Сильные люди разбиваются как калёное стекло

Сильный человек может многое вынести и преодолеть в этой жизни. Его стойкость и мужество достойны уважения. Но предел прочности есть у всех. И, как это ни печально, сильный человек очень уязвим перед ударами слабаков и ничтожеств.

Вы видели, как бьется калёное стекло? Закалённое. Самое прочное, противоударное, крепкое? Я видела. Совсем не так, как обычное. Оно бьется неожиданно. Мастер крепил это стекло и попал случайно в какую-то точку инструментом. Несильно попал. Чуточку. И крепкое, прочное, калёное стекло с тихим и долгим шумом обрушилось на пол.

Как гибнут сильные, крепкие, закалённые люди

Словно лавина маленьких сверкающих осколков сошла. Ни звона, ни дребезга, ни торчащих острых осколков. Хлопок, а потом тихий шум, как морская волна проехалась по гальке. И все стекло лежит блестящим ковром на полу…

Вот так гибнут сильные, крепкие, закалённые люди, я тоже это видела. Бесшумно и быстро, от несильного удара, - только что был сильный человек, опора для всех, подмога и помощь. Пример стойкости и мужества. Вот только что был!

И не стало его. Только сверкающая россыпь его поступков и дел осталась. Но выметут и ее, а как же. Осколки всегда выметают. Они больше не нужны. Погоревали и хватит. Повспоминали и хватит. Повосторгались - и довольно.

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Надо жить дальше и думать, где раздобыть такое же прочное калёное стекло. Заменить рассыпавшееся. И раздобудем, конечно. Заменим.

И сильного человека заменят. Новому сильному человеку тоже будут говорить комплименты: какой вы сильный! Крепкий! Закаленный жизнью! Как вы держите удар!

И наносить слабые удары; случайно или специально. И однажды такой удар окажется роковым…

Сильные люди уходят почти бесшумно. И гибнут целиком, сразу, непоправимо. Не от сильных, а слабых ударов, которые наносят слабые люди. Случайно или специально…

Берегите себя. А если вы сильный - берегите себя от уловок и ударов слабых людей. Они для Вас опаснее всего. И вы это знаете…опубликовано econet.ru

Автор Анна Кирьянова

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