Как и в целом при депрессии, сочетание нижеприведенных симптомов на протяжении двух недель и больше, указывают на необходимость проконсультироваться у специалиста.

В медицине мы часто можем услышать термин маскированная, скрытая и соматизированная депрессия как синонимы. Однако в психологии этот вопрос следует рассматривать иначе. Потому что не каждый психосоматический симптом является депрессией и не каждая скрытая депрессия проявляется в физическом недуге. Поэтому я предлагаю сразу симптомы в виде нераспознанных болей, спазмов и пр. оставить для описания соматизированной депрессии. Скрытая же депрессия очень хитра и коварна именно в том, что ее не так просто распознать, и в отличие от соматизированной она проявляется именно в психофизиологической симптоматике.

Скрытая депрессия: как распознать вовремя

Такой человек может быть в достаточно позитивном и приподнятом настроении, вести активный образ жизни, строить планы на будущее, видеть перспективы, верить в себя свои силы и прочее, прочее, прочее. И в чем тогда проблема и почему на этом стоит останавливаться? А проблема в том, что такой вид депрессии относится к эндогенным — вызванным внутренним состоянием клиента, а не внешними обстоятельствами, и ассоциированный с гормональным дисбалансом и когнитивными расстройствами (т.е. скрытая депрессия это просто медленное и смазанное начало чего-то большего).

И эндогенные депрессии одни из первых в группе суицидального риска (что конечно же всегда будет продолжать удивлять близких — «как же так, у него все было хорошо, никаких проблем, он был такой жизнерадостный…»).

Так на что же обратить внимание если мы подозреваем скрытую депрессию?

1. Когнитивные нарушения

Такие клиенты часто отмечают снижение умственной работоспособности, жалуются на память и на то, что им стало тяжело концентрироваться на чем-либо, на то, что им стало сложнее оперировать данными — сложнее анализировать, подбирать слова, они могут путаться в цифрах.

Также такие клиенты могут жаловаться на коммуникативные сложности, на то, что последнее время на работе или дома их часто не так понимают, не так интерпретируют его слова, после чего начинаются конфликты на тему «кто что и как сказал и что это значило» и т.д..

У детей, которые раньше хорошо учились в школе вдруг резко падает успеваемость, они совершают глупые и нелепые ошибки, которые не могут после объяснить.

2. Синдром хронической усталости

Часто клиенты отмечают что просыпаются как бы уставшие и лишь ближе к вечеру они «приходят в себя». В целом основная жалоба сводится к тому, что раньше за один и тот же промежуток времени они могли сделать больше, но теперь тот же самый вид деятельности требует от них гораздо больших усилий и не приносит былого удовольствия от выполненной задачи.

3. Нарушение сна

Нарушениям сна в работе со скрытыми депрессиями уделяется особое внимание, т.к. многие исследователи считают это одной из основных проблем развития депрессивного состояния. Кроме того, что человек может многократно пробуждаться, а сон носить поверхностный характер, важно уточнить снятся ли клиенту сны. Так как существенные изменения в психике и поведении чаще связаны именно с недостаточным пребыванием в фазе быстрого сна (сновидений).

4. Нарушение аппетита

Нарушения аппетита могут проявится как в сторону его усиления так и наоборот. Поэтому основной критерий заключается именно в том, что клиент сравнивает себя с тем как было раньше («обычно было так, но теперь все изменилось»). Также клиенты могут выделить особенности пристрастия к какому-то определенному продукту, например, к сладостям и усилению жажды (чаще всего это признак гормонального дисбаланса и нарушения обмена веществ).

5. Усиление зависимостей

Клиенты отмечают, что стали больше выкуривать сигарет или чаще выпивать алкоголь, энергетики, медикаменты и пр., больше времени проводить за компьютерными играми.

6. Изменения в «характере»

Повышается раздражительность, клиенты становятся несдержанными. Настроение может меняться также как в сторону снижения так и в сторону возбуждения — основной критерий заключается в том, что клиент отмечает то, что его настроение в целом стало другим, не таким как раньше. Резкой и необъяснимой может быть смена настроения у детей.

7. Ангедония

Один из главных признаков депрессивного расстройства — снижение способности ощущать удовольствие. На фоне повышенной социальной и физической активности, человек отмечает, что все то, что приносило радость раньше уже так не радует — «вроде все то, да не то».

8. Фанатичный уход в какую-либо из сфер деятельности

Уход в работу проявляется в излишнем трудоголизме, уход в фантазии — в книги, сериалы, путешествия и пр., уход в контакты проявляется в формировании групп по интересам и фанатичном следовании основной идее и интересам этой группы- все, кто придерживаются другой, отличной точки зрения, являются людьми «неправильного сорта». И вот собственно следующим этапом можно выделить тот самый уход в соматические проявления, т.е. переход депрессии в соматизированную форму.

Как и в целом при депрессии, сочетание этих симптомов на протяжении двух недель и больше, указывают на необходимость проконсультироваться у специалиста. Необходимость в дифференциальной диагностике и особое внимание в данном случае привлекают на себя подростки.опубликовано econet

Автор Анастасия Лобазова

фото Juliette Bates

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