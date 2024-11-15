Силы, стоящие за симптомом

Если причина заболевания психосоматическая, симптом выступает защитой от сознавания каких-то стремлений. Одновременно человек получает удовлетворение с помощью этого же симптома. Получается, что симптом символически или косвенно выражает подавленное желание.

Люди, страдающие функциональными расстройствами, такими, как головные боли, боли в желудке, запоры и т.д. , не обязательно клиенты только врачей общей практики. И также не факт, что клиенты только психологов и психотерапевтов. Зачастую это общие клиенты. Сегодня о особой категории клиентов - о невротиках.

Обычный больной или невротик?

Если, за исключением подлинных болей и неприятностей, причиняемых разнообразными симптомами, во время их проявления человек чувствует себя хорошо и способен продуктивно исполнять свои повседневные дела - он не невротик.

Давайте попробуем разобраться. Болезни могут происходить от биологических причин, накопившихся напряжений психики, могут быть последствием травм.

Во всех этих случаях во время приступа человек чувствует себя неприятно; однако между приступами он может чувствовать себя превосходно и даже во время приступа способен иногда заниматься своим делом, хотя и не столь продуктивно, как обычно. Если так - человек этот не невротик.

Истинный невроз бывает лишь тогда, когда внутренняя борьба отнимает столько времени и энергии, что человек скверно себя чувствует в течение длительных промежутков времени или не способен эффективно работать, открыто встречаться с людьми, все время погружен в свою болезнь, даже когда не испытывает боли и физических неудобств и т.п.

Истинный невроз сопровождается ощущением несчастности, разочарования и фрустрации.

Невротические симптомы трудно распутать, потому что они происходят не от одного, а от четырех видов напряжений, стремящихся к облегчению, и симптом пытается удовлетворить их все сразу; это либидо и мортидо, направленные внутрь и наружу.

Каждый симптом должен отвечать следующим требованиям:

Он должен как-то ублажать самолюбие, индивида, например, привлекая к нему внимание других;

он должен доставлять какое-то удовлетворение внешнему либидо (в замаскированной или символической форме), например, давая ему предлог звать на помощь;

он должен наказывать субъекта, например, причиняя ему физическую боль;

он должен причинять вред другим, хотя бы в замаскированной и символической форме, например, заставляя их ходить вокруг на цыпочках.

Подсознание, которое представляет собой естественную систему сил, управляется со всеми этими напряжениями автоматически, без помощи сознания.

Если попытаться учесть все эти факторы и вычислить алгоритмы и смыслы работы бессознательного в каждом конкретном случае, то вероятность избавиться от невроза через сознательное удовлетворение или трансформацию скрытых потребностей велика.

Вот таким образом силы человеческой психики действуют совместно, производя некоторый симптом, который является автоматическим итогом всех обстоятельств, наличных в данный момент; если эти обстоятельства меняются, то меняется и симптом.

Пытаясь определить силы, стоящие за симптомом, клиент и психоаналитик встречаются с разными трудностями; но если появление симптомов трудно объяснить, это вовсе не значит, что им трудно произойти.

Усложняет задачу и то, что Симптом должен отвечать еще одному требованию: он должен настолько замаскировать вытесненные желания, чтобы Эго и Суперэго не узнали их подлинной природы.

Если такое узнавание происходит, то симптом может исчезнуть, поскольку он больше не отвечает только что указанному условию; это один из способов, которыми анализ симптома может его излечить.

Если, однако, узнавание достигнуто, но справиться с напряжениями, стоящими за симптомом, сил недостаточно, то они могут найти другую, лучшую маскировку, и возникает новый симптом.

Это требование, которому должен отвечать симптом, можно сформулировать так:симптом есть защита от сознания некоторых стремлений, сопровождаемая одновременным получением некоторого удовлетворения с помощью этого же симптома.

Таким образом, симптом есть (а) защита и (б) символическое или косвенное выражение подавленного желания .

Символом такого удовлетворения может служить что угодно, как-либо связанное с психическим образом удовлетворения.

Пример моей из практики психоанализа невроза отягощенного кровотечениями (патология эндометрии), мигренями, навязчивыми мыслями.

Женщина 44г.

История. После пылкой влюбленности в мужчину младше на 14 лет, длившуюся полгода, начались частые приступы мигрени, при которых она теряла трудоспособность, кровотечения, лишний вес(+10 кг), навязчивые мысли о старости и смерти.

Отношения распались по причине ее невозможности (кровотечений, нежелания, страха) поддерживать интимные отношения с молодым партнером.

Плюсом, рухнули планы на рождение совместного ребенка, на рождение которого настаивал бездетный партнер.

С чем мы столкнулись в процессе анализа.

1. Либидо, направленное внутрь: перенаправить внимание мужчины с рождения ребенка и планов построения семьи на себя, т.е. на удовлетворение своих личных желаний и привлечь к себе побольше его заботы.

Дети у нее уже были и третьего она не хотела, но и признаться в этом не могла, даже себе.

2. Либидо, направленное наружу: переедание, она ела как-бы за двоих (готовясь к материнству), подтверждая таким образом себе, что она готова стать хорошей матерью.

3. Мортидо, направленное внутрь: она наказывала себя тем, что толстела и теряла привлекательность, кровоточила (матка работала в режиме "ложного вынашивания", выстилая излишний слой эндометрия и не отторгала его в период месячных.

4. Мортидо, направленное наружу: поскольку она была больна, она могла себе позволить под серьезным предлогом не вступать в сексуальные отношения с партнером, таким образом избегая беременности; сверх того, она говорила своим поведением: «Посмотри, ведь это ты своими требованиями сделал меня больной и непривлекательной и теперь ты меня не любишь и бросишь».

И в итоге, так и произошло, потому что он ушел. В то же время симптомы ее остались. С ними она и обратилась в терапию, после окончания отношений.

Все эти симптомы скрывали ее стремление БЫТЬ ЛЮБИМОЙ и одновременно служили защитой или способом НЕ РОЖАТЬ СОВМЕСТНОГО РЕБЕНКА.

Когда напряжения были отчасти ослаблены разрывом отношений, отчасти психотерапией, отчасти и с помощью медицины (последствия сбоя гормональной системы), женщина научилась справляться со своими невротическими симптомами (мигрень, навязчивые мысли о старении).

Состояние клиентки до обращения можно назвать неврозом, а не просто невротическим поведением, поскольку в то время, когда у нее случались кровотечения, мигрени, ее личная и общественная жизнь были нарушены, она чувствовала себя несчастной, разочарованной и подавленной. И была не в состоянии решать свои проблемы.

В терапию ее привела сестра, после безуспешных попыток наладить ее самочувствие обычным лечением у гинекологов. Это и понятно.

Соматическая медицина имеет дело исключительно с телесными расстройствами, без отчетливого понимания, что эти расстройства являются проявлением конфликта, охватившего целостную психобиологическую систему. Такие телесные симптомы как запоры, заикания и тики – это непроизвольные физические реакции на расщепление сознания, то есть на отделение чувств от мыслей.

Для каждого человека его симптом уникален и имеет значение, понятное только ему самому. Психотерапия помогает соединить симптом с реальной потребностью, вытесненной в бессознательное.

Следующим шагом станет поиск возможностей для удовлетворения реальной потребности, после удовлетворения которой пропадёт необходимость в симптоме – заместителе. Конечно, не любую потребность можно удовлетворить. Но, осознав реальность, человек делает выбор, проживает боль потери и разочарования.

Прожитое (а не вытесненное) чувство не провоцирует невроз. После психотерапии многие клиенты освобождаются от невротических потребностей, а стало быть, соматических проявлений – системы защит.

Защита становится не нужна. Исчезают многие привычки – переедание, курение, другие зависимости. Текущие события, происходящие со взрослым человеком, не расщепляют на реальное и нереальное «Я».

Когда невроз отступает, исчезают фантазии. Человек начинает чувствовать себя, принимать и любить себя такого, какой он есть.

Это и есть окончание невроза. опубликовано econet

Автор Виктория Танайлова

фото Josephine Cardin

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