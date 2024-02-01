Симптомы гордыни

Если человека обуяла гордыня, он сам начинает страдать от этого. Люди от него отворачиваются, жизнь становится нервной, суетной и бессмысленной. Как можно ее вернуть в нормальное русло? Для этого важно знать признаки гордыни и начать бороться с ними.

Что мы понимаем под словом «гордыня»? Многие ответят, что это высокомерие, вспыльчивость, нетерпимость и схожие с ними человеческие качества. Гордыня необычайно вредит своему обладателю. И это проявляется не только в плане взаимоотношений. Она наносит урон нашему здоровью и даже негативно отражается на потомках. Вот как это происходит.

Признаки гордыни

Гордыня портит отношения между людьми и отнимает здоровье. На самом деле она включает широкий спектр человеческих качеств и переживаний. Вы удивитесь, насколько их много.

Качества, которые свойственны понятию гордыни

Обида,

гнев,

раздражение,

мстительность,

злословие,

вожделение,

страсть,

спешка,

страх,

пессимизм,

уныние,

сожаление,

осуждение,

зависть,

жадность,

многословие,

желание отстаивать свою правоту во что бы то ни стало,

чувство собственного превосходства,

жестокость,

жёсткость,

бескомпромиссность,

идеализм,

желание жить мечтой и будущим,

недовольство самим собой и своей судьбой,

внутреннее напряжение,

желание всегда быть первым,

неумение и нежелание меняться.

Признаки гордыни, которые наиболее опасны для здоровья

Среди них:

страх перед будущим,

сожаление о прошлом,

недовольство судьбой.

Эти переживания чрезвычайно опасны и серьезно сказываются на судьбе и здоровье не только самого человека, но и его потомков. Не следует страшиться будущего, постоянно угнетать себя из-за прошлого и обижаться на свою судьбу.

Как преодолеть гордыню

Все названные чувства – это есть гордыня. И важно научиться их преодолевать.

Как это можно сделать? Как они появляются? Почему один человек обижается сильнее, а другой – меньше? Почему один ненавидит, а другой прощает? Что такое прощение? На эти вопросы человек сам должен отыскать ответы.

Если мы не понимаем, откуда приходит гордыня, если не понимаем, как рождается агрессивное чувство, нам будет крайне сложно его победить.

Но можно каждый день, шаг за шагом учиться принимать свою жизнь, радоваться ей, искоренять негативные чувства. Главное – стремление меняться. Любой человек может перемениться к лучшему, если он действительно этого захочет.

Работа над собой – непростая задача. Мы все находимся во власти привычек, стараемся выбирать более легкие пути. Но, начав меняться, мы увидим, как меняется наша жизнь. И судьба – это не что-то раз и навсегда установленное кем-то. Многое в ней зависит от нас самих.опубликовано econet

по лекции Сергея Лазарева

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