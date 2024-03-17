Слабый эмоциональный интеллект: 8 «симптомов»

Наша проблема — в слабой чувствительности к себе и к другим, в неспособности стать функциональной единицей этого общества, в неспособности делать людей своими союзниками, а не противниками.

Мы живем в мире людей, которых мы не понимаем. И чем дальше, тем сложнее нам взаимодействовать с себеподобными, и тем выше желание из этого общества «самоустраниться» и наблюдать за ним лишь за экраном ноутбука. Причиной этого многие считают тот факт, что общество «прогнило», и именно в этом причина их собственных проблем с тем самым обществом. Но это ложь. В первую очередь, самим себе.

8 признаков слабого эмоционального интеллекта

«Рецидивирующая» проблема в общении

Непонимание (отрицание) истинных мотивов своих поступков и реакций

Неспособность понять, что нужно другим

Халтурный подход к отношениям

Бездумная искренность

Эмоциональная разнузданность

Долгое страдание по человеку

Отношение к критике как к «хейтерству»

Опасно не осознавать ответственности за собственные мысли, чувства и поведение.

Маршалл Розенберг



С обществом как раз таки все в относительном порядке, как и с людьми в нем. Проблема — в слабой чувствительности к себе и к другим, в неспособности стать функциональной единицей этого общества, в неспособности делать людей своими союзниками, а не противниками. А для этого их, конечно же, нужно понимать, что мы благополучно разучиваемся делать.

Если вкратце, то эмоциональный интеллект — это способность одинаково хорошо понимать как себя, так и других людей, и использовать это понимание для достижения желаемого результата. Это умение управлять своими и чужими эмоциональными состояниями, понимать мотивацию и намерения, зрить в корень человеческой сущности.

Эти 8 признаков помогут вам отследить слепые пятна, проработав которые вы почувствуете существенную разницу в качестве жизни и коммуникации с людьми.

«Рецидивирующая» проблема в общении

Самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат.

Альберт Эйнштейн

Это когда человека регулярно обманывают, предают, недопонимают, если обижаются, если он всегда «крайний», или что-то другое. Повторяющаяся проблема в общении говорит о том, что проблема заключается в её центральном элементе — в самом человеке. Но вместо анализа своего поведения и его причин он предпочитает видеть проблему в чем-то ему неподконтрольном — в судьбе, в неизменности своего характера, в злодеях и врунах вокруг.

Решение: проанализировать рецидивирующий сценарий на предмет именно своего поведения, а не чужого. Что делали перед тем, как проблема повторялась? Почему? Что можно делать по-другому, чтобы избежать повторения?

Непонимание (отрицание) истинных мотивов своих поступков и реакций

И, соответственно, неспособность с ними работать.

Представьте себе ситуацию: вы увидели, как ваш коллега откровенно пытается выслужиться перед начальником. Увидев это неподобство вы начинаете всеми фибрами ненавидеть своего коллегу. Вы приписываете ему всякие нечеловеческие качества («вот же тварь хитрая!»), и отныне каждый его поступок, даже самый безобидный, лишь подтверждает ваши мысли. Имея на руках «столько доказательств», вы крепко верите в свою справедливость.

На самом же деле проблема не в характере коллеги, который вас выбесил, а в угрозе вашему социальному положению, которое вы ощутили. Либо вы бы и сами не прочь выслужиться перед начальниом, но вам не позволяет скромность. Но вы этого не понимаете, потому что не склонны слушать и слышать себя. Вместо этого, вы хватаетесь за самое простое объяснение и скидываете вину за собственный дискомфорт на несчастного коллегу.

Причиной этой глухоты к самому себе так же становится страх перед настоящим собой. Страх рушить убеждения о себе, которые так старательно строил всю свою жизнь. Когда ты исступленно хочешь верить в то, что ты добрый и порядочный, ты закроешь глаза на все свои мысли и оправдаешь любое поведение, которые с этим не согласуются. И так происходит с любыми убеждениями о себе — чем крепче желание верить в свою непогрешимость, тем ниже шанс узнать себя настоящего и адекватно помочь именно ему.

Решение: быть честным с самим собой и помнить, что за это вас никто не накажет. Не сочиняйте о себе историй, в которые приятно верить, не прикрывайте свои желания оправданиями — это лишь отодвинет их реализацию и разобщит вас с самим собой.

Неспособность понять, что нужно другим

И, соответственно, неспособность им это дать. Работает как обратная сторона непонимания самого себя. Ведь если ты превратно трактуешь свои собственные поступки и мотивы, как ты можешь понять других?

Это ведет к постоянным конфликтам и неудовлетворенности с обеих сторон: окружение такого человека возмущено его «слепотой и глухотой» к их потребностям, а сам человек возмущен их возмущением и «неблагодарностью».

Такой человек глух к обратной связи. Он лишь видит то, что сам хочет видеть, навешивая на другого свои проекции. Даже если ему в лоб заявить о своих желаниях ли намерениях, он их не услышит. Вместо этого он будет упорно слышать что-то своё — то, что согласуется с его пониманием мира и этого человека.

Самый простой пример: человек попросил вас сделать одно, а вы сделали другое, потому что уверены, что «так ему будет лучше». В итоге человек недоволен, а вы обижаетесь, что ваши старания не оценили.

Решение: расширять своё понимание мира и людей, видеть людей более объемно, слышать людей и их желания, а не свои проекции на них.

Халтурный подход к отношениям

Есть большая разница между козлами, которые иногда ведут себя нормально и, в общем-то, положительными людьми, которые иногда ведут себя как козлы. Рвать отношения с последними всякий раз, как нам в них что-то не нравится — выбор слабых, которые хотят казаться сильными.

Сбежать из отношений (или прогнать из них) это самый примитивный способ решить вопрос. Куда сложнее — быть честным, подобрать нужные слова, побороть гордыню и понять человека, найти компромис. Категоричность и резкость в таких вопросах говорят не о самоуважении и отстаивании границ, а о негибкости, чрезмерном эго и нетерпимости.

Решение: воспринимать отношения с людьми не как одноразовую посуду, а как драгоценный камень, который нуждается в обработке со стороны всех участников.

Бездумная искренность

Рубить правду с плеча легко — говори что думаешь, и гори оно все синим пламенем: «кому не нравится — пусть идут к черту!»,«я всегда говорю в лоб», «это моя индивидуальность», «я так отсеиваю «не своих»». Но все становится не так бодро, если посмотреть на жизненные результаты таких людей. Именно они чаще всех ноют и жалуются, что никто их тонкую душу не понимает, что все люди козлы, что доверять никому нельзя. При этом в свою сторону они подобную искренность воспринимают как хамство, злость, бестактность.

Говорить правду, особенно если она неприятна так, чтобы вас не хотелось придушить — это искусство, требующее немалых умственных затрат. Нужно знать цель коммуникации, знать человеческую природу. Без этого же общение будет сводиться к недопониманиям и скандалам.

Решение: перед важной коммуникацией всегда задавать её цель — желаемую обратную связь (об этом есть видео) и думать, какими словами её легче всего достичь.

Эмоциональная разнузданность

Эмоции и чувства — не лучшие информаторы в вопросах принятия решений. Для этого у нас есть ум. Вера в легитимность каждой своей эмоции — это обратная сторона глухоты к себе. Да, мир нас учит прислушиваться к себе. Но прислушиваться и безоговорочно идти на поводу у каждого эмоционального порыва это не одно и то же.

Не все наши эмоции «правильны», не все они ведут нас туда, куда мы хотим прийти.

Эмоции могут приводить нас к самобичеванию, к тревожности и страху перед будущим, к исступленной злости на себя или других. Итог у этого редко хороший, ведь мощные негативные эмоции отключают сознание и самоконтроль. И именно о своих последующих поступках люди чаще всего жалеют.

Решение: не действуйте на эмоциях, ведь далеко не каждая эмоция «праведна». Лучше подумайте о том, что к этой эмоции привело и почему. О работе с негативными эмоциями так же есть видео.

Долгое страдание по человеку

Чувствовать себя опустошенным после расставания или развода это нормально. Что не нормально, так это на года окунаться в хронические страдания по тому, кого рядом уже давно нет. Здоровые отношения и даже настоящая любовь никогда не станут причиной такой сумасшедшей боли и зависимости. Обычно так бывает, когда с человеком связываешь идею всей своей будущей жизни. Именно эту неслучившуюся жизнь люди оплакивают годами.

Решение: перестать идеализировать человека и свою несостоявшуюся жизнь с ним, и придумать новую идею своей жизни, которая отныне будет зависеть только от вас.

Отношение к критике как к «хейтерству»

Желание занизить ценность уязвляющих нас слов и того, кто их сказал очень заманчива. Иногда это не безосновательно — прямые оскорбления действительно больше говорят о сказавшем, чем об адресате.

Но в остальных случаях все чуть сложнее. Многие так часто слышали «делай, плевать что другие скажут», что стали плевать на мнение тех «других», для которых, собственно, делать и нужно. И это огромная тактическая ошибка.

Да, всех нас уязвляет и даже унижает критика. Да, не нужно угождать всем. Но наглухо закрываясь от всех мыслей, идущих вразрез с нашими, мы упускаем очень важную обратную связь от мира. Ту, которая, прислушайся мы к ней, смогла бы вынести нас на совершенно новые высоты. Но вместо этого мы, словно дети, закрываем уши и, топая ножками, приговариваем «это ты дурак!».

Например, разные люди вам неоднократно говорили, что вы ведете себя эгоцентрично. Согласитесь, если вместо самоуспокоения «они просто мне завидуют» вы задумаетесь, как бы вы могли получать желаемое внимание более тонко, сводя раздражение людей к минимуму, вы бы от этого только выиграли.

Решение: относитесь к критике не как к личному оскорблению (нервов не напасетесь), а как к инструментам, использование которых упростит вам путь к цели, уберет сопротивление и раз за разом будет делать вас чуточку лучше.опубликовано econet

Анна Асаева

Иллюстрации ©Hardi Budi

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