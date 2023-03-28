СТАРЫЕ девушки

Когда еще не старые (давайте будем определять возраст старости в рамках 75-90 лет) девушки и женщины начинают воспринимать себя именно так.

Часто можно услышать фразу: "Я слишком старА для этого!". Это, скорее всего, означает, что человек (девушка, женщина) для себя определяет, что в каком-то "деле" (а иногда и в принципе) уже ничего не успеть, что "поезд ушел" и можно даже не стараться.

Я слишком старА для этого!

У девушек и женщин, которые активно ориентируются на установки окружения, в каком возрасте должны происходить те или иные этапы их жизни, может возникать страх что-то не успеть. А когда наступает "критичный" по их представлениям возраст, начинается реальная паника, которая загоняет наших героинь в еще бОльший тупик.

Вот несколько примеров таких ситуаций, когда девушки могут воспринимать себя "уже слишком старыми для чего-либо...":

Мне уже 30, 35 или 40 и я слишком стара, чтобы задавать себе вопрос "кем я хочу быть";

Мне уже 50 и я слишком стара, чтобы уйти от надоевшего и обижающего меня мужа, ведь я никому уже не буду нужна;

Мне бы хотелось научиться танцевать (кататься на горных лыжах, ездить верхом и т.д.), но я слишком стара для этого;

Больше ни один мужчина не пригласит меня на свидание, потому что я слишком стара;

Создавать семью поздно, я все пропустила и теперь слишком стара для этого, придется доживать жизнь вот так, как есть сейчас…

Мы с вами видим, что эти все мысли и установки носят ограничивающий характер, и все они о том, что уже поздно делать то, что хочется.

Помимо ограничений, ощущение себя "старой" в принципе или для чего-то (как в примерах), девушкам и женщинам добавляет и внешних проявлений.

Замечали ли вы когда-нибудь, что есть женщины, возраст которых примерно одинаковый, а выглядят они так, как будто между ними много лет разницы? Такое бывает, если поставить рядом "женщину-девочку" и "женщину-бабушку".

Конечно, есть такое понятие как генетика, влияющее и на типы старения, и на "качество" организма в целом. Однако внутреннее состояние часто вносит свои коррективы во внешность.

Даже в манере одеваться - женщина, которая считает себя уже старой (в возрасте) будет подбирать наряды под то, как она ощущает себя, и почти всегда добавит себе ими возраст.

Очень важно осознавать, если вы чувствуете себя уже старыми, от чего это происходит? Кто вас научил этому? Или, может быть, в вас говорит страх того, что что-то не получится, и тогда проще сказать "я слишком стара для этого"?

Но если вы чего-то очень хотите, стОит ли себе в этом отказывать?

СтОит ли опираться на образ родных или близких, которые (например) состарились рано, либо вы можете выбирать для себя примеры иные, когда люди и в 70, и в 80, и даже в 90 лет позволяют себе делать то, что хочется, не считают себя стариками, выглядят и чувствуют себя на порядок моложе сверстников?

Либо, поняв, что вы хотите стать танцовщицей, писателем, женой, мамой и кем угодно еще в 30, в 40 или в 50 лет - подумать, как вы можете себе это дать, а не говорить сразу "я слишком стара для этого" - насколько тогда счастливее станет ваша жизнь.опубликовано econet

Автор Любовь Ордина

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