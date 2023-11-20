Сильная женщина – это не та, кто тянет всё на себе!

Давайте разберёмся, кто же такая "сильная женщина". И как правильно, а самое главное - нужно ли (!) применять женскую силу.

Сильная женщина... Это комплимент или оскорбление? Общество, похоже, до сих пор определиться не может... Дорогие девушки, природу человеческую мы понимаем, мужские желания «не позволить "слабому полу" стать сильным» не осуждаем - сами такие, но и на провокации не ведемся.

А вы - сильная женщина?

Девчонки, может, наконец, сами определимся? И просто обозначим:

Сильная - это не та, кто, не умея делегировать, тянет всё на себе.

Сильная - это не та, кто, не умея договариваться, всех и вся активно прессует.

Сильная - это не та, кто, не умея вовремя прояснять ответственность, во всём и за всех отдувается.

Сильная - это не та, кто, не умея принять свободу воли другого человека, всё и за всех знает и решает.

Сильная женщина - это та, кто не планирует стать слабой, чтобы именно этим притянуть мужчину.

А для чего еще нам, женщинам, нужна женская слабость? Есть какие-то мысли, кроме той, что это такая «ловушка на живца»?

Вот у мужчин, дескать, есть социальный заказ на силу, так давайте мы, девочки, прикинемся ягнятами, чтобы нашим мальчикам не пришлось сильно напрягаться, вытаскивая свою силу? Так что ли?

Откуда этот вселенский страх перед женской силой? Физической - ее не было и не будет. Природа так распорядилась. А вот базу для психологической силы природа зачем-то в женщин вложила!

Затем, чтобы мы радостно от нее отказались и ни в коем случае не развивали? А мне кажется заложила затем - чтобы мужчины не расслаблялись, не деградировали, не дай Бог, в своем непоколебимом межполовом первенстве.

Оно, конечно, хорошо «мускулами» трясти перед инфантильными зависимыми неустойчивыми созданиями. Только таким «мускулам» грош цена. Матушка Природа это хорошо понимает, в отличие от своих детей, яростно требующих обязательного наличия среди человечества «слабого пола».

Дорогие мальчики и девочки, мы относимся к одному биологическому виду, и в нас заложены одинаковые психические способности. А если они заложены, то мы их обязаны развивать.

Да, природа человеческая, а если точнее, инстинкты, такова, что неосознанное стремление каждого индивидуума - это получить максимальные преференции. Любыми способами ослабить другого, создать для себя преимущество!

И мы это видим не только во взаимоотношениях между полами, но и во взаимоотношениях между различными корпорациями, между государствами... Увы... Это есть!

Но с другой стороны: неравный партнер - это просто жизненная тоска! Что в личной жизни, что в межкорпоративной, что в межгосударственной.

Вот она, удивительная природа человеческая - амбивалентные желания нас просто раздирают: хочу быть «Царем горы» и «Ой, а поговорить-то не с кем».

Дорогие девушки, природу человеческую мы понимаем, мужские желания «не позволить "слабому полу" стать сильным» не осуждаем - сами такие, но и на провокации не ведемся.

Свой ядерный психический потенциал, который нам дан от природы наравне с мужчинами, ни под какие уговоры о женском предназначении не разбазариваем! Он у нас есть и им надо пользоваться! Развитая психическая сила никогда и никому не мешала: уступки ценны и приятны от тех, кто уступает не в силу слабого характера, а в силу того, что просто решил сегодня уступить, сегодня так правильнее для результата.

С чего начинается психическая сила каждого индивидуума? С контроля над своими эмоциями!

Умеете контролировать? Учитесь! Дневник эмоций вам в помощь!

Дневник эмоций - это первый шаг по изучению себя и своей психической силы.

При заполнении дневника каждый час, вы можете отследить и отметить:

Какое настроение у вас в течение дня?

Как часто оно меняется?

Из-за чего происходит смена настроения?

Насколько ваши решения зависят от ваших настроений?

Влияете ли вы сами на свое настроение? Как?

Кто более часто управляет вашим настроением - вы или кто-то другой?

Что можно сделать, чтобы влияние извне было минимальным? опубликовано econet

Автор Эмилия Гончарова

Иллюстрации Eugenia Loli

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet