начинкой. Ходячее кино, где режиссер вы, и реальность только ваша, а не общая.

Что происходит на психологическом уровне?

  • Материнский перенос. Отыгрывается мама, а не папа (для женщин это кажется неочевидным). Чем похожи ваш возлюбленный и ваша мама? Чем похожи ваши чувства рядом с ними? Это теоретическая информация. На практике при должной работе с психологом можно научиться выбирать других или не выбирать таких, при укреплении самости (гуглить) вы перерастете нужду непременно мучиться и объекты с наклейкой материнского переноса будут не так страшны, даже не очень нужны (гуглить письмо Онегина к Татьяне).
  • Инвестируется проекция. Ваш возлюбленный, скорее всего, обладает тем, чего пока нет у вас. Что вы себе запрещаете, не умеете, незнакомы в себе с этим. Смелостью. Красотой. Способностью быть инфантильным, слабым, грубым, нахальным, сексуальным, богатым, погибающим, – неважно. «Запрещенка» помещается в объект (проецируется) и инвестируется: туда вбухивается ресурс, внимание, время, силы и деньги. Сам носитель об этом может не подозревать. Он легализует ваш нелегальный ресурс.

Если говорить совсем страшными словами, невзаимная любовь — это неосознанная зависть к объекту любви, самого общего плана. Ничего плохого в этом нет, но вопли женщин всех времен «как полюбить себя» – порой как раз о том, как перестать завидовать возможности быть кем-то другим и начать жить «по средствам», то есть тем, что у вас внутри есть. А что у вас есть, кстати? Ничего нет? А чем вы вот это вот всё (факты биографии) произвели?

Работа с терапевтом в это время может происходить по линии «разрешить себе то, что кажется таким притягательным в другом». Инвестировать в себя, в свою реальность, в свою жизнь.опубликовано econet

Автор Юлия Рублева 

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Источник: https://econet.by/

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