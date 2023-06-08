СКРЫТАЯ ДЕПРЕССИЯ: 10 признаков

Присмотритесь к себе и к близким людям. Возможно, за постоянной улыбкой на лице скрывается настоящая ✅ДЕПРЕССИЯ? Как распознать скрытую депрессию - читайте далее...

Если кто-то не хочет показывать боль, которую он испытывает, как окружающим определить, что происходит в его душе? Как увидеть невидимое и услышать то, о чем не хотят говорить? Как родственники или друзья могут помочь близким людям, если они не проявляют классических признаков депрессии? Что делать, если человек сам не осознает, что страдает от скрытой депрессии?

10 главных характеристик, свойственных скрытой депрессии

Важно определить, какие убеждения и черты поведения составляют синдром скрытой депрессии, чтобы заметить первые ростки будущих проблем до того, как они раскроются в полной мере.

1. Сильный перфекционизм, сопровождающийся критически настроенным внутренним голосом

Перфекционизм – это одно. Вы пытаетесь справиться с работой наилучшим образом. «Если что-то стоит делать, стоит делать это хорошо», - вот ваш девиз.

Но люди со скрытой депрессией ругают и наказывают себя, если не добиваются наилучших результатов постоянно. Они могут позволить себе иметь одну область, в которой не совсем профессиональны.

Например, они со смехом признаются, что не умеют кататься на коньках или рассказывать анекдоты, если их жизнь не зависит от этого.

Но если эта значимая для них область, они должны быть совершенными. Они должны считаться образцовыми матерями, высококвалифицированными юристами, идеальными руководителями или лучшими в мире друзьями.

Они постоянно оценивают свой статус, и если он не оправдывает ожиданий, усиливают давление на себя.

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2.Чрезмерное чувство ответственности

Люди со скрытой депрессией прекрасно знают, что такое долг, обязательства и преданность. На них можно рассчитывать в трудную минуту. Они первые замечают, когда что-то идет не так, и ищут решение. Это хорошие руководители, хотя они плохо умеют делегировать.

Чрезмерное чувство ответственности может причинять боль, так как люди со скрытой депрессией поспешно винят себя, не пытаясь увидеть картину в целом. Этим могут воспользоваться те, кто старается увильнуть от ответственности.

3.Трудностями с принятием и выражением болезненных эмоций

Если собеседник широко улыбается вам, рассказывая о значимой потере или разочаровании, вы, вероятно, столкнулись со случаем скрытой депрессии. Гнев избегают или отрицают. Печаль подавляется. Разочарование – это для нытиков.

Люди со скрытой депрессией часто не находят слов, чтобы выразить негативные эмоции, а в более тяжелых случаях появляются проблемы с выражением эмоций вообще. Чувства идут не от сердца, а разума. Вместо того, чтобы найти способ отразить их, такие люди анализируют, пытаются расшифровать и подолгу раздумывают над своими эмоциями.

4. Сильная тревожность и потребность в контроле, наряду с избеганием ситуаций, где контроль невозможен

Люди со скрытой депрессией не умеют находиться в настоящем моменте. Они могут любить готовить, но им трудно сидеть с гостями и наслаждаться едой.

Потребность в контроле очень сильна, поэтому много времени тратится на беспокойство о том, что может разрушить этот контроль. По иронии судьбы, людям со скрытой депрессией важно скрыть свое беспокойство. Окружающие часто не замечают, что они вообще беспокоятся: «Тебя, кажется, ничего не волнует. Ты не паришься из-за мелочей». Люди со скрытой депрессией выглядят так, как будто они относятся к жизни легко и играючи. Их беспокойство скрывается под вечной улыбкой.

5. Стремление к достижениям как способ почувствовать свою ценность

«Ты превосходен ровно настолько, насколько хорош последний успех», - вот их девиз. Люди со скрытой депрессией проявляют активность и коллекционируют достижения, чтобы замаскировать неуверенность в себе и страхи.

Такие люди часто не знают, какие качества они ценят в себе, что приносит им чувство самоуважения, за исключением выполненных задач и достижений. И тогда это становится проблемой.

6. Они активно заботятся о благополучии окружающих, не позволяя им заглянуть в свой внутренний мир

Это не поддельная забота. Это не следствие притворства или неискренности. Люди со скрытой депрессией готовы заботиться о других. Однако, они никому не раскрывают собственную уязвимость. Они воздвигают стены, не позволяя миру обнаружить, как они одиноки, пусты или раздавлены.

Это может быть особенно страшно, когда появляются суицидальные мысли. Но страдающий от скрытой депрессии никому не может открыть их. А если он решиться на это, ему не верят: «Ты? В депрессии? Да у тебя есть все, что пожелаешь!».

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7. Обесценивание боли или насилия в прошлом или настоящем

Разделение – это психологическая защита. Она дает нам возможность испытывать грусть, разочарование, страх или гнев, но отодвигать свои чувства в сторону до времени, когда вы будете способны справиться с ними лучше. Здоровые люди иногда используют эту защиту. Причем не только в отношении негативных переживаний, но и позитивных. Иногда не время искриться радостью и счастьем.

Люди со скрытой депрессией прибегают к разделению гораздо чаще. Они привычно подавляют болезненные чувства, заталкивая их в темные чуланы своей души. Это позволяет им обесценивать, отрицать и отвергать влияние негативных переживаний, которые вызывали боль в прошлом или настоящем.

«В том, что случилось со мной, не было ничего ужасного. Гораздо худшие вещи происходили с другими людьми», - вот типичная схема убеждений, которая используется при скрытой депрессии.

8. Сопутствующие проблемы с психическим здоровьем – тревожность или чрезмерный контроль

Люди со скрытой депрессией испытывают трудности с контролем. Они могут страдать расстройствами пищевого поведения и/или обсессивно-компульсивным синдромом. Алкоголь и седативные препараты используются для того, чтобы снизить тревожность.

9. Отсутствие сочувствия к себе

Люди со скрытой депрессией ощущают вину или даже стыд, если проявляют сочувствие к себе и позволяют себе осознать, что в их жизни есть много хорошего.

10. Трудности в личных отношениях, наряду со значительным профессиональным успехом

Уязвимость связана с подлинной близостью, которой людям со скрытой депрессии трудно достичь. Стремясь быть продуктивными и достигать невозможного, они часто добиваются успеха. При этом люди со скрытой депрессией склонны выбирать партнеров, которые не хотят или не умеют показать свою уязвимость. Их отношения будут основываться в первую очередь на том, что партнеры делают друг для друга, а не на том, что они друг для друга значат.опубликовано econet

Dr. Margaret Rutherford

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