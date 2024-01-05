Слабый мужчина, слабая женщина

Много веков существовали стереотипы, что женщина должна быть слабой, а мужчина сильным. Но так ли это? Каких мужчин предпочитают мужчины? Какое поведение и черты характерны для слабых людей обоих полов? Давайте сегодня поговорим об этом.

Многие традиционно считают, что слабость – это признак женственности, а мужская сила – эталон мужественности. Но так ли это? Ведь сильная женщина и сильный мужчина – совершенно разные категории. В каких случаях считается, что мужчина или женщина считаются слабыми?

Признаки слабого мужчины

1. Одним из признаком слабых мужчин является то, что его внимание привлекают только доступные женщины.

Ведь для завоевания достойной женщины нужно тратить силы. Наверняка среди ваших знакомых есть мужчина, который перестает общаться с женщиной, если секс на первом свидании не случился. Они обходят стороной тех представительниц прекрасного пола, которые отдают предпочтение возможности узнать мужчину поближе, прежде, чем пустить их в свою постель. Для слабого мужчины такая женщина – это лишние трудности, он не хочет предпринимать попыток для завоевания ее. Возможно, она ему и нравится, но зачем напрягаться?

2. Слабый мужчина не следит за своим здоровьем.

Как правило, они имеют лишний вес, предпочитают обедать в ресторанах быстрого питания или перехватывать пирожки на лету.

Такие мужчины не могут обеспечить достойный доход своей семье и себе, дело не в миллиардах и «золотых унитазах», речь о самом насущном.

3. Часто слабые мужчины подвержены зависимостям: алкоголь, игроман и т.п.

4. Он винит в свих неудачах окружающих, ему всегда кто-то мешает: правительство, несправедливый шеф, расточительная жена – всем этим он маскирует свою слабость.

Часто такие мужчины материально зависят от женщины или вовсе живут за их счет. Он скрашивает свой досуг, лежа на диване и строит воздушные замки.

5. «Все женщины меркантильны» — такие слова произносят слабые мужчины, они боятся женщин, ведь им практически нечего им предложить.

6. Не выносит женские слезы, истерики, капризы – то есть любые эмоции женщин.

Признаки слабой женщины

Слабыми можно считать тех женщин, кто слаб физически, они часто страдают заболеваниями половой системы. Но помимо физического здоровья, есть еще черты, по наличию которых женщину можно назвать слабой:

1. Слабая женщина не может заработать на кусок хлеба.

Если такие женщины окажутся без материальной поддержки мужа, они вряд ли смогут обеспечить себя и своих детей. В современном мире практически стерлись грани, которые не позволяли женщине быть успешной бизнес-леди или занимать высокий пост в правительстве.

2. Ее спутник – слабый мужчина.

Из-за страха одиночества, такие женщины соглашаются на союз с первым встречным, становясь слишком доступной и слабой.

3. Воспринимает мужскую половину человечества как врагов.

Сильная женщина вдохновляет своего мужчину, а если она его боится, то не сможет подвигнуть его на поступки.

4. Не в состоянии решать возникающие сложности.

Такая женщина предпочитает переложить свои проблемы на плечи мужчины и считает это оптимальным выходом из любой сложной ситуации. Сильные женщины сами решают свои сложности, и счастливыми могут быть и без партнера.

5. Нетерпелива.

Ее девиз: «Хочу все и сразу», такие женщины всегда звонят мужчине первые, сами делают предложение своему избраннику. В то время как сильная женщина точно знает, что всему свое время.

6. Не может попросить помощи.

Парадокс, но они считают, что просьбы о помощи – это показатель слабости, однако у них не хватает смелости и силы, чтобы признать, что в чем-то они слабы и им требуется помощь.

Сильный человек, будь то мужчина или женщина, не нуждается в костылях и не станут зарываться головой в песок при виде препятствий. Сильные люди самодостаточны, самостоятельны, они могут легко содержать себя и своих детей и счастливы, независимо от наличия/отсутствия партнера.

Может ли женщина быть слабой? Может, но не должна. Многие считают, что слабые женщины нравятся мужчинам. Это не так. Да, мужчины не выносят слишком властных, авторитарных женщин, но и слабые им не по душе.

Мужчине нужна сильная женщина рядом, чтобы она могла оказать ему поддержку или поделиться опытом в трудные времена. Так же, как и женщине, комфортнее быть рядом с сильным мужчиной, который всегда придет на помощь в трудную минуту. Идеальный вариант, когда в паре нет зависимых и зависящих, а отношения строятся на принципе партнерства и уважения друг друга.опубликовано econet

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