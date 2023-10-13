Советы подруг, которые могут испортить ваши отношения: ТОП-10

Если бы существовала статистика, показывающая, сколько семейных пар распались благодаря советам подруг, она бы многих ужаснула. Сотни раз семейные истории, вынесенные на обсуждения за чашкой кофе, перечеркивали душевность и доверие в парах.

И все же желание получить совет подруги для многих, кажется, проще, чем обратиться к профессионалу. Но это лишь кажется. Я сделала для вас подборку 10 советов подруг, которые могут навредить вашим отношения с мужчиной.

1. Он тебе не пара

Сколько раз мы слышим подобные оценки. Но разве в вопросах симпатий нужно ориентироваться на мнение подруг? Чаще всего подруги так говорят о мужчинах, которые не подходят под их собственные критерии идеала. Но кому делить жизнь с этим мужчиной — вам или им? Ценности у каждого разные, а взгляды на мужчин тем более.

2. Тебе нужно похудеть, стать женственнее и т. д.

От подруги такой совет звучит скорее как оскорбление, чем помощь. Ваше тело — исключительно ваше дело, и никаких советов тут просто не может быть. К тому же вполне вероятно, что вашему мужчине вы приятны именно такая, как есть, а послушав подруг, вы станете более привлекательны для них, но менее привлекательны для партнера.

3. Поставь вопрос ребром

«Вы встречаетесь уже 2 года, ставь ему ультиматум, а то он так и не решится жениться, а тебе скоро 30». «Вот мой женился на мне через месяц после знакомства». Но давайте просто подумаем, к чему приводят ультиматумы «женимся или расстаемся».

Вы правда хотите начать семейную жизнь с ультиматума? Ультиматум — это попытка снять с себя ответственность за принятие решения. Давайте помнить, что для принятия важного решения каждому человеку нужно разное время, и, возможно, ваш партнер был готов к этому шагу, однако своим ультиматумом вы можете все испортить.

4. Не грузи его проблемами, лучше обсуди с подругами

Отчасти в этом есть рациональность. Знать, как у вас болел живот с утра, ему, возможно не нужно. Или о том, как Ленка купила такую же сумку, как у вас. Однако если в ваших отношениях с мужчиной вас что-то серьезно тревожит, обсуждать нужно только с ним самим. Замалчивание проблем в паре или их избегание приводит к эмоциональному охлаждению, а часто и к расставанию. Не затягивайте до момента, когда терпение уже лопнуло. Ваше благополучие во многом зависит от умения вести диалог между собой.

5. Пусть поревнует

Это, пожалуй, самый частый совет. «Он совсем расслабился. Думает, раз ты уже вышла за него замуж / родила ребенка, так теперь никуда не денешься? Увлекись кем-нибудь. Путь он увидит блеск в твоих глазах и тогда забеспокоится». Этот совет опасен. Даже невинный флирт с другим мужчиной может обернуться для вас разрушением брака. И не важно, какую цель вы преследовали. Помните, что ревность — это не про любовь, это про потерю доверия. Вы точно готовы своими руками подорвать это доверие?

6. Мужчина должен дарить подарки

Учись просить то, что тебе нужно. Умение принимать подарки и требование подарков — совершенно разные вещи. Немало женщин, осознанно или нет, отбивают желание дарить подарки. Например, сравнением, что вот Насте муж новый телефон подарил… любит, наверное, а ты мне только духи. Мужчина, чей подарок (а значит, и внимание) обесценили, скорее всего, еще долго не захочет что-нибудь подарить вам.

7. Не отпускай его никуда одного

«Это неправильно, что вечером он может уходить. Вы же семья». Каждому человеку, находящемуся в паре, важно сохранять автономию. Полное слияние — это скорее про созависимость, чем про зрелые отношения. Постоянное времяпрепровождение в компании только одного человека, пусть и любимого, способствует замкнутости в общении с другими людьми. В отношениях важно оставаться самим собой, получая удовольствие и от общения с семьей, и от хобби (развития) и времени, проведенного с друзьями.

8. Тебе пора рожать

«Рожай, а то он уйдет», «Любому мужчине нужен сын, не родишь ты — родит другая». Каких только советов не услышишь от подруг. Здесь кроется несколько подводных камней. Во-первых, ребенок никогда не должен быть средством достижения цели. Во-вторых, ребенок должен быть желанным для обоих родителей. В-третьих, наверняка у вас есть другие способы решить свои разногласия в паре. А когда все будет хорошо и гармонично, вопрос с детьми не потребует вмешательства подружек.

9. Не будь такой занудой

«Не сиди дома. Поехали проветримся. Он все равно ничего не узнает!» «Думаешь, он там в командировке сидит скучает? Наверняка развлекается, а ты тут киснешь». Совет без страха и сомнения поразвлечься может иметь очень печальные последствия. И нести их не подруге, а вам.

10. Уходи от него

Этот совет подруг я считаю самым бестактным. Что бы ни произошло в паре, только вы двое знаете, чего вам это стоило. Только вы знаете, что было «до» и что может быть «после», только вы знаете, что вы чувствуете сейчас, и только вы несете ответственность за будущее вашей пары. Но никак не ваши подруги.

Итак, в вопросах личных отношений подруги явно лишние. Здоровая дружба — это здоровые границы. Не стесняйся четко из обозначить.

Но что делать, если совет просят у вас? Тактично скажите, что будете всегда рядом с подругой, но вы не можете быть объективны в ее ситуации, а потому предпочли бы воздержаться от советов.

Не забывайте, вы подруги, а не семейные психологи, и в сложной ситуации лучше обратиться к профессионалу.

В заключение могу сказать, что я слышала в свой адрес каждый из этих 10 советов, и только благодаря тому, что их не принимала для себя, я больше 20 лет счастлива в браке. опубликовано econet

Автор Кравченко Светлана

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet