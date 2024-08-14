Сизифов труд БЕСПЕРСПЕКТИВНЫХ отношений

Чувствуете дискомфорт в отношениях со своим мужчиной? Хотите обрести покой и счастье? Существует один очень простой способ наладить жизнь и отношения с окружающими. Секретом делиться психолог Анжелика Богданова.

Если человек слишком часто вступает в конфликты, значит у него есть внутренний конфликт с самим собой.

Священник Андрей Лоргус

Замечаете за собой раздражительность, не умеете справиться с характером, который вдруг с некоторых пор стал строптивым и вздорным? Все не мило, все постыло, и главное - вы сами чувствуете, что вас не любят. Причина дискомфорта - это он, его невнимание, его нелюбовь.

Твоя жизнь сильно полегчает, если ты перестанешь быть дурой

Сказать, что это мужчина - мало. Это полубог в брюках, с вечным телефоном в руках. И этот небожитель не хочет больше уделять вам свое время и внимание. Вот незадача! Отсюда и все внешние стычки, непонятки с окружающими. А что, если пойти от противного: начать любезно общаться с людьми, стараться всем угодить. И в первую очередь - себе. Причем, в любом виде: спонтанный поход в кино, занятие фитнесом, покупка обалденных туфель.

Да Бог знает что еще можно придумать, чтобы перестать злиться на саму себя! Основное - прекратить сопоставлять каждый свой шаг с гипотетически мнением мужчины. Да просто послать его куда подальше, по-простому говоря. Самой себе должно изрядно надоесть потворствовать умозрительным желаниям партнера. Особенно, когда этих желаний нет.

Итак, подытожим: чтобы не зависать в вечных конфликтах с самой собой, не проецировать их на ни в чем не повинных ближних (и дальних) - надо решить для себя один ребус. А именно - твоя жизнь сильно полегчает, проблемы улетучатся сами собой, если ты перестанешь быть дурой. Это если отбросить научные термины.

Перестать делать все себе во вред из-за некого бесплотного духа в телефоне. Прекратить добиваться правды, которой нет. Уйти с ПМЖ в Интернете, и срочно сменить его на реальный, милый сердцу уголок. Именно так начинается выздоровление: когда вся дурь вылетит из головы - начнет приходить новое счастье!

Не надо обижать друзей, и незнакомых людей. Они не виноваты, что твое сердце разбито неким странным виртуальным созданием. Откинь наваждение, скорее встряхнись - ведь твой конфликт как раз и заключается в том, что внутри ты прекрасно понимаешь всю ложь ситуации. Но по инерции продолжаешь "таскать на гору камни", не находишь в себе сил прекратить сизифов труд отношений.

Что тут остается делать? По возможности - ничего не делать больше, а начать просто жить. В ладу с собой и для себя, забыв про искусственно взрощенные внутренние конфликты.опубликовано econet

© Анжелика Богданова

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