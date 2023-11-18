Сложные отношения. А смысл?    

Мы приходим в отношения и пытаемся изменить другого. Но отношения нам нужны, чтобы изменить себя. В этом и смысл.

Двое приближаются друг к другу до тех пор, пока не натыкаются на серию Серьезных Отличий (если речь про любовные отношения, то чаще к концу первого полугода, но может быть и намного раньше). Например, партнер не готов прощать вам повышенный тон и долго мстит за него молчанием. Или один из вас любит путешествовать, а второй – нет, и еще неделю отлеживается с видом страдальца под одеялом после выездного «отдыха». Или еще проще: один из вас рано засыпает и не хочет вести задушевные разговоры перед сном, а второй чувствует себя брошенным. Как говорится, вставьте свое.

Хождение по мукам

Суть проблемы: привычное действие одного становится источником мучений для другого.

Обратите внимание: не партнер вам причиняет боль. А вы ее чувствуете при некоторых его (без)действиях. Это болят старые «раны».

Обнаруженное Серьезное Отличие мешает дальнейшему сближению (а иногда и вообще нахождению рядом). Естественно, — хочется разрушить это препятствие.

В отношениях наступает период попыток «не мытьем, так катанием» вынудить партнера вести себя так, чтобы этих его причиняющих-вам-боль действий не стало. В ход идут просьбы. Требования. Ультиматумы. Манипуляции. Слезы. «Наказания» изоляцией и угрозами отвержения. Ругань. Даже драки. Интенсивность воздействия зависит от меры той боли, которую нужно унять – и ваших излюбленных способов причинять «боль в ответ».

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Главные призывы этого периода отношений: «Перестань делать то, что причиняет мне дискомфорт» и «Почувствуй на своей шкуре, как мне больно». За ними следуют всем известные: «Как ты можешь делать это снова, ведь я просил(а)?» «Ты делаешь это намеренно!» «Мы же договорились». И так далее, как говорится, смотрите продолжение в следующем сезоне.

Идем дальше. Как это все выглядит для второго?

Сначала он недоумевает: «делаю, что обычно, чего такая реакция?», «я не хотел», «хорошо, не буду» и т.п.. Потом винится: «да я не специально», «ну прости», «я и так стараюсь». Дальше — злится: «Не нравится – уходи», «это у тебя с головой не в порядке».

Обратите внимание: скорее всего, партнер и не прочь перестать причинять вам боль. Только он и не причиняет. Он «не спит», «не путешествует» и «повышает тон» просто потому, что так привык и не умеет меняться. Не умеет и не хочет учиться. Причина не в злонамеренности: он просто не понимает – отчего такая драма из-за ерунды. Причина №2 – когда он все же прилагает усилие и меняется (например, сдерживает свой тон), — этого вообще никто не замечает. Естественно: ведь первый и не в курсе, что он старался! То есть за усилия – ничего. За их отсутствие – обиды. Никаких позитивных причин меняться.

В общем, этот второй, — со своей стороны, — надеется, что ваша блажь пройдет, и вы перестанете от него эту ерунду хотеть. Ведь он не со зла. А меняться – ну, нет… Мы тут личностный рост в полный рост не заказывали.

Однако это еще не все. На самом деле, та же самая песня происходит и со второй стороны. Только по другим поводам, которые теперь уже «ерунда» для первого.

Бывает ли иначе? Бывает, конечно. Я намеренно не акцентирую внимание на таких моментах, которые изменить можно, и оба делают это друг для друга. Чего на них останавливаться-то? Изменились, и все – проблема решена.

Итак, что имеем в итоге. Взаимные претензии. Недопонимание, чего это он/она так бесится из-за ерунды. Бурные ссоры, с целью «разрушить препятствие».

Очень быстро взаимное недовольство отсутствием обещанных(!) изменений у партнера превращается в перепалки с подменой контекста: «Ты чего опять моей маме нагрубил?» «Ничего я не грубил, ты сама вчера поела и за собой со стола не убрала!». Что к чему – фиг поймешь!

А переводится просто: «Ты плохо для меня меняешься» «Ты тоже плохо для меня меняешься! И даже вообще не меняешься!». Слезы. Крики. Все обижены и сидят по углам. Кто кому что должен – непонятно.

Как ни странно, но даже такие явные параллели, которые, казалось бы, должны пролить свет на грандиозность драмы друг для друга, — не порождают рефлексии. (Когда это происходит прямо во время терапевтической сессии с парой, выясняющей отношения, только замедление, и детальное описание – «смотри.. ты сейчас делаешь то… другой – это…» позволяет им начать что-то замечать). Иначе — пара продолжает биться не на жизнь, а на смерть, надеясь, таки сломать сопротивление.

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Результат всех этих военных действий предсказуем: часто вместе с «разрушением препятствия» разрушаются и сами отношения.

Лирическое отступление. Замечали? Когда тот партнер, что «черствее», остается вдруг один, он вдруг спохватывается: «Ой, что это прямо так было для тебя больно? Что ж ты не сказал(а)?». В этом месте другой хватается за голову, падает в обморок и охреневает в космических масштабах – причем все это одновременно. «Я — не сказал(а)?! Да я сто раз… Вот тебе миллион скриншотов переписки». Первый в ужасе даже иногда бежит исправляться… Но мы то знаем! Будь это так просто для него – он бы и раньше изменился. Постарается он так два-три месяца от силы, и съедет на старые рельсы (в основном, из-за вышеописанной причины №2). И – опаньки — старая песня на новый лад: смотрите третий сезон.

Уцелевшие пары двинутся дальше в соответствии с одним из двух сценариев:

1. Распространенный вариант. Из «военных действий» постепенно уйдет драйв: вы к чему-то привыкнете, от чего-то устанете. Может, будете всю жизнь петь на эту тему песню «ты всю жизнь мне испортил(а)». Не исключено, что иногда один из вас будет притворяться, что «он уже не такой», а другой — «что уже и так сойдет». Но от притворства не полегчает. Боль постепенно превратится в хроническую и от этого привычную и малозаметную. Если не нарываться.

Сближение станет невозможно. Пара застынет на определенной дистанции: оба прекратят делиться мыслями, чувствами, событиями из жизни. Жизнь их сведется к не-близкому-сожительству. Зато не больно. И не надо меняться.

2. Редкий вариант. Вы найдете свою боль и решите эту проблему – в своей душе. Займетесь, наконец, собой, и перестанете менять другого. Одновременно, в отношениях станет легче, приятнее, и снова появится возможность сближаться.

До следующей серии Серьезных Отличий. И некоторые из них будут очень болючими. И реакции – очень бурными. И вы уже будете знать и помнить, что это не значит, что партнер вас разлюбил и причиняет боль «специально». И каждый следующий шаг к сближению, будет открывать вам новые грани друг друга. И новые «болючки», бережно огороженные от всех посторонних.

Собственно, в этом я и вижу глубинный смысл подлинно близких любовных отношений – они дают возможность личностно расти рядом с Другим.

Рядом с близким. Родным. Поддерживающим. Не посторонним. И вы сможете дать ему то же самое в ответ: терпение и заботу, когда он встретится со своей болью рядом с вами.

И еще раз. Мы приходим в отношения и пытаемся изменить другого. Но отношения нам нужны, чтобы изменить себя. В этом и смысл.опубликовано econet

Автор Виктория Пекарская

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