Совпадения - знаки, которые нужно уметь замечать

Запросите помощь у яркого образа. Вы должны его хорошо себе представлять. Например, это серый кот. Или букет белых цветов. Или красная спортивная машина. Это самые простые образы. Выбирайте. А теперь проявите внимание. Если в течение нескольких часов вы встретите этот символ - у вас отличный интернет. И сильный источник энергии.

В чем смысл многозначительных совпадений, о которых писал Юнг? Когда женщина с депрессией уже хотела прекратить своё лечение у Юнга; ей лучше не становилось. Зачем деньги и время тратить? И доктор спросил у пациентки: что ей снилось? Он уже просто не знал, о чем говорить.

В чем смысл многозначительных совпадений?

Женщина ответила, что ей снился золотой жук. Большой золотой жук. И что? Что дальше-то?

А дальше - в кабинет влетел большой золотой жук. Он словно прорвался из сна в реальность; это был знак. Символ. Совпадение.

Женщина выздоровела, этот жук-знак поразил ее. А Юнг написал о "многозначительных совпадениях", синхронных символах и событиях, которые указывают: Вселенная - это единое целое. Все события и символы связаны друг с другом. Все не просто так! Все имеет смысл и значение.

Но в чем значение таких совпадений? Зачем повторяются символы, зачем нужны золотые жуки? Что они значат?

Но это ведь ясно из самой истории. Это помощь, послание, это запас энергии, который вам прислали в виде такого файла. Женщина же выздоровела. Выздоровление началось с того, что доктор указал ей на жука. И она поняла смысл послания.

И как-то я предлагала увидеть в течение суток белую собачку или рыжего человека. Если увидите - у вас хороший интернет. Хорошая связь с источником энергии. Вам помогают. О вас заботятся и посылают вам дополнительный ресурс. Жизненные силы. Опекают вас…

Или вот недавно я вспомнила своего давнего знакомого, армянского целителя Арама Вачагановича. Тепло вспомнила, эмоционально, душевно. Тут же взгляд мой упал на книгу, я достала ее с полки, открыла и прочитала ответ на свой вопрос. Это была книга профессора Началджяна.

Потом на консультации я встретилась с Рузанной. Она живет в Европе, она армянка. Затем в банке меня обслужила девочка в маске. Красивые глаза были у этой девочки. И фамилия на "ян". Она армянка.

А потом редактор крупного издания написал, мол, можно взять ваш текст? Само собой, армянин. И много чего ещё было, но в конце дня мне подарили банку армянского варенья из белой черешни. А во дворе стоит машина с номерами Армении...

Это разрозненные события выстроились в систему. Арам Вачаганович передал привет и помощь, так сказать. Вот так это работает.

Разумеется, дело не в национальности. Дело в главном признаке. На основании этого признака выстроится цепочка помощи и поддержки. Давайте попробуем!

Итак, запросите помощь у яркого образа. Вы должны его хорошо себе представлять. Например, это серый кот. Или мужчина с большой бородой. Или букет белых цветов. Или красная спортивная машина. Это самые простые образы. Выбирайте.

А теперь проявите внимание. Если в течение нескольких часов вы встретите этот символ - у вас отличный интернет. И сильный источник энергии. А если несколько раз встретите загаданный образ - тогда у вас интернет суперскоростной, а дополнительной энергии - океан.

А если не получается - это просто проблема с вниманием. Так на загадочной картинке я не могла найти утку, - а потом нашла. Нужно просто научиться быть внимательнее. И удача повернётся к вам лицом. Повторяйте упражнение. Главное, мысленно увидеть яркий и простой образ. А потом увидеть его в реальности.

Чем чаще видим - тем лучше интернет и больше сил. Кино и лента в сети тоже считаются. Серый котик или букет белых цветов? Или утка? Или радуга? Выбирайте! Начинаем!опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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