Состояние при неврозе - то лучше, то хуже

Каждый невротик всегда может переходить из клинического невроза в здоровый. По определению. Все, что для этого нужно – перестать быть фиксированным на своих нереализованных желаниях.

Часто при тревожных неврозах, панических атаках, агорафобии, навязчивых неврозах и при психосоматике возникают так называемые светлые окна. Промежутки, когда интенсивность и/или количество симптомов резко уменьшается, а то и вовсе пропадает. Эти промежутки достаточно активно воодушевляют человека. Пока симптомы не возвращаются. Принося очередной виток напряжения, приправленного разочарованием и тревогой.

Почему невротикам периодически становится лучше?

И, периодически, у тех, кто сталкивается с клиническими неврозами, возникает вопрос – а почему мне становится лучше. А действительно – почему? Начнем с того, что каждый невротик всегда может переходить из клинического невроза в здоровый. По определению. Все, что для этого нужно – перестать быть фиксированным на своих нереализованных желаниях. Да, это не просто. И, обычно, требует времени. Но и наша жизнь - это нелинейное явления. Она постоянно находится в движении, в изменениях.

И бывает так, что:

А) уменьшается внешнее давление

Кто-то решает от вас отстать, смещает фокус внимания с вас, разрывает с вами дистанцию. Уменьшается дефицит времени или снижаются внешние требования. События становятся более линейными, предсказуемыми, привычными. Все это приводит к уменьшению ощущения внешнего давления. И это способствует появлению облегчения. А на эту эмоцию психика часто реагирует исчезновением симптоматики.

Б) улучшается состояние своих потребностей

Часто мы делаем что-то для себя, что у нас не связывается непосредственно с картиной своего состояния. Например, разрешаем какие-то конфликты, о чем-то просим для себя от значимых людей, о чем-то договариваемся, принимаем какие-то решения. И когда такие действия попадают на актуальные для нас потребности, наступает резкое (пусть и временное) улучшение собственного самочувствия.

В) вы что-то делаете для изменения своего эмоционального состояния

И не важно что конкретно. Занимаетесь ли вы дыхательными практиками или аутотренингом, стараетесь ли шаблонно влиять на свое мышление, регулярно ли общаетесь с конкретными людьми на тему своего состояния, ходите ли на психокоррекцию, пьете ли препараты. Конкретные и последовательные действия, как минимум, уменьшают уровень тревоги. А, как максимум, начинают влиять на механизмы проявления невротических симптомов.

Итог – ваше состояние улучшается. Временно. Чтобы потом наступил очередной виток с очередной порцией симптомов. Тут все закономерно.

И наличие именно такой картины, в целом, говорит о том, что у вас позитивны прогноз на избавление себя от клинического невроза. При соблюдении двух условий:

1) вам нужны системные усилия

2) ваши усилия должны влиять на ваши нереализованные потребности и механизмы появления невротических симптомов.опубликовано econet

Автор Александр Кузьмичев

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