Если вы хотите оставить женщину, не будьте жестоки и бессердечны. Возьмите всю вину за происходящее на себя. Осыпьте ее комплиментами. Попытайтесь объяснить мотивы своих поступков. А остальное она додумает сама.

Скажи женщине, что ты ее любишь, а потом уходи и займись своими делами. Не мешай ей осмыслять происходящее. Даже не осмыслять, а додумывать, ибо у женщин, оставленных в одиночестве, фантазия богаче всех сокровищниц мира.

Не мешайте женщине создавать свою реальность

Скажи женщине, что ты ее любишь, но ты дурак, не достойный даже ее мизинца и уж тем более поцелуя... А потом уходи и займись своими делами. Не мешай ей становиться спасительницей заблудшей души. Феей, спустившейся среди ночи в твою убогую келью...⠀

Скажи женщине, что ты ее любишь, а обманул лишь для того, чтобы хоть на секунду сделать свою мечту явью (ведь имеет же одинокий путник право мечтать). А потом уходи и займись своими делами. Не мешай ей прощать тебя, становясь в одночасье святой великомученицей и великим учителем.

Скажи женщине, что ты ее любишь и хотел бы подарить ей весь мир, но сейчас сам нуждаешься в помощи. А потом уходи и займись своими делами. Не мешай ей превращаться в творца, способного без единого гвоздя создавать миры и вселенные, а попутно детей, деньги, проекты, связи и события...

Скажи женщине, что ты ее любишь, но тебе так больно, что хочется убежать и нужно время разобраться в себе. Много времени... А потом уходи и займись своими делами. Не мешай ей ждать тебя вечно, становясь ангелом деликатности.

Скажи ей, что не просишь никаких обязательств, и она сама наложит на себя обязательства...

Скажи женщине, что ты ее любишь и что с тобой такое впервые (ну, или во второй раз за всю твою долгую нелегкую жизнь). А потом уходи и займись своими делами. Не мешай ей становиться уникальной, неповторимой и единственной, громоздящейся над всеми остальными женщинами твоей жизни.

Скажи женщине, что ты ее любишь и что с тобой никто и никогда не был так бережно внимателен и так искренне заботлив. А потом уходи и займись своими делами. Не мешай ей томно вариться в собственном соку нежной страсти, лишаясь костей и позвоночника.

Скажи женщине, что ты ее любишь, а потом уходи и не мешай. Она всё сделает сама. Ибо у женщин, оставленных в одиночестве, фантазия богаче всех сокровищниц мира.опубликовано econet

Автор Датешидзе Аглая

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