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Сложный выбор. Я выбираю СЕБЯ!

Источник: facebook.com 13 апреля 2024 20740
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Выбирая себя, мы делаем наилучший выбор из всех возможных. Жаль, что не сразу это видно!

Сложный выбор. Я выбираю СЕБЯ!

В споре, когда собеседнику ничего невозможно доказать, я замолкаю. Я выбираю себя!

Когда обстоятельства сильнее меня, я отступаю. Я выбираю себя!

Если есть малюсенький шанс повлиять на ситуацию, я это сделаю. Я выбираю себя!

Правильно выбирать СЕБЯ

Меня вдруг покинули силы? Восстановлю их. Выбираю себя!

Можно нарушить правила, когда об этом никто не узнает? Я этого не делаю. Я выбираю себя!

Непорядочный поступок? Но сплошная выгода для тебя? Нет. Не стану. Я выбираю себя!

Взять в долг и не вернуть? Не возьму. Или верну. Я выбираю себя!

Сложный выбор. Я выбираю СЕБЯ!

Не хочется что-то делать. Не сделаю. Я выбираю себя!

Не хочется делать, но нужно. Я сделаю. Я выбираю себя!

Тебе нужна моя помощь, а я ничем помочь не могу? Я сделаю, что смогу. Я выбираю тебя, выбрав себя!

Выбирая себя, мы делаем наилучший выбор из всех возможных. Жаль, что не сразу это видно!

Удачного Вам выбора, мои золотые друзья!опубликовано econet

Автор Елена Клименкова

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Источник: https://econet.by/

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елена клименкова психология жизнь человек выбор возможности

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