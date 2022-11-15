Стыдная тема. АБЬЮЗ

В этой статье я попробую посмотреть на драму абьюза с разных сторон, попробую нарисовать целостную картинку.
Я думаю, что эта тема у многих вызывает сильные чувства. Своей статьей я не собираюсь обесценивать чьи-то переживания, это всего лишь попытка учесть вклад каждого. Я не намереваюсь винить жертву или оправдывать абьюзера, хотя допускаю, что некоторые мои слова могут быть расценены именно так. Я вхожу в эту тему с таким предисловием, потому что оно составляет ядро абьюзных отношений: если другой прав, то я - автоматически нет (переживания жертвы), если прав я, то другой - автоматически нет (переживания абьюзера). Чаще всего в этих отношениях они оба меняют роли: то другой тотально и во всем прав, то я. Я попытаюсь показать «правду» каждого, его картинку, и это не исключает существование картинки другого.
В сложном феномене абьюза присутствует не только агрессор и жертва, а также свидетели (наблюдатели). На мой взгляд, именно они, их наличие являются катализатором этого процесса.
Итак, давайте же разберемся для начала, что я подразумеваю под «абьюзом». Абьюз – это демонстрация неважности, неценности, ненужности значимым взрослым, адресованная зависимому от него ребенку в разных формах: игнорирования, обесценивания, физического насилия, сексуального использования. Абьюз - это использование ребенка взрослым в своих целях, злоупотребление властью взрослого.
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Думаю, можно говорить о первичном абьюзе (истинном) – опыте, полученном в детстве. И вторичном – отыгрывании этого детского опыта, будучи уже взрослым. Есть существенное отличие между этими видами абьюза.
Жертвы абьюза часто осуждаются именно за то, что продолжают оставаться в текущей непереносимой реальности, осуждаются теми, кто не имел опыта абьюза, а значит воспринимает ситуацию совершенно иначе, «со своей колокольни». Подробнее про это я напишу дальше, при описании наблюдателей.
Далее я буду описывать именно первичный абьюз, во вторичном абьюзе действуют все те же механизмы. Разница лишь в том, что в отношениях взаимодействуют не взрослый и взрослый, а детско-родительская пара. У жертвы активизируется детский опыт, у агрессора тоже детский, но в качестве идентификации с агрессором.
В терапии абьюза не удастся избежать стадии переключения в агрессора (у жертвы), и возвращение чувств жертвы (у агрессора). Агрессия эта или направляется на терапевта (в первом случае) или проецируется на него (во втором). Терапевту важна устойчивость в теме яростных аффектов, чтобы сохранять возможность присутствия при работе с этой темой.
Приходя в терапию в 20 (30, 40, иногда 50) некоторые люди по-прежнему идеализируют своих родителей, для меня это сигнал, что скорее всего, отношения с идеализируемым родителем были абьюзными. Любопытно, что при этом второй родитель, чаще всего являющийся такой же жертвой абьюза, переживается агрессором, а реальный абьюзер – самым любящим человеком на свете, только злится на него почему-то ни в коем случае нельзя.
Первые сильные чувства в терапии связаны именно с возвращением детского опыта в сознание. Каково мне на самом деле было с этим человеком рядом. Это осознание может сопровождаться вспышкой ярости в адрес терапевта, она призвана защитить ту реальность, в которой человек существовал много лет, и тот механизм, который помог адаптироваться, но сейчас неосознанно мешает жить, и обычно вступать в близкие отношения.
Это ребенок, постоянно получающий послания:
- твои чувства неважны;
- лучше бы тебя не было;
- из-за тебя я болею (сильно переживаю, испытываю финансовые трудности, не могу развестись);
- что ты хочешь неважно, ты «должен» (дальше длинный список).
Больше всего искажает реальность тот факт, что в абьюзе далеко не всегда присутствует прямая агрессия, а абьюзеры очень любят говорить фразы вроде: «У тебя все есть, тебя никто не бьет, твои родители не пьют, чем ты еще недоволен?? Посмотри, как живут другие!».
В эту картинку ребенок верит, чтобы сохранять представление о НОРМАЛЬНОСТИ поведения взрослого. Ему проще переживать собственную ненормальность: «Я плохой, поэтому со мной так можно!», чем признать ненормальность той ситуации, в которой он находится.
Дальше норма незначительно (и очень редко радикально) корректируется социумом в процессе кризисов. Также терапевтический процесс направлен на критическое отношение по отношению к усвоенным нормам, на примеривание жестких норм к текущей реальности, в которой находится человек.
Ребенок вступает в бессознательный сговор с родителем и транслирует в среду, что у них все хорошо. Лишь в подростковом возрасте может наступить бунт, но чаще всего он отыгрывается поведенчески. Терпящий все ребенок начинает «кусаться», но что именно доставляет ему дискомфорт он по-прежнему не понимает. Он страдает, страдают те, на кого эта агрессия переадресовывается (в ее вспышках подростки могут быть крайне жестокими), а норма не изменяется. Тут я перейду к абьюзеру.
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Если Вы думаете, что агрессор – это исчадие ада, некое чудовище, не имеющее человеческого лица, то Вы очень ошибаетесь. Скорее всего Вы знакомы с немалым количеством абьюзеров и убеждены, что это милые чудесные люди: искрометные и талантливые. Часто они далеко продвигаются по службе, умея по-настоящему очаровывать окружающих, влюбляя других в свою харизму и следование строгим (часто весьма идеалистическим) принципам. Эта социальная маска, или ложное Я, возникает тоже в результате абьюза.
И абьюзер и жертва испытывают огромное количество неосознаваемого стыда. Точнее, абьюзер передает свой стыд жертве. И тяга к идеальности – это попытка этот стыд нивелировать.
Но такая игра, игра в демонстрацию затрачивает так много сил, что, переступив порог дома, абьюзер преображается. Я думаю, что процесс этот часто неуправляем, и человек сам очень сильно страдает от этих переключений. Теперь вся подавленная за день злость, зависть, печаль и прочие «социально неободряемые чувства» обрушиваются на тех, кто не оставит агрессора, что бы он не сделал – на детей. Человеку важно «слить негатив», чтобы завтра вновь идти и очаровывать всех, кто встретится у него на пути.
Аффект рано или поздно спадает, приходящие вслед за осознанием «что же я опять наделал» стыд и вина так сильны, что не дают присвоить ответственность за происходящее. Например, сказать ребенку: «Прости меня пожалуйста, я вел себя неадекватно, я очень сожалею о своем поведении, ты не виноват в том, что я не смог контролировать свои эмоции». Если человек способен на это, то у ребенка может остаться травма, но он не станет связывать поведение другого с собой в будущем, и это возможность выстроить собственные отношения иначе.
Но, чаще всего, этих слов нет, собственное поведение амнезируется и интенсивно заглаживается иногда достаточно странными проявлениями. Например «за глаза» родитель очень гордится ребенком, отзывается о нем тепло, а «в глаза» демонстрируется прямо противоположное. Часто на похоронах жертвы абьюзера с удивлением узнают, как сильно любил их, уважал и гордился ими умерший. Это еще сильнее увеличивает блок на негативные чувства к нему, собственная ничтожность проживается еще ярче.
Совсем коротко я добавлю, что в отношениях абьюзер в состоянии аффекта не видит других людей, он проецирует собственную пораненную часть и «мочит» ее. Такую проекцию проще всего также создать на ребенка, так как именно будучи ребенком абьюзер был поранен сам.
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Свидетели - важное звено, замыкающие этот порочный круг. Это перед ними разыгрывается спектакль об идеальной семье. Это они недоумевают, как у таких заботливых родителей растет такой неблагодарный хамовитый ребенок. Обладая ограниченным количеством информации, они выносят собственные суждения.
Ребенок остается в реальном одиночестве. Мало кто поверит в то, что происходящее в семье правда. Насколько мне известно, даже специалисты склонны объяснять подобные рассказы детскими фантазиями.
На это влияют несколько механизмов:
Свидетели своим бездействием нормализуют эту реальность для жертвы. Только он испытывает яркие чувства в ответ на происходящее, значит ненормальный именно он. Все лучи сводятся в одну точку: к жертве.
Позже, этот человек повзрослеет и будет думать, что его «плохие» мысли вызывают катаклизмы, что его существование – досадная ошибка. Он будет тщательно искоренять «ничтожного себя», и тянуться к сильным мира сего, идентифицируя себя с ними хоть немного ослабляя переживание собственной ничтожности. «Ради того, что этот уважаемый человек рядом со мной (а значит и я чего-то стою) от него можно вытерпеть многое, это не столь большая плата, а к тому же очень привычное». Такой выбор часто становится причиной гибели: от руки этого уважаемого в очередном аффекте или суицида при угрозе его потерять.
Абьюз – это очень страшно. Страшны униженные люди, у которых кто-то однажды отнял честь и достоинство, кто-то, кто должен был оберегать их. Унижение будет передаваться словно по цепочке, меняется только вектор: я-сам или другие.
Не только жертвы травмированы, реальность искажена у всех троих. На мой взгляд, выход в человечность возможен только через признание и разделение с другими этого опыта. «Меня унижали», «Я унижал», «Я игнорировал унижение рядом с собой!». Через встречу с честными чувствами других на такого себя. Через боль, стыд, горечь. Через извинение или обвинение. Через правду.опубликовано econet.ru.
Автор Татьяна Демьяненко
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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