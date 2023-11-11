Скрытая депрессия: Чувство вины и плохое настроение

✅Если вы постоянно испытываете чувство вины - это плохой сигнал. В этом случае чем раньше вы начнёте бороться с проблемой, тем лучше.
Чувство вины и плохое настроение… Это знакомо каждому. Внутренний голос вдруг заставляет испытывать угрызения совести. Он говорит нам, что мы поступаем неправильно. И кажется, что несмотря на все прилагаемые усилия, нам никогда не удастся достичь желаемого. Внутренний голос пытается убедить нас, что в наших поступках нет никакого смысла.
Как правило, люди, страдающие дистимией (хронической депрессией), теряют интерес к жизни и постоянно находятся в плохом настроении. На любое событие они реагируют пессимистично. В любой новости находят повод для грусти и уныния.
Это симптомы данного вида депрессии. Поначалу она может протекать в лёгкой или умеренной форме. Но если на проблему не обращать внимания и не принимать никаких мер, состояние человека может сильно ухудшиться.
В зависимости от интенсивности испытываемых негативных эмоций (чувство вины и плохое настроение), их влияния на жизнь человека и его способности контролировать их, можно говорить о возможной депрессии или же просто о сложном периоде в жизни.
Давайте вместе разберемся в проблеме и узнаем, каковы основные симптомы депрессии.
Когда мы не успеваем следить за порядком в доме, появляется чувство вины. Оно возникает после беседы с человеком, с которым мы не хотели разговаривать. Чувство вины беспокоит, когда мы позволяем себе съесть лишний кусочек за ужином. Наше настроение падает, мы начинаем чувствовать себя виноватыми.
Порой мы смотрим на своё отражение в зеркале и видим перед собой человека, которого сопровождают неудачи.
Подобные ощущения и негативные эмоции, испытываемые изо дня в день на протяжении нескольких месяцев, свидетельствуют о том, что с нами что-то не так.
Никто из нас не может жить счастливо, когда постоянными спутниками являются чувство вины и плохое настроение.
Зигмунд Фрейд считал, что преувеличенное чувство вины и самобичевание являются основными признаками депрессии. Сегодня МРТ позволяет узнать, что происходит с нашим мозгом, когда мы испытываем подобные эмоции.
В журнале «Общая психиатрия» («General Psychiatry») были опубликованы результаты одного интересного исследования. Ученые хотели узнать, как чувство вины влияет на работу головного мозга человека. И они пришли к следующим выводам:
Подобные ситуации находят четкое отражение в работе нашего головного мозга и их достаточно легко выявить.
Игнорирование данной проблемы может привести к появлению агрессивных реакций, значительному снижению самооценки, а в наиболее тяжёлых случаях — ощущению потери контроля над происходящим и полной утрате интереса к жизни.
Это действительно очень серьёзная проблема.
Плохое настроение и ощущение того, что наша жизнь утратила краски — ещё один характерный признак дистимии.
Главная трудность заключается в том, что сначала человек не догадывается о том, что с ним что-то не так.
Он продолжает ходить на работу, заниматься домашним хозяйством, общаться с семьей. Но при этом не чувствует себя счастливым, У него нет мотивации что-либо делать. И это его угнетает.
С каждым днём вставать с постели становится все труднее…
Как только у нас появляется это ощущение, необходимо обратиться за помощью к специалисту.
Для лечения депрессии нам потребуется помощь специалиста, терапия, большая сила воли и поддержка близких людей.
Нам необходимо найти свою индивидуальную стратегию. Ведь каждый человек уникален, а потому и каждый случай депрессии строго индивидуален.
И все же для того чтобы преодолеть надуманное чувство вины не будет лишним попробовать следовать этим простым рекомендациям:
Не отчаивайтесь и продолжайте бороться. Чувство вины и плохое настроение можно преодолеть. Ведь мы сами создаем свою реальность, все зависит от желания и силы воли.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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