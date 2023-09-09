Слова-паразиты, которые программируют на бедность и болезни

Мы засоряем свою речь словами-паразитами и негативными выражениями, не задумываясь, какой вред они наносят нашему благополучию и здоровью. Почему мы наговариваем сами на себя? Вот список деструктивных слов и выражений, которые следует немедленно исключить из употребления.

Сегодня много говорится о том, что существуют слова-паразиты не просто засоряющие нашу речь, но негативно влияющие на телесное здоровье. Люди с грустью отмечают, что у них в жизни нет здоровья, счастья, денег, теплых отношений. И мы не понимаем, что же является первоисточником многих неприятностей. Если принять тот факт, что Слово имеет необыкновенную силу, тогда становится понятным, почему нам не удается избежать проблем материального характера и неприятностей со здоровьем.

Слова и выражения, которые наносят вред нашему благополучию и здоровью

В это может быть трудно поверить, но благодаря определенным словам люди начинают болеть.

Мы частенько говорим: «нет денег», «нет времени». Соответственно, этого у вас и не будет. Первое, с чего надо начать – это менять такие слова, перепрограммировать… Вот так, например, «деньги есть всегда» «время есть всегда».

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Как отследить слова-вредители, чтобы постараться впредь их не произносить?

Предлагаем список привычных слов и выражений, воздействующих не только на психику, но и на тело.

Вот, что человек произносит, сам того не понимая:

«Кошмар» - злой дух, который душит спящего человека.

«Меня бесит» – позволение бесам овладеть собой.

«С ума сойти» – пожелание себе сойти с ума.

«Ничего себе» – мы желаем себе «ничего», отказ.

«Я в шоке» – процесс нарушения важных функций нервной системы.

«Я поражен» – признание своего поражения.

Узнаете себя в этих фразах?

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А вот еще несколько ярких примеров высказываний, которые наносят ущерб нашему здоровью. Согласитесь, что мы в обыденной жизни, пребывая в эмоциональном состоянии, часто пользуемся этими и подобными им выражениями.

«Лопнуло мое терпение»

«Я уже голову сломал»

«Что-то меня гложет»

«...сидит в печенках»

«Мне перекрыли кислород»

«Я не перевариваю»

«Все соки из меня выжали»

Надоело до тошноты

«Много крови мне попортили»

«Чихать я хотел»

«как ножом по сердцу»

«Меня уже трясет»

«Я сыт по горло»

«Я с ног валюсь от усталости»

«Упал без задних ног»

Как бороться с вредной привычкой произносить разрушающие слова и выражения?

Заметить такое словечко или выражение и придумать слово-антипод с положительным посылом.

Если проблема связана с конкретным человеком, от души пожелайте вслух ему всего самого наилучшего.

Констатируйте (опять же, вслух) позитивные факты и моменты: «у меня все есть», «я – богатый человек», «мне нравится моя работа», «у меня прекрасные дети», «я сегодня чудесно выгляжу». Такие утверждения имеют позитивный посыл и возвращаются к вам в приумноженном состоянии. То есть, если вы «послали» в пространство что-то хорошее, оно вернется к вам же в большем количестве. Это полезная и здоровая практика для укрепления вашего благополучия и телесного здоровья.опубликовано econet

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