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Страх остаться в полном одиночестве заставляет нас дружить с теми, кто нам совершенно не подходит

Источник: dybova.ru 22 декабря 2023 5880
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Здорово, когда тебя понимают. Здорово, когда  с кем-то можно поговорить на своем языке, и тебя поймут  и примут со всем твоей правдой. Горько, если это не так,  но ты продолжаешь пытаться, и ничего не выходит. И тогда соглашаешься на меньшее -  на «ложку» близости – короткие периоды тепла, проблески понимания, мгновения единения.

Страх остаться в полном одиночестве заставляет нас дружить с теми, кто нам совершенно не подходит

Страх остаться в полном одиночестве заставляет нас дружить с теми, кто нам совершенно не подходит. С кем нужно постоянно подпрыгивать, чтобы дотянуться до его уровня или до его масштабного представления о себе. В этих отношениях чувствуешь себя «бледной молью», пятиклашкой, не понятно что делающей среди десятиклассников.

Счастье – это когда тебя понимают

Или наоборот  - быть в полном ощущении, что общаешься с ребенком, стараться говорить проще, короткими фразами, двусмысленно не шутить, постоянно объяснять простые вещи, морщиться от очередной глупости, как от звука пенопласта по стеклу…

Быть рядом с человеком в клинической депрессии, где годами так и не появляется время на тебя.

Или с человеком  не  в депрессии, но в постоянном не прекращающемся треше. И кажется, что вот-вот в его жизни появится  просвет, и наступит момент, когда можно будет поделиться чем-то своим, обсудить свое… Но просвет так и не наступает неделями, месяцами, годами… В какой-то момент можно обнаружить, что несколько лет  жизни были потрачены   на решение проблем другого человека.

Или например, когда от тебя требуют формального общения – неукоснительного соблюдения  определенных ритуалов, обязательного  ежедневного обмена любезностями в переписке, приходов в гости по воскресеньям, совместных отпусков. Ты – часть схемы,  для тебя выделено место, и кажется даже прописаны  реплики…

Можно попасть в отношения, где ты уверен, что вы – друзья, а для другого – вы всего-лишь знакомые.

Можно оказаться в отношениях, где тебя грубо подставляют. 

Близкая дружба как и  любовь – всегда риск. Риск открываться, привязываться, оказываться «без одежды», стать нуждающемся  в этом конкретном  другом.

Есть риск быть непонятым, отвергнутым, осмеянным.  

Или «нераспознанным», когда  другой  просто не различает  всех этих нюансов, оттенков, градацию звуков, разность переживаний. И для него «все кошки серы» и не только в сумерках, глубина переживаний недостижима, поэтому кажется надуманной, странной…

В такой дружбе можно ощутить себя «очень странным» и в какой-то момент усомниться в своей адекватности. 

«Счастье – это когда тебя понимают».

Страх остаться в полном одиночестве заставляет нас дружить с теми, кто нам совершенно не подходит

Когда я была подростком, по тв показывали передачу, где  какой-то мальчик выдал эту фразу.

Да, здорово, когда тебя понимают. Здорово, когда  с кем-то можно поговорить на своем языке, и тебя поймут  и примут со всем твоей правдой.

Горько, если это не так,  но ты продолжаешь пытаться, и ничего не выходит. И тогда соглашаешься на меньшее -  на «ложку» близости – короткие периоды тепла, проблески понимания, мгновения единения. «Лучше так, чем совсем никак» – так часто рассуждают женщины в опостылевшем браке, в отношениях, где получают крохи… но тогда есть хотя бы эти крохи, а так не будет и их…

Страх остаться в полном одиночестве заставляет нас держаться за людей, которые нам совсем мне подходят.

Помните, во времена вещевых рынков и еще не искоренившегося дефицита  нужно было прийти на рынок и купить обувь. Уйти с рынка без обуви нельзя, нужно было выбирать из того, что есть.. и начинают муки ада – все, что вы встречали в этих бесконечных рядах – не то… но уйти без туфель нельзя. И приходится выбирать что-то меньшего размера, чем вам нужно, или модного, но совершенно не идущего вам фасона, что-то качественное, но не по душе или яркое, но жутко неудобное в котором все равно ходить невозможно…

Сейчас уже можно прийти в торговый центр и, не купив в это раз, прийти в  другой или заказать через интернат. Дефицита туфель нет. С людьми иначе.. несмотря на отсутствие дефицита  людей и обилие социальных сетей,  с дружбой, сложнее чем с  любовью, для нее не созданы специальные сайты знакомств и действуют другие схемы выстраивая отношений. Нужно много времени, чтобы распознать человека, сблизиться, съесть пуд соли ( пережить совместный опыт и не один), начать доверять… и тогда на всем этом возможна дружба. Для этого нужно пространство, условия…

Но я все же за то, чтобы  не останавливаться,  а пытаться найти друзей. Найти те отношения, в которых вы будете услышаны, поддержаны, в которых вы сможете поделиться сокровенным и, с другой стороны,-   почувствовать себя другом – опорой и поддержкой другому человеку.опубликовано econet

Автор Ирина Дыбова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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ирина дыбова психология отношения дружба

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