Существует 2 способа судить людей, оба — бесполезны!

Действия и намерения – это плохие критерии для осуждения других. Любопытство, однако, универсально. Оно побуждает нас судить не людей, а их обстоятельства.

Мы все это делаем. Вы делаете это. Я делаю это. Ваши друзья делаю это. Мы судим. В продуктовом магазине мы про себя осуждаем людей, которые стоят в очереди. Мы тайно оцениваем членов нашей семьи — насколько они поддерживают нас, друзей — как быстро они перезванивают нам, и коллег — насколько самоуверенными они являются. Но мы также выносим более тонкие суждения. Те, которые мы едва осознаём. Когда мы принимаем пищу, наш кишечник сигнализирует нам, что нужно есть, а что нельзя. Когда мы встречаем кого-то нового, мы сразу же делаем выводы относительно его привлекательности или непривлекательности. Когда мы в опасности, мы принимаем мгновенные решения относительно того, куда запрыгнуть или за какой угол завернуть. Многое из этого является естественным. Это позволяет нам выживать.

Действия или намерения?

Суждение, как сознательное, так и бессознательное, является фундаментальной частью человеческого опыта. Мы все делаем это круглосуточно, потому что это необходимая функция, обеспечивающая движение, действия и жизнь в динамичном мире. И хотя мы не можем многое сделать с убеждениями, которые мы формируем, не внося активного вклада, у всех нас имеются собственные системы оценки других.

К сожалению, большинство из этих систем имеют существенные недостатки. То, как мы судим других, в основном зависит от того, как нас воспитывали. Два наиболее часто используемых подхода основаны на том, как люди взаимодействуют с нами: один — на их действиях, другой — на их намерениях. Цель и того, и другого — сделать поведение человека сравнимым.

Если вы растёте в семье, где последствиям уделяется мало внимания, где вы чувствуете, что ваши наилучшие поступки просто «достаточно хороши», скорее всего, вы будете судить других преимущественно по их намерениям. Ваш молодой человек сделал ужасный подарок? Нет проблем, ведь у него были добрые намерения.

скорее всего, вы будете судить других преимущественно по их намерениям. Ваш молодой человек сделал ужасный подарок? Нет проблем, ведь у него были добрые намерения. Если вас воспитывают, следуя девизу «Действия говорят громче слов», вас учат тому, что результат имеет значение. Никаких вторых мест. Вы либо пришли на день рождения друга, либо нет. Вы либо убедили человека стать вашим клиентом, либо нет.

Обе системы имеют свои преимущества и недостатки, поэтому трудно сказать, какая лучше. Придание важности намерениям позволяет вам быть терпеливыми и добрыми, в то время как сосредоточение на действиях является прекрасным мотиватором.

Проблемы, однако, возникают, когда мы случайно смешиваем их. Есть поговорка, согласно которой мы судим себя по своим намерениям, а других — по их действиям. Это создаёт двойные стандарты. Если вы критикуете коллегу за опоздание на встречу, но когда то же самое происходит с вами, вы оправдываете это тем, что попали в пробку, внешний мир назовёт вас лицемером. И, возможно, так оно и есть.

Независимо от того, как вас воспитывали, суть состоит в том, что, став взрослым, вы можете выбирать собственную систему. Судите других так же, как самих себя. Именно здесь возникает настоящее затруднительное положение.

Обе системы заставляют вас находиться под постоянным давлением в мире непрерывных изменений. Независимо от того, какую основу суждений вы выберете, вы быстро столкнётесь со случаями, когда вам захочется изменить эту основу. Хотя бы для одного случая.

Может быть, ваша девушка изменила вам, но вы готовы простить ей. Или ваш сын проиграл матч в теннис, но он так старался, что вы готовы отдать ему должное. Всякий раз, когда мы чувствуем дискомфорт потому, что мы не хотим противоречить себе, это обычно является признаком того, что договорённость, которую мы заключили с собой, была с самого начала негибкой.

Может быть, нам нужен новый подход к пониманию поведения людей в целом.

Что мы действительно ищем

Если мы хотим развить более точное чувство суждения, позволяющее нам чувствовать себя комфортно в собственной шкуре, мы сначала должны посмотреть на то, почему мы нуждаемся в объяснении поступков других людей. Это поможет нам оптимизировать наше взаимодействие с окружающими и улучшить отношения.

В жизненных событиях бывает довольно трудно ориентироваться, поэтому, обнаруживая желания и рассуждения других людей, мы уменьшаем сложность. Мы хотим выяснить, с кем взаимодействовать, а кого лучше избегать. В деловых переговорах уточнение потребностей всех участвующих сторон является самым быстрым способом завершить сделку.

Проблема сравнительного подхода заключается в том, что он пренебрегает контекстом. Мы склонны определять личность людей их поступками. По-научному это называется фундаментальной ошибкой атрибуции. Мы судим потому, что это кратчайший путь понять мир. Мы считаем женщину, которая стоит в очереди в продуктовом магазине, эгоистичной. Но на самом деле мы ничего не понимаем. Мы просто не стали пытаться сделать это, однако это усилие – именно то, что даст нам желаемое.

Что, если вместо точки мы поставили бы в конце фразы «Она проявляет неуважение» вопросительный знак? Что, если бы мы заменили мгновенное суждение мгновенным любопытством? Разве это не позволило бы нам взаимодействовать с другими, основываясь на том, что происходит, а не на том, кем мы их считаем?

Единственный способ понять, почему люди ведут себя тем или иным образом – проанализировать контекст, в котором они действуют. Это их добровольный выбор? Или они вынуждены так поступать?

Получение представления о факторах, повлиявших на выбор людей – это процесс открытия. Процесс нельзя начинать с заключения, потому что тогда вы выберете только ту информацию, которая будет соответствовать вашей предвзятой идее.

Невозможно быть любопытным и осуждающим одновременно.

Критерий, который никогда не подводит

Делать предположения – это часть жизни. Тем не менее, когда дело доходит до взаимодействия с другими людьми, у нас это плохо получается.

Критерий хорошо действует в плане количества вещей, которое вы можете измерить. Действия и намерения – это плохие критерии для осуждения других. Когда мы их используем, мы делаем поспешные выводы. И мы всегда ощущаем беспокойство по поводу наших собственных внутренних конфликтов.

Любопытство, однако, универсально. Оно побуждает нас судить не людей, а их обстоятельства. И поскольку обстоятельства часто лежат за пределами того, что мы способны постичь, мы, как правило, оказываемся неспособными вынести какое-либо суждение.

Замена суждений любопытством заставляет вас продолжать задавать вопросы. Это позволяет вам реагировать на один и тот же поступок одного и того же человека совершенно по-новому, если того требует ситуация. И это никогда не вызовет у вас дискомфорт.

Мы не можем выбирать, в соответствии с какой системой нас должны воспитывать, однако мы можем обновить эти системы, как только мы их обнаружим.опубликовано econet