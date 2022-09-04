Скупой рыцарь: Почему вы притягиваете жадных мужчин?

Почему некоторые женщины словно магнитом притягивают мужчин-«крохоборов»? Какие глубинные убеждения способствуют привлечению жадных от природы кавалеров? И как так выходит, что на сознательном уровне можно запрашивать одного, например, «Хочу щедрого, порядочного мужчину рядом, ведь я этого достойна», а внешне транслировать совсем другое?

Всю сознательную жизнь она окружала себя мужчинами-«крохоборами». Великодушных отметала, скупых притягивала, сама того не замечая. И прожила бы в неведении, но так уж вышло, что последний её мужчина на этапе ухаживания стал вдруг, вопреки её картине мира, проявлять щедрость души.

Отношения: почему женщины притягивают скупых мужчин

Она по привычке, бывало, достанет в кафе кошелёк, чтобы расплатиться за себя, а он мягко её поправит: «Дорогая, убери. Ты меня обижаешь». Дорогостоящие билеты на концерты и всякие другие мероприятия стали приятными сюрпризами от любимого мужчины. Порой она даже не была в курсе, куда в следующий раз они пойдут: таким он был затейником, любил вызвать удивление внезапным широким жестом: «Та-дам! Собирайся!»

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Щедрым он оказался и на комплименты. Подбирал самые что ни на есть тёплые и нежные слова, купал в ласке и заботе. Вначале она недоверчиво смущалась: «Перестань! Ну что ты. Я не такая!» А он: «Ты – роскошная женщина. Красавица!» Со временем поверила. «Он любит меня и оттого видит во всей красе. Я достойна такого обращения. Действительно прекрасна!» И словно весь мир вторил ей: «Да, да, ты – роскошная женщина. Не сомневайся!» Просто раньше этого ей никто не говорил, а тут в кои-то веки нашёлся тот, кто оценил по достоинству. Последними штрихами, завершающими идеальный образ возлюбленного, стали его регулярные предложения руки и сердца. Действительно, что тянуть, раз такое счастье привалило.

Когда, спустя некоторое время, наша героиня очутилась по ту сторону периода ухаживания, она обнаружила, что её щедрый до поры ухажёр, подобно оборотню, облачился в шкурку «крохобора». Стал припоминать ей, как он «её кормил, сколько всего в неё вложил и вообще, если бы не он… А она – неблагодарная». Сползая по стене, молча выслушивая наезды «рыцаря», молодая женщина про себя повторяла: «За что? Ведь я поверила: есть ещё на свете порядочные, добросердечные, благородные». Следом вспомнились прежние отношения, где и в конфетно-букетный период мужчины не баловали. Из ранних воспоминаний: «Мне 18 лет. Гуляем с парнем по парку. Жарко и хочется мороженого. Проходим мимо ларька. Прошу его угостить. Он отказывает, демонстративно перебирая крупные купюры в кожаном портмоне». И подобных историй в её жизни море. «Что же со мной не так? Отчего притягиваю «крохоборов»?».

Погрузившись в изучение своей проблемы, она обратила внимание на интересный факт. Ещё в середине прошлого века ученый А. Меграбян в своём исследовании отметил, что большинство людей посылают смешанные сообщения, воздействие которых на 55% невербальное (мимика, жесты), на 38% паравербальное (ритм, интонация) и на 7% – вербальное (слова). Героиню поразило то, какое колоссальное значение имеет невербальное общение по сравнению с вербальным. Более того, она прочла и о том, что невербальная коммуникация, в отличие от языковых высказываний, обычно не выстраивается говорящим сознательно. Тем не менее то, как мы себя проявляем в процессе общения с помощью паралингвистических средств (темп, тембр, громкость речи, заполнение пауз, мелодика речи, жесты, поза, мимика и т.д.) воспринимается и по-своему интерпретируется собеседниками.

Следовательно, на сознательном уровне человек может запрашивать одного, например, «Хочу щедрого, порядочного мужчину рядом, ведь я этого достойна», а бессознательно внешне транслировать совсем другое. Такие паралингвистические искажения могут выглядеть, к примеру, как внесение дополнительной информации, противоречащей вербальной (так бывает в случае гиперкомпенсации, когда неуверенная в себе женщина, с заниженной самооценкой, позиционирует себя как суперледи). Она произносит текст, содержащий положительную оценку себя, с фонационными характеристиками, несущими значение отрицательного к себе отношения. Как бы ни хотелось порой выглядеть лучше и краше в своих и чужих глазах, сквозь любой фасад тщательно подобранных слов просачивается правда о себе.

Какую же правду удалось раскопать нашей героине? О том, что презентовала себя невербально как «полное ничтожество». Ведущими ценностями, сопровождавшими её по жизни, были скромность, непритязательность. Родители в её детстве всячески подчёркивали: «Не в деньгах счастье», «Здоровье деньгами не купишь. Вон, посмотри, соседка разбогатела, а потом померла», «Надо жить по средствам». То, что «у кого-то щи пустые, а у кого-то бисер мелкий» и нечего роптать «не богатые – зато порядочные», узнала от родителей, ещё будучи девочкой. Потом «голодные» 90-е, когда выручали две сотки дачного участка («как потопаешь – так и полопаешь»). Родители работали, но зарплату им задерживали, и приходилось менять когда-то купленные модные вещи на молоко фермеров. «Ничего – выживем», — говорили в один голос мама с папой.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Привычка выживать, а не жить, глубинное убеждение «я – бедная, ничтожество, пустое место» в сцепке со схемами: «жёсткие стандарты», «самопожертвование», «поиск одобрения» – всё это взрастило в нашей героине стыд, бессилие, страх. Живя в постоянном сравнении себя с другими, всё выше и выше ставя перед собой планки, которые любой ценой должна преодолеть, она только убеждалась в своей «ничтожности», невербально транслируя это появляющимся время от времени в её поле зрения мужчинам. Без веры в себя, без чувства собственного достоинства она неслась по жизни, словно по бурлящей горной реке, порог за порогом, испытание за испытанием. За ней не ухаживали, её не баловали; всё это делала она сама. Пока не появился тот самый «настоящий рыцарь».

Ну и Бог с ним, что оказался впоследствии скупым. Главное, сместил её «точку сборки», указал на «слабое место», которое давно следовало бы изучить и проработать. Сам того не ведая, он «обратил её в новую веру». Вера в себя – вот тот результат, к которому она пришла после упорной работы над собой (индивидуально и с психологом!) в течение многих месяцев после расставания с партнёром-трансформером, перевернувшим её мировоззрение. Крах их романа обернулся началом новой жизни, в которой она учится нести себя с достоинством, принимать дары и дарить самой без напряжения и страха, чувствовать себя «на месте, на своём месте», любить и быть любимой, без самопожертвования и перечёркивания своих интересов. А вот навсегда ли ушли из её жизни «скупые рыцари» и «крохоборы»? Покажет время.опубликовано econet.ru.

Автор Юлия Климентьева

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet