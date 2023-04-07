Строительный материал из лимонов и кокоса может помочь обогреть дом

Новый композит - это работа исследовательской группы с кафедры биокомпозитов Королевского технологического института KTH в Стокгольме, Швеция. В нем используются три возобновляемых источника материалов: кокосы, лимоны и древесина.

Исследователи объединили модифицированную древесину с молекулами, полученными из лимонов и кокосов, чтобы создать строительный материал, способный накапливать и высвобождать тепловую энергию

Цены на энергоносители во всем мире тревожно растут с 2021 года, и многие из нас сейчас действительно начинают ощущать это на себе. Некоторые делятся советами о том, как обогреть человека, а не дом, но исследователи из KTH работают над строительным материалом, который может помочь регулировать температуру в помещении.

Новый композит - это работа исследовательской группы с кафедры биокомпозитов Королевского технологического института KTH в Стокгольме, Швеция. В нем используются три возобновляемых источника материалов: кокосы, лимоны и древесина.

Сначала исследователи создали открытую структуру пор в древесине, удалив лигнин, который также лишил ее цвета. Затем поры были заполнены акрилатом лимонена (который можно получить из отходов кожуры в соковой промышленности) и молекулой на основе кокосового ореха.

При нагревании композита, например, от воздействия солнечного света или повышения температуры окружающей среды, лимонен-акрилат превращается в полимер, удерживая молекулы кокоса внутри. Температура, при которой происходит переход, может быть подобрана в соответствии с требованиями, но для данного проекта она была установлена на комфортном уровне 24 °C (75 °F). При охлаждении материала процесс обращается вспять.

"Элегантность заключается в том, что молекулы кокоса могут переходить из твердого состояния в жидкое, поглощая энергию, или из жидкого в твердое, выделяя энергию, точно так же, как вода замерзает и тает", - говорит исследователь Селин Монтанари из KTH. "Благодаря этому переходу мы можем нагревать или охлаждать окружающую среду в зависимости от необходимости", - добавил член команды Питер Олсен.

Хотя "тепловая батарея из древесного композита" еще не готова для использования в строительстве, ее первоначальное применение возможно в качестве внутренних перегородок или, поскольку материал обладает определенной степенью прозрачности, в качестве своего рода экрана. Однако команда говорит, что потребуется дополнительная работа, прежде чем материал будет готов к использованию в качестве наружного строительного материала.

Предполагается, что на каждые 100 кг (220 фунтов) материала, используемого в строительстве, можно сэкономить около 2,5 кВт/ч в день при температуре окружающей среды 24 °C, хотя материал может найти применение и в саду.

"Почему бы не использовать его в качестве будущего материала в теплицах?" - спросил Ольсен. "Когда светит солнце, дерево становится прозрачным и накапливает больше энергии, а ночью оно становится облачным и высвобождает накопленное за день тепло. Это помогло бы сократить потребление энергии на отопление и в то же время обеспечить улучшение роста".

Исследование было опубликовано в журнале Small.опубликовано econet.ru.

по материалам https://newatlas.com

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet