Случайное не случайно: Принятие радикальной ответственности

Реальное положение вещей в том, что большая часть явлений и событий на самом деле случайны. Но только не для нашего мозга и восприятия. Случайное может быть только случайным, иначе - это бы называлось закономерным.

Это один из самых популярных мифов не только у психологов, но и вообще у многих людей.

Большая часть явлений и событий на самом деле случайны

Звучит примерно так – «У каждого из нас в жизни происходили события, которые выглядят, как случайности. Случайно опоздал на самолет и не попал на собеседование. В последний момент поменял планы и… встретил свою любовь. Отвлекся на телефонный звонок и попал в аварию… Казалось бы, нелепое совпадение. Но, несмотря на то, что в произошедшем может быть задействована целая цепочка событий, случайностей не бывает!»

Объяснения и интерпретации сути «не случайной случайности» могут быть разными. Так же, как и степень радикальности. Кто – то говорит о судьбе или божественном провидении, кто-то о мировом заговоре, кто-то о карме и т.д. Психологи психологизируют и интерпретируют.

Реальное положение вещей в том, что большая часть явлений и событий на самом деле случайны. Но только не для нашего мозга и восприятия. Случайное может быть только случайным, иначе - это бы называлось закономерным. И это можно проверить. Об этом нам говорят реальные научные исследования и эксперименты.

Существует понятие когнитивных искажений - систематических ошибках в мышлении, которые возникают на основе дисфункциональных и иррациональных убеждений. Есть целый раздел ошибок, связанных с вероятностями и стереотипами. Давайте посмотрим на некоторые общие ошибки в следствии непонимания сущности случайностей. Я их приведу только поверхностно, более подробно всё можно найти в гугле.

Феномен «справедливого мира» — тенденция людей верить, что мир «справедлив» и, следовательно, люди получают «то, что они заслуживают».

Иллюзорная корреляция — феномен восприятия преувеличенно тесной связи между переменными, которая в реальности или не существует, или значительно меньше, чем предполагается.

Ошибка игрока — тенденция полагать, что отдельные случайные события испытывают влияние предыдущих случайных событий.

Эвристика доступности — оценка как более вероятного того, что более доступно в памяти, то есть уклонение в сторону более яркого, необычного или эмоционально заряженного.

Эффект знания задним числом — иногда называется «Я так и знал» — склонность воспринимать прошлые события предсказуемыми.

И так далее. С позиций психодинамических теорий, так же можно сделать общий вывод – принятие радикальной ответственности за случайные случайности позволяет иметь иллюзию контроля, безопасности и предсказуемости. И тесно связанно с верой в собственную исключительность, необходимостью поиска смысла во всём и тд.

Понятно, что в какой-то мере эта вера обоснована адаптивными функциями и может приносить пользу. Иногда это может быть инструментом терапии, но только в осознанном и умеренном виде. Бывает полезно принять и увидеть своё авторство жизни, и свой сценарий, и почерк. Но полностью отказываться от идеи случая, вероятности, равно тому, как и не видеть закономерностей там, где они реально есть.опубликовано econet

Автор Евгений Гречаник

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