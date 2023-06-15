Связь между психикой и соматическими заболеваниями: Как ложь разрушает ваше тело

Учеными уже доказано, что ложь повышает риск развития депрессии, зависимости, неудовлетворенности работой либо отношениями. Ложь влияет не только на эмоциональное, но и физическое состояние человека. Если человек постоянно врет, то у него в разы возрастает вероятность развития ожирения и даже онкологии.

Почему ложь может так серьезно повлиять на здоровье? Объяснить это просто – вранье ведет к эмоциональному и физическому перенапряжению, уровень стресса повышается, что непременно сказывается на здоровье и продолжительности жизни. Обратите внимание на советы ведущих педагогов, которые рекомендуют честно и искренне заниматься воспитанием и обучением детей, в противном случае они будут расти в условиях, разрушающих их здоровье.

Что такое ложь с научной точки зрения

На протяжении многих веков ученые всегда интересовались, какое влияние на жизнь человека оказывала ложь и вне зависимости от того, какое определение давалась этому явлению, суть его оставалась неизменной – это обратная сторона правды.

Психолог из Америки Пол Экман доказал, я что ложь неразрывно связана с отрицательными эмоциями – страхом, чувством стыда или вины. Если человек будет врать постоянно, он будет плохо себя чувствовать физически и даже может получить психические расстройства, ведь иммунная и нервная системы взаимосвязаны.

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Специалисты заявляют, что существует связь между психикой и соматическими заболеваниями, но такая связь недостаточно изучена. Наличие любой болезни говорит о том, что в системе, соединяющей тело и душу есть нарушение. Сторонники нетрадиционных методов лечения считают, что пациент в первую очередь должен осознавать, насколько целостен его организм. Любые нарушения в подсознании оборачиваются против самого нарушителя. Если человек не может справиться с негативными эмоциями, то рано или поздно он пострадает физически. Клетки всего организмы будут поддаваться настроению хозяина, затем транслировать сигналы, нарушающие работу нервной системы, а из-за искаженного восприятия станет невозможной поставка четких целей и их достижение. Ложь способна изменить химические и физические параметры крови и повысить количество сахара в ней, нарушить гормональный фон, вызвать сбой в работе иммунной системы, спровоцировать развитие ожирения и рака. Не зря говорят, что расшатанные нервы являются причиной всех болезней..

Во всех религиях (христианство, православие, ислам и прочие) ложь осуждается и приравнивается к таким грехам как блуд и убийство. В Библии говорится о том, что лжесвидетельство никогда не останется безнаказанным. Согласно утверждениям из ведической культуры ложь активирует энергию тамас (невежества), скрывающую от человека истинную суть вещей, а жизнь в мире иллюзий не может быть счастливой. Чем чаще человек врет, тем сложнее будет нормализовать его состояние.

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Интересные исследования

Специалистами было проведено исследование, в ходе которого опрашивались патенты больниц. Всех участников разделили на две группы, в зависимости от тяжести заболеваний:

К первой группе относились пациенты терапевтического, кожного, нейрохирургического и кардиологического отделений. Ко второй группе принадлежали пациенты неврологического отделения.

Специалистами выяснено, что участники первой группы, которые систематически врали, имели практически неизлечимые заболевания, такие как:

астма;

колит;

экзема;

псориаз;

артрит;

артроз;

тромбофлебит;

панкреатит;

гипертония;

диабет;

сердечная недостаточность;

эпилепсия;

злокачественные опухоли.

Всем участникам этой группы была показано обратиться к психологам и невропатологам с целью восстановления после полученных стрессов. Люди обращались с жалобами на учащенное сердцебиение, повышенное давление, нарушение сна, чувство постоянной раздражительности и агрессии, болезни желудка и прочими. Более чем 70% участникам были поставлены разные диагнозы, связанные с нервными заболеваниями. При этом большинство пациентов оправдывали свое вранье, но признавались, что во время того как лгали, испытывали сильные негативные эмоции.

Напомним, что ко второй группе относились пациенты с нервными расстройствами, которые возникли из-за перенесенных стрессов. У этих людей проявлялись только первые признаки серьезных болезней, к примеру, проблемы с памятью, повышенная раздражительность, постоянная усталость, интенсивное разрушение зубов и выпадение волос, мышечная боль, частое сердцебиение, спазмы кишечника и прочие. В ходе исследования выяснилось, что абсолютно все пациенты регулярно врали для достижения своих целей, при этом они переживали сильные стрессы. То есть можно сделать вывод, что при сильном стрессе, возникшем вследствие постоянного вранья, у людей проявлялись признаки нервных расстройств. Иными словами они сами запускали процесс саморазрушения, остановить который очень сложно, а иногда вовсе невозможно.

Не менее интересным является исследование, которое было проведено среди преподавателей высших учебных заведений. Они ответили, что им приходится использовать ложь, чтобы добиться от детей положительных результатов в обучении, но при этом преподаватели испытывают сильнейший стресс и у всех диагностированы нервные расстройства либо хронические недуги: астмы, гипертония, невроз, диабет и прочие. Это исследование еще раз подтверждает, что процесс обучения детей должен быть выстроен на искренности, иначе когда дети вырастут, они будут поступать так же, то есть врать и вредить собственному здоровью.

Чтобы быть здоровым, в первую очередь нужно перестать врать и соблюдать другие рекомендации касательно духовной морали. Но кроме лжи, существует еще множество факторов, которые могут негативно повлиять на здоровье, поэтому ложь не является главным источником всех проблем, но важно максимально избегать ее.опубликовано econet

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